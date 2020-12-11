Благотворительный фонд «Алёша» готовит настоящее новогоднее чудо и дарит подарки жертвователям!
В этот Новый год фонд «Алёша» предлагает поделиться частичкой своей души с детьми, которым очень нужна помощь. Эти малыши мечтают только об одном подарке на Новый год — они мечтают жить. И очень хотят, чтобы их смертельные недуги отступили. Давайте все вместе сделаем им такой подарок.
Добро всегда возвращается. И чтобы это доказать, фонд «Алёша» вместе с партнёрами будет дарить подарки жертвователям. Поэтому помогайте детям, участвуйте в акции «Колесо Добра» и забирайте свои подарки:
- Сделайте пожертвование с 7 по 31 декабря 2020 года на сайте aleshafond.ru.
- На открывшейся странице акции запустите «Колесо Добра».
- Получите подарок от партнёра фонда.
Ссылка на Колесо Добра — https://aleshafond.ru/wheel
Все средства будут направлены на самые срочные сборы. Цель фонда — оплатить жизненно важное лечение уже в 2020 году и подарить новогоднее чудо своим маленьким подопечным!
«Колесо Добра» объединит всю нашу огромную страну общим добрым делом. Это невероятно воодушевляющая акция, которая подарит вам праздничное новогоднее настроение и чувство причастности к чему-то очень большому.
Вы можете участвовать в акции неограниченное количество раз. Ведь чем чаще вы запускаете «Колесо Добра», тем большую помощь получат дети.
Партнёры фонда подготовили для вас ценные подарки: промокоды, сертификаты, добрые предсказания, подарки от блогеров и даже тур в Турцию!
Участвуйте в акции сами и расскажите о ней своим друзьям. Давайте вместе запустим «Колесо Добра», и пусть оно подарит новогоднее чудо детям, которые в этот Новый год мечтают совсем не об игрушках.
Возможно, от этого новогоднего чуда будет зависеть вся их жизнь.