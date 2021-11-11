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Более 2000 работ уже подано на всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»

National Geographic Россия
11 ноября 2021
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Почта Банк проводит фотоконкурс, посвященный самым красивым и необычным уголкам нашей страны.

Всероссийский конкурс фотографий «Широка моя страна» набирает обороты. Более 2 тысяч участников со всей страны уже прислали на конкурс свои работы. До 26 ноября вы также можете прислать свои лучшие фотографии и показать, как выглядит ваша Россия! Победителей ждут крутые призы — сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера.

В фотоконкурсе три номинации:

1. «Широка моя страна» — в номинации участвуют пейзажные фотографии, запечатлевшие природу России во всем ее многообразии. Лучшие работы этой номинации попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном.

2. «Почта Банк здесь!» — в этой номинации принимаются фото с брендом или символикой Почта Банка. Это может быть фотография отделения, человека с картой или мерчем банка.

3. «Почта Панк» — для тех, кто умеет и любит работать в графических редакторах. Ждем иллюстрации в стиле киберпанк, в которых соединятся новейшие технологии, бренд Почта Банка и атмосфера отдаленных уголков нашей страны.

«Наш банк работает по всей стране, даже в самых отдаленных уголках. Поэтому мы как никто другой знаем, как широка и красива наша страна, и хотим показать ее вам. Приглашаем всех, кто любит фотографировать, на наш конкурс! Это прекрасная возможность показать свои лучшие работы и СВОЮ Россию! Конкурс проходит на нашем „игровом“ сайте igrapb.ru. Его уже хорошо знают про предыдущим активностям, он объединяет миллионы людей по всей стране, здесь мы играем и разыгрываем подарки, общаемся с людьми из самых разных городов. Нам бы хотелось, чтобы количество участников росло, и они знакомились ближе с нашим банком, узнавали его совсем с другой стороны», — прокомментировала PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина.

Работы принимаются на сайте конкурса до 26 ноября. Затем, в период с 27 ноября по 11 декабря, народным голосованием на сайте будут определены шорт-листы, из которых жюри конкурса выберет призеров — по 3 победителя в каждой номинации. Еще 6 работ получат призы зрительский симпатий. Список всех победителей будет опубликован до 23 декабря 2021 года на сайте конкурса.

В жюри конкурса вошли авторитетные фотографы и общественные деятели: Андрей Карбуков, Павел Маркелов, шеф-фотограф National Geographic Россия Андрей Каменев, заместитель председателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Вадим Ковалев и другие.

Главные победители получат сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера. «Бронзовых» призеров в каждой номинации ждут подарки от партнера конкурса компании Skillbox — сертификаты на обучение.

Подать заявку на участие в фотоконкурсе «Широка моя страна» и подробнее ознакомиться с правилами можно на сайте конкурса.

Информационные партнеры конкурса — журнал National Geographic Россия, порталы Rosphoto.com, Photar.ru, Fotogora.ru.

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