Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Калейдоскоп
Партнёрский материал

Благотворительный фонд «Алёша» готовит настоящее новогоднее чудо и дарит подарки жертвователям!

Благотворительный фонд «Алёша»
11 декабря 2020
4-4.png
Новый год — это время подарков и чудес! Невероятная пора, когда все мы объединяемся. И в эту волшебную ночь, когда бьют куранты, кажется, что всё возможно. Благотворительный фонд «Алёша» в этом году решил объединить всё самое важное, что есть в любимом празднике — чудеса, подарки, единение людей, — и запустил акцию «Колесо Добра». Участники акции смогут помочь детям, получить подарки и стать частью самого настоящего новогоднего чуда.

Участвовать

В этот Новый год фонд «Алёша» предлагает поделиться частичкой своей души с детьми, которым очень нужна помощь. Эти малыши мечтают только об одном подарке на Новый год — они мечтают жить. И очень хотят, чтобы их смертельные недуги отступили. Давайте все вместе сделаем им такой подарок.

Добро всегда возвращается. И чтобы это доказать, фонд «Алёша» вместе с партнёрами будет дарить подарки жертвователям. Поэтому помогайте детям, участвуйте в акции «Колесо Добра» и забирайте свои подарки:

  1. Сделайте пожертвование с 7 по 31 декабря 2020 года на сайте aleshafond.ru.
  2. На открывшейся странице акции запустите «Колесо Добра».
  3. Получите подарок от партнёра фонда.

Ссылка на Колесо Добра — https://aleshafond.ru/wheel

Все средства будут направлены на самые срочные сборы. Цель фонда — оплатить жизненно важное лечение уже в 2020 году и подарить новогоднее чудо своим маленьким подопечным!

«Колесо Добра» объединит всю нашу огромную страну общим добрым делом. Это невероятно воодушевляющая акция, которая подарит вам праздничное новогоднее настроение и чувство причастности к чему-то очень большому.

Вы можете участвовать в акции неограниченное количество раз. Ведь чем чаще вы запускаете «Колесо Добра», тем большую помощь получат дети.

Партнёры фонда подготовили для вас ценные подарки: промокоды, сертификаты, добрые предсказания, подарки от блогеров и даже тур в Турцию!

1-7.png

Участвуйте в акции сами и расскажите о ней своим друзьям. Давайте вместе запустим «Колесо Добра», и пусть оно подарит новогоднее чудо детям, которые в этот Новый год мечтают совсем не об игрушках.

Возможно, от этого новогоднего чуда будет зависеть вся их жизнь.

рекомендации
Айсберг

Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?