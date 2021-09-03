«Большая рыба» открывает новый музыкальный сезон

4 сентября на канале «Ля-минор. Мой музыкальный» стартует уже третий сезон музыкальной программы собственного производства «Большая рыба».
Этой осенью гостями музыкального проекта «Большая рыба» стали: Алёна Свиридова, группа «Animal ДжаZ», Александр Шевченко, Марк Тишман, Родион Газманов, Нодар Ревия, Ангелина Сергеева. В формате live-концерта артисты споют всеми любимые хиты и покажут новые песни.
«Редкое пока ещё на ТВ удовольствие, когда ты приходишь со своим коллективом и играешь свои песни в классной студии с классным звуком — целый сет. Бонусом ещё и беседа с коллегой. Мы с моей командой получили большое удовольствие, выбрали разные песни, чтобы и повеселиться, и задуматься. Очень домашний и комфортный формат, который позволит зрителям рассмотреть и по-настоящему расслушать каждого артиста, кто придёт в студию «Большой рыбы», – Марк Тишман, певец.
Участники нового сезона поделятся своими историями о жизни и творчестве с уже знакомым им коллегой по сцене — певцом и музыкантом Денисом Клявером, который выступает на «Большой рыбе» в роли ведущего и отвечает за дружескую и доверительную беседу с артистами.
«Большая рыба» — это отличный проект, чтобы открыть для себя новых артистов, и заново познакомиться с теми, кого ты давно знаешь; до конца прочувствовать индивидуальность каждого исполнителя. Несмотря на то, что со многими гостями нового сезона программы я знаком достаточно давно, такой душевный диалог у нас получился впервые. Уверен, такими открытыми и искренними своих кумиров зрители не видели еще никогда, и так же, как и я, они будут поражены яркими фактами и признаниями музыкантов», — Денис Клявер.
В «Большой рыбе» концерт и интервью в непринужденной обстановке органично дополняют друг друга и делают каждый выпуск программы вдвойне увлекательным.
Премьера третьего сезона «Большой рыбы» — 4 сентября в 15:00. Гостем первого выпуска станет Марк Тишман. Новые выпуски смотрите каждую субботу в 15:00 на телеканале «Ля-минор. Мой музыкальный».