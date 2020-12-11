Благотворительный фонд «Алёша» готовит настоящее новогоднее чудо и дарит подарки жертвователям!

В этот Новый год фонд «Алёша» предлагает поделиться частичкой своей души с детьми, которым очень нужна помощь. Эти малыши мечтают только об одном подарке на Новый год — они мечтают жить. И очень хотят, чтобы их смертельные недуги отступили. Давайте все вместе сделаем им такой подарок.

Добро всегда возвращается. И чтобы это доказать, фонд «Алёша» вместе с партнёрами будет дарить подарки жертвователям. Поэтому помогайте детям, участвуйте в акции «Колесо Добра» и забирайте свои подарки:

Сделайте пожертвование с 7 по 31 декабря 2020 года на сайте aleshafond.ru. На открывшейся странице акции запустите «Колесо Добра». Получите подарок от партнёра фонда.

Ссылка на Колесо Добра — https://aleshafond.ru/wheel

Все средства будут направлены на самые срочные сборы. Цель фонда — оплатить жизненно важное лечение уже в 2020 году и подарить новогоднее чудо своим маленьким подопечным!

«Колесо Добра» объединит всю нашу огромную страну общим добрым делом. Это невероятно воодушевляющая акция, которая подарит вам праздничное новогоднее настроение и чувство причастности к чему-то очень большому.

Вы можете участвовать в акции неограниченное количество раз. Ведь чем чаще вы запускаете «Колесо Добра», тем большую помощь получат дети.

Партнёры фонда подготовили для вас ценные подарки: промокоды, сертификаты, добрые предсказания, подарки от блогеров и даже тур в Турцию!