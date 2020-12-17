«Белые аллеи»: одно из самых уютных мест отдыха в Новой Москве

«Белые аллеи» — это место для тех, кто соскучился по путешествиям, настоящая маленькая Европа рядом с городом. Здесь отовсюду веет теплом и уютом. В стильном интерьере присутствуют только природные фактуры, натуральные материалы, исключительно удобные формы и простые цвета. Тут создана атмосфера непринужденности, чтобы вы чувствовали себя как дома.

В отеле есть три варианта для размещения гостей:

• отель — с одно- и двухместными номерами,

• домики у реки,

• коттеджи, расположенные в полутора километрах от основного корпуса.

Преимуществом размещения в отеле и в бунгало является возможность провести отдых со своими любимцами. В отеле даже есть специальные номера для гостей с питомцами — они расположены в торце коридора, у запасного выхода, что удобно при необходимости выгула питомца ночью. А на улице для питомцев предусмотрен летний душ.