Более 2000 работ уже подано на всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»
Всероссийский конкурс фотографий «Широка моя страна» набирает обороты. Более 2 тысяч участников со всей страны уже прислали на конкурс свои работы. До 26 ноября вы также можете прислать свои лучшие фотографии и показать, как выглядит ваша Россия! Победителей ждут крутые призы — сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера.
В фотоконкурсе три номинации:
1. «Широка моя страна» — в номинации участвуют пейзажные фотографии, запечатлевшие природу России во всем ее многообразии. Лучшие работы этой номинации попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном.
2. «Почта Банк здесь!» — в этой номинации принимаются фото с брендом или символикой Почта Банка. Это может быть фотография отделения, человека с картой или мерчем банка.
3. «Почта Панк» — для тех, кто умеет и любит работать в графических редакторах. Ждем иллюстрации в стиле киберпанк, в которых соединятся новейшие технологии, бренд Почта Банка и атмосфера отдаленных уголков нашей страны.
Работы принимаются на сайте конкурса до 26 ноября. Затем, в период с 27 ноября по 11 декабря, народным голосованием на сайте будут определены шорт-листы, из которых жюри конкурса выберет призеров — по 3 победителя в каждой номинации. Еще 6 работ получат призы зрительский симпатий. Список всех победителей будет опубликован до 23 декабря 2021 года на сайте конкурса.
В жюри конкурса вошли авторитетные фотографы и общественные деятели: Андрей Карбуков, Павел Маркелов, шеф-фотограф National Geographic Россия Андрей Каменев, заместитель председателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Вадим Ковалев и другие.
Главные победители получат сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера. «Бронзовых» призеров в каждой номинации ждут подарки от партнера конкурса компании Skillbox — сертификаты на обучение.
Подать заявку на участие в фотоконкурсе «Широка моя страна» и подробнее ознакомиться с правилами можно на сайте конкурса.
Информационные партнеры конкурса — журнал National Geographic Россия, порталы Rosphoto.com, Photar.ru, Fotogora.ru.