Бодрящие волны: три шага кофе к успеху и всемирной популярности

Сейчас в кофейнях неискушенный посетитель может услышать о кофе specialty – и остаться в полном недоумении, что это значит. Кратко описать, что такое кофе specialty (далее спешелти) довольно сложно. В современном понимании это не только определённые стандарты качества кофейного зерна, но и качество воды и оборудования, используемого для приготовления напитков из такого зерна, определённый уровень профессиональных навыков того, кто готовит напиток. А если прислушаться к разговорам о четвёртой волне кофе кофеен, то можно добавить и эмоциональный опыт бариста и гостей. Впервые же термин спешелти использовала Эрна Натсен в статье журнала Tea & Coffee Trade Journal в 1974 году, описав его как кофейные зёрна, обладающие наилучшей вкусо-ароматикой, выращенные в особых условиях.

Но обо всём по порядку. Историю потребления кофе можно разделить на своеобразные волны, и именно с ними связано появление категории спешелти кофе. На данный момент волн три, но всё больше разговоров идёт о четвёртой. Начнём не с самого начала, но с того, что дало почву для появления спешелти кофе.