Белая суббота: вечеринка Радио JAZZ 89.1 FM на льду в саду «Эрмитаж»

О приятных бонусах! Учащиеся ВУЗов (дневного и вечернего отделения) при предъявлении студенческого билета, а также посетительницы с именем Татьяна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, могут попасть на «JAZZ каток» совершенно бесплатно.

Значение белого многогранно, он направляет к цели и объединяет все цвета. Одним словом, в субботу «JAZZ каток» ждёт всех в гости с элементами одежды белого цвета! Как и всегда на «JAZZ катке» гостей ждут розыгрыши и увлекательный квест с призами. Главный приз — семейное путешествие на остров Хайнань (Китай) в отель Sanya Xiangshui Bay Marriott Resort 5* на 7 дней от компании Тартус-Тур.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на станицу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram и накапливать баллы. Специально разработанный для радиостанции искусственный интеллект подскажет, как выиграть призы.