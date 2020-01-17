Белая суббота: вечеринка Радио JAZZ 89.1 FM на льду в саду «Эрмитаж»
О приятных бонусах! Учащиеся ВУЗов (дневного и вечернего отделения) при предъявлении студенческого билета, а также посетительницы с именем Татьяна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, могут попасть на «JAZZ каток» совершенно бесплатно.
Значение белого многогранно, он направляет к цели и объединяет все цвета. Одним словом, в субботу «JAZZ каток» ждёт всех в гости с элементами одежды белого цвета! Как и всегда на «JAZZ катке» гостей ждут розыгрыши и увлекательный квест с призами. Главный приз — семейное путешествие на остров Хайнань (Китай) в отель Sanya Xiangshui Bay Marriott Resort 5* на 7 дней от компании Тартус-Тур.
Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на станицу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram и накапливать баллы. Специально разработанный для радиостанции искусственный интеллект подскажет, как выиграть призы.
Как накапливать баллы:
- Каждую неделю Пн, Ср, Пт в эфире Радио JAZZ 89.1 FM утром, днем и вечером услышать секретное слово и отправить его в сообщении в директ станицы Радио JAZZ 89. FM в Instagram. За выполнение этого задания начисляется 75 баллов.
- Во время работы «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж», нужно сделать фото на территории катка и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 1 фотографии в день, которая проходит модерацию. За выполнение этого задания начисляется 20 баллов.
- Каждую последнюю субботу месяца Радио JAZZ 89.1 FM проводит на территории «JAZZ каток» тематические color-вечеринки. Цель — сделать фото с аксессуарами соответствующего цвета и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 3-х фотографий, которые проходят модерацию и выбирается 1. За выполнение этого задания начисляется 40 баллов.
7 марта 2020 года на гала-вечеринке «JAZZ каток» победителю розыгрыша будет вручен главный приз. Рейтинг участников, перечень призов и порядок их получения можно посмотреть на сайте RadioJAZZFM.ru
В субботу, 25 января в программе «Белой вечеринки» всех посетителей ждёт:
- музыкальный подарок от проекта JAZZBERRY;
- оригинальные номера от тетра МимоКрокодил;
- интерактивная программа и розыгрыш призов от ведущей Радио JAZZ 89.1 FM Маргариты Макеевой;
- показательный номер на льду от воспитанников Лиги фигурного катания;
- обучающие мастер-классы и веселые старты на основе тех упражнений, которые все катающиеся разучат вместе с тренерами Лиги фигурного катания.
Начало мероприятия в 20:00.