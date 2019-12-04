Баланс вкуса и пользы: лакомства и явства от Natura Sanat
Человеческий желудок невелик, но способен растягиваться в зависимости от количества съеденного. Три основных приема пищи не несут вреда организму, как и три перекуса между ними, но современная жизнь в городе с ее темпом диктует свои правила: мы либо часто переедаем, либо едим недостаточно часто. Недостаток времени для контроля питания провоцирует нарушение работы желудочно-кишечного тракта, замедление метаболизма и появление лишнего веса.
Плохо как переедать, так и доводить себя до состояния отчаянного голода. Перекусы — это эффективный способ добавить дополнительные питательные вещества в свой рацион и предотвратить переедание. Иногда, во время напряженной умственной работы или просмотра фильма, рука сама тянется за едой. Однако снеки в виде сладостей, чипсов, сухариков, выпечки из белой муки — лишь продукты с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов. Они утоляют голод, но лишь ненадолго.
Популяризация здорового образа жизни и рост интереса к правильному питанию повысили спрос на полезные перекусы без глютена и сахара. Если раньше такими продуктами интересовались лишь вегетарианцы, сыроеды и любители спорта, то сейчас они востребованы даже среди офисных сотрудников и студентов. Здоровый перекус включает в себя высокое содержание белка и сложных углеводов. Их калорийность относительно невысока, иногда даже равна калорийности тех же чипсов, однако эти «правильные» калории дают долговременную энергетическую подпитку, улучшают пищеварение и способствуют росту мышечной ткани.
В области здорового и правильного питания развивается и Natura Sanat, нацелившись на поиск качественных, экологичных и полезных продуктов растительного происхождения. С латинского Natura Sanat переводится как «природа исцеляет» — этим подходом и руководствуется компания, удовлетворяя как вкусы клиентов, так и потребности их организмов. Для читателей NG компания предлагает скидку на свою продукцию в размере 10% по промокоду «NG19», а любителям красивых фотографий еды и кулинаров у Natura Sanat есть блог в Instagram, где они регулярно делятся рецептами, советами о полезном питании и подарках близким, а также проводят конкурсы и розыгрыши.
В холодную зимнюю пору, когда морозный ветер пронизывает до костей, стоит уделять больше внимания витаминам. К счастью, фруктовые чипсы, за счет бережной технологии сушки, сохраняют в себе все витамины и микроэлементы. Например, хрустящие ломтики грейпфрута укрепляют иммунитет и повышают настроение. Также грейпфрут помогает работе сердечно-сосудистой системы, придаёт энергию и восстанавливает работу пищеварения. Подобными чипсами можно хрустеть не только без вреда для здоровья, но и с пользой! Они обладают высокой питательностью за счет пищевых волокон (клетчатки). Клетчатка снижает холестерин, нормализует сахар, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Фруктовые чипсы не содержат консерванты, усилители вкуса, сахар, красители, не замачиваются в глюкозном сиропе и идеально подходят не только взрослым, но детям. Со вкусами можно экспериментировать, чередуя яблочные, грушевые, ананасовые, апельсиновые, кокосовые, банановые, и киви.
Здоровый снек пополняет запас энергии на более длительный период времени, чем сладкие закуски. Это связано в первую очередь с тем, что сахар приводит к скачку сахара в крови, а затем к резкому снижению, оставляя нас голодными и вялыми. Сложные углеводы являются стабильным источником энергии, и включение их в перекус помогает вам выполнять свои задачи между приемами пищи. Хорошим выбором станут батончики с орехами и финиками, содержащие высокую дозу витаминов, калия, фосфора и магния. Орехи также улучшают память, способность к концентрации внимания и работоспособность. В составе таких батончиков нет консервантов и жареного сырья, а в производстве используются технологии без термообработки.
В предновогодней суете стоит задуматься о действительно полезном подарке для родственников, друзей и знакомых: одним из лучших вариантов могут стать подарки от Natura Sanat — вы можете собрать их сами, создав уникальный, основанный на вкусах ваших близких подарок. Соберите индивидуальный набор лакомств для своих любимых и подберите что-нибудь себе для новогоднего празднества (сэкономя 10% стоимости заказа по промокоду «NG19»). Помните — природа исцеляет, а здоровые перекусы приносят пользу, насыщение и удовольствие.