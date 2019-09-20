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Калейдоскоп

«Битва стихий»: новый фотоконкурс от Prophotos.ru

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20 сентября 2019
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До 18 ноября 2019 года продлится прием работ на новый фотоконкурс от Prophotos.ru «Битва стихий».

Главный приз — новейший смартфон ZTE Axon 10 Pro.

Огонь. Воздух. Вода. Земля. Эти элементы непременно присутствуют на ваших фотографиях. Присмотритесь к своим кадрам, наверняка, найдутся такие, где стихии главенствуют, являясь основными героями снимков или же выделяются на них яркими акцентами.

Открытые пространства, моря и капли дождя на стекле, костры и свечи, многообразие даров земли и обилие других запечатленных сюжетов дадут вам возможность побороться за главный приз нашего фотоконкурса — мощный флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro. С ним в вашем распоряжении будут широкоугольная съемка, технология Qualcomm, оптический зум и детальные изображения при слабом освещении, которые позволят вам делать разнообразные стихийные и постановочные снимки.

Чтобы принять участие в конкурсе, просто загрузите свою работу на странице конкурса.

Лучшие работы будут отобраны экспертами Prophotos.ru в шорт-лист и 29 ноября на сайте Prophotos.ru будет объявлен победитель. 

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