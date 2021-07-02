Благотворительный фонд «Важные люди» запустил марафон СМС своим близким
Благотворительный фонд «Важные люди» был создан для того, чтобы оказывать комплексную помощь в лечении и реабилитации детям с диагнозом СМА — спинальная мышечная атрофия. Это группа генетических нейромышечных заболеваний, при которых развивается прогрессирующая слабость, атрофия и паралич мышц (в том числе глотательных и дыхательных) в результате поражения нервных клеток спинного мозга. Заболевание СМА вызвано поломкой гена SMN — следствием этого является то, что дети перестают самостоятельно двигаться и медленно умирают. При этом интеллект детей полностью сохранен, они все понимают.
Благотворительность для детей с СМА — в данный момент единственный способ получения ими лечения терапией Zolgensma. СМА-пациенту необходима всего одна инфузия этого препарата в течение жизни. «Золгенсам» является самым дорогостоящим лекарственным препаратом в мире. За последние семь месяцев работы фонду удалось спасти семь детских жизней.
Фонд также разработал междисциплинарную программу по оказанию помощи детям, которая включает получение лекарств, закупку оборудования, курс реабилитации и образовательный блок.
По результатам специальных проверок БФ «Важные люди» вошел в списки фондов, которые соответствуют принципам прозрачности НКО.
Почитать историю подопечного фонда «Важные люди» Саши Гращенко и оказать свою посильную помощь можно здесь.
Фонд запускает марафон SMS #важные люди
Сегодня, в век технологий и многообразия социальных сетей и мессенджеров, проявить внимание можно всего лишь одним сообщением. Ваши важные люди могут быть рядом, а могут находиться в другом городе, на другом конце страны или даже в другом земном полушарии. Но часто за рабочей суматохой и будничными делами мы забываем поговорить с ними, поздравить с важными датами, выслушать — просто напомнить, как они нам важны.
Фонд «Важные люди» уверяет, что одна ваша sms подарит близкому человеку немного счастья, улыбки, придаст жизненных сил. Подумайте о тех, кто вам дорог. Поставьте на короткую паузу стремительный ритм жизни. Отправьте сердечко или фото важным для вас людям. Пусть они улыбнутся и почувствуют ваше внимание и тепло. Напомните друг другу о том, что вы рядом.
Больше новостей о деятельности фонда, полезных инициатив и хороших историй можно найти в соцсетях «Важных людей»: ВКонтакте, Facebook, YouTube.