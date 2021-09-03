«Большая рыба» открывает новый музыкальный сезон

4 сентября на канале «Ля-минор. Мой музыкальный» стартует уже третий сезон музыкальной программы собственного производства «Большая рыба».

«Редкое пока ещё на ТВ удовольствие, когда ты приходишь со своим коллективом и играешь свои песни в классной студии с классным звуком — целый сет. Бонусом ещё и беседа с коллегой. Мы с моей командой получили большое удовольствие, выбрали разные песни, чтобы и повеселиться, и задуматься. Очень домашний и комфортный формат, который позволит зрителям рассмотреть и по-настоящему расслушать каждого артиста, кто придёт в студию «Большой рыбы», – Марк Тишман, певец.

«Редкое пока ещё на ТВ удовольствие, когда ты приходишь со своим коллективом и играешь свои песни в классной студии с классным звуком — целый сет. Бонусом ещё и беседа с коллегой. Мы с моей командой получили большое удовольствие, выбрали разные песни, чтобы и повеселиться, и задуматься. Очень домашний и комфортный формат, который позволит зрителям рассмотреть и по-настоящему расслушать каждого артиста, кто придёт в студию «Большой рыбы», – Марк Тишман, певец.

Участники нового сезона поделятся своими историями о жизни и творчестве с уже знакомым им коллегой по сцене — певцом и музыкантом Денисом Клявером, который выступает на «Большой рыбе» в роли ведущего и отвечает за дружескую и доверительную беседу с артистами.