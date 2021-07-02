Благотворительный фонд «Важные люди» был создан для того, чтобы оказывать комплексную помощь в лечении и реабилитации детям с диагнозом СМА — спинальная мышечная атрофия. Это группа генетических нейромышечных заболеваний, при которых развивается прогрессирующая слабость, атрофия и паралич мышц (в том числе глотательных и дыхательных) в результате поражения нервных клеток спинного мозга. Заболевание СМА вызвано поломкой гена SMN — следствием этого является то, что дети перестают самостоятельно двигаться и медленно умирают. При этом интеллект детей полностью сохранен, они все понимают.

Благотворительность для детей с СМА — в данный момент единственный способ получения ими лечения терапией Zolgensma. СМА-пациенту необходима всего одна инфузия этого препарата в течение жизни. «Золгенсам» является самым дорогостоящим лекарственным препаратом в мире. За последние семь месяцев работы фонду удалось спасти семь детских жизней.

Фонд также разработал междисциплинарную программу по оказанию помощи детям, которая включает получение лекарств, закупку оборудования, курс реабилитации и образовательный блок.

По результатам специальных проверок БФ «Важные люди» вошел в списки фондов, которые соответствуют принципам прозрачности НКО.