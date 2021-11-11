Более 2000 работ уже подано на всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»

Всероссийский конкурс фотографий «Широка моя страна» набирает обороты. Более 2 тысяч участников со всей страны уже прислали на конкурс свои работы. До 26 ноября вы также можете прислать свои лучшие фотографии и показать, как выглядит ваша Россия! Победителей ждут крутые призы — сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера.

В фотоконкурсе три номинации:

1. «Широка моя страна» — в номинации участвуют пейзажные фотографии, запечатлевшие природу России во всем ее многообразии. Лучшие работы этой номинации попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном.

2. «Почта Банк здесь!» — в этой номинации принимаются фото с брендом или символикой Почта Банка. Это может быть фотография отделения, человека с картой или мерчем банка.

3. «Почта Панк» — для тех, кто умеет и любит работать в графических редакторах. Ждем иллюстрации в стиле киберпанк, в которых соединятся новейшие технологии, бренд Почта Банка и атмосфера отдаленных уголков нашей страны.