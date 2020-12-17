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«Белые аллеи»: одно из самых уютных мест отдыха в Новой Москве

Ангелина Бочкова
17 декабря 2020
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Фото: Валерия Митрякова
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Фото: Валерия Митрякова
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Фото: Валерия Митрякова
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Фото: Валерия Митрякова
Пленительный дух Скандинавии, минимализм и авторский дизайн – все это вы найдете в парк-отеле «Белые аллеи», расположившегося всего в 38 км от МКАД по Калужскому шоссе.

«Белые аллеи» — это место для тех, кто соскучился по путешествиям, настоящая маленькая Европа рядом с городом. Здесь отовсюду веет теплом и уютом. В стильном интерьере присутствуют только природные фактуры, натуральные материалы, исключительно удобные формы и простые цвета. Тут создана атмосфера непринужденности, чтобы вы чувствовали себя как дома.

В отеле есть три варианта для размещения гостей:
• отель — с одно- и двухместными номерами,
 домики у реки,
коттеджи, расположенные в полутора километрах от основного корпуса.

Преимуществом размещения в отеле и в бунгало является возможность провести отдых со своими любимцами. В отеле даже есть специальные номера для гостей с питомцами — они расположены в торце коридора, у запасного выхода, что удобно при необходимости выгула питомца ночью. А на улице для питомцев предусмотрен летний душ.

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Валерия Митрякова

На территории отеля расположено много вековых деревьев, парк пронизывают живописные аллеи, выходящие то к реке, то к уединенным уголкам сквера — отличное место как для пеших, так и для велопрогулок в летнее время. Зимой же главными точками притяжения «Белых аллей» становятся ледяные горки и уютный каток.

Внутри отеля можно смотреть кино на большом экране, играть в настольные игры или читать любимую книгу у камина.

«Белые аллеи» в Инстаграме

Отдельная гордость «Белых аллей» — ресторан, в котором царит микс из гастрономических изысков со всей планеты. Здесь подают нежный гравлакс из лосося и пряный хумус, карбонара и болоньезе соседствуют с классическими русскими пельменями, а голубые мидии — с медальонами из телятины. Зимой особую ценность приобретают наваристые супы, и здесь тоже есть где развернуться — от борща и домашней лапши до крем-супа из брокколи с креветками.

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Валерия Митрякова

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