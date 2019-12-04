Баланс вкуса и пользы: лакомства и явства от Natura Sanat

Человеческий желудок невелик, но способен растягиваться в зависимости от количества съеденного. Три основных приема пищи не несут вреда организму, как и три перекуса между ними, но современная жизнь в городе с ее темпом диктует свои правила: мы либо часто переедаем, либо едим недостаточно часто. Недостаток времени для контроля питания провоцирует нарушение работы желудочно-кишечного тракта, замедление метаболизма и появление лишнего веса.

Плохо как переедать, так и доводить себя до состояния отчаянного голода. Перекусы — это эффективный способ добавить дополнительные питательные вещества в свой рацион и предотвратить переедание. Иногда, во время напряженной умственной работы или просмотра фильма, рука сама тянется за едой. Однако снеки в виде сладостей, чипсов, сухариков, выпечки из белой муки — лишь продукты с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов. Они утоляют голод, но лишь ненадолго.

Популяризация здорового образа жизни и рост интереса к правильному питанию повысили спрос на полезные перекусы без глютена и сахара. Если раньше такими продуктами интересовались лишь вегетарианцы, сыроеды и любители спорта, то сейчас они востребованы даже среди офисных сотрудников и студентов. Здоровый перекус включает в себя высокое содержание белка и сложных углеводов. Их калорийность относительно невысока, иногда даже равна калорийности тех же чипсов, однако эти «правильные» калории дают долговременную энергетическую подпитку, улучшают пищеварение и способствуют росту мышечной ткани.