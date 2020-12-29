Более 300 голосований: как «Активный гражданин» менял город в 2020 году

Проект «Активный гражданин» подвел итоги уходящего года. За это время на проекте проведено более 350 голосований, большинство из которых было посвящено темам благоустройства, транспортной инфраструктуры и сохранению культурного наследия. Узнать больше о результатах работы проекта можно на специальной странице.

«Для проекта год выдался насыщенным и интересным, нас стало почти на два миллиона больше. Мы провели 358 голосований: 207 общегородских и 151 районное. В этом году активные граждане приняли участие в важных для города голосованиях: выбрали имя Александра для чат-бота московского метро, оценили реставрацию Северного речного вокзала и результаты городской программы „Чистое небо“, благодаря которой с улиц Москвы исчезли нависающие провода, и многое другое. Спасибо за вашу вовлеченность и неравнодушное отношение к жизни города», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Участвуя в голосованиях и обсуждениях проекта, жители могут влиять на изменения, происходящие в столице. За шесть лет в проекте провели более 4,8 тысячи голосований и собрали свыше 150 миллионов мнений горожан.

Голосование, посвященное экскурсиям, которые войдут в программу акции «День гида — 2021», стало в этом году одним из крупнейших. Участие в нем приняли около 250 тысяч человек. Более 200 тысяч москвичей голосовали за новый сезон акции «Миллион деревьев» от «Активного гражданина» и за темы для бесплатных образовательных онлайн-лекций на YouTube-канале столичного Департамента культурного наследия. Свыше 200 тысяч респондентов оценили реализацию программы «Чистое небо» и решили, стоит ли использовать мессенджеры в работе общегородского контакт-центра. Также участники проекта оценили комфортность новых остановочных павильонов и смогли предложить адреса для их установки, оценили инвестиционную программу льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр», благодаря которой в Москве восстанавливают старинные здания.

Голосования за новые пункты городского велопроката у станций Московских центральных диаметров, оценка концепции благоустройства лесопарка «Кусково» и парка Северного речного вокзала, проекта реконструкции Дворца пионеров на Воробьевых горах — в числе наиболее актуальных для города в 2020 году.

Впервые участникам предложили выбрать победителя конкурса на соискание премии имени Корнея Чуковского в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Также они смогли проголосовать за фото, которое украсило тематическую карту «Тройка» в рамках программы «Мой район».

В этом году город реализовал свыше 300 решений «активных граждан», среди которых:

– открытие Северного речного вокзала после реставрации;

– запуск чат-бота московского метро;

– обустройство пунктов велопроката у станций Московских центральных диаметров (МЦД)

– появление в «Ласточках» на Московском центральном кольце (МЦК) «вагонов тишины»;

– открытие тематического парка «Остров мечты»;

– открытие новой магистрали Москвы — проспекта Генерала Дорохова;

– доступ жителей к электронным медицинским картам.

О том, какие идеи и предложения удалось воплотить с помощью «Активного гражданина», можно узнать на интерактивной карте проекта. Ее запустили в июне. Карта постоянно обновляется в зависимости от выполненных решений. Сейчас на ней уже более 1,6 тысячи объектов.

Проект развивается и прислушивается к мнению жителей по улучшению своих возможностей. Более 10 тысяч москвичей приняли участие в краудсорсинг-проекте «На шАГ впереди».

С 12 по 21 октября можно было предложить идеи, связанные с функциональностью, игровыми механиками и взаимодействием пользователей. В результате 89 идей, направленных участниками, приняты в работу. Со всеми отобранными идеями можно ознакомиться на сайте краудсорсинговой платформы.