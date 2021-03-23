Бизнес-клубы держат нос по ветру

Сегодня успешные сделки и деловые союзы заключаются не только на приватных встречах в офисах и ресторанах. Открытый для новых знакомств, неформального общения и свежих, как морской бриз, идей первый Чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту легко может стать более плодотворным, чем иной экономический форум, и более увлекательным, чем иное путешествие.

Парусный спорт уже давно удел не только профессиональных яхтсменов и опытных любителей приключений: он подходит всем, кто открыт новым ощущениям, неравнодушен к романтике моря и ветра и готов сделать свои первые шаги по палубе. Этапы первого Чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту 2021 помогут «перезарядить батарейки», побывать на самых интересных локациях для яхтенного туризма в России и сменить обстановку с пользой для дела. Первый, весенний этап состоится на Черном море в Сочи уже в конце апреля, летняя гонка пройдет в акватории Северной столицы во время знаменитых белых ночей и в рамках Петербургского международного экономического форума, а осенью команды бизнес-клубов будут соревноваться на идиллическом горном озере Абрау.

Семинары по правилам и тактике парусных гонок, брифинги и тренировки, деловые завтраки и гала-ужины «без галстука» — после такого уикенда не влюбиться в парусный спорт просто невозможно. Важный момент — этапы Чемпионата доступны для всех без исключения. В них могут участвовать члены деловых клубов без малейшего опыта в парусных соревнованиях: в составе сборной команды яхты — лишь один профессиональный шкипер, что предопределяет честные условия борьбы. Уже сейчас на Чемпионат подали заявки такие деловые ассоциации, как бизнес-клуб «Атланты», сообщество выпускников бизнес-школы «Сколково» и Forbes Club.