В Яндекс.Алиса появился навык для «котородителей», озвученный Николаем Дроздовым

Новый навык в голосовом помощнике имеет пять разделов с советами по уходу и заботе о котах: «котокухня», «котомузыка», «котоигры», «котоуход» и «котомассаж». В нем можно найти интересные советы, которые помогут хозяевам сделать жизнь своих любимцев по-настоящему «замурррчательной». Алиса подскажет, как обустроить уютное и безопасное пространство для питомца, провести расслабляющий сеанс «котомассажа» или подобрать рацион вашему котенку. В полной мере погрузиться в атмосферу познания мира кошек и их потребностей поможет телеведущий, зоолог и защитник природы Николай Дроздов, голосом которого озвучен новый навык.

Обращаясь к Алисе, пользователи смогут получить новые, полезные для себя знания. Например, почему игры с кормом — «пищевые головоломки» — занимают и развивают котиков? В разделе «Котоигры» Николай Дроздов расскажет о неожиданных способах развлечь питомца. О том, как обустроить пространство для игр и отдыха кошки, слушатели узнают в блоке «Котодом». Также в навыке есть специальный «чек-лист замурчательной жизни кошки», который поможет «котородителям» не забывать о важных шагах в уходе за любимцем.

В рамках проекта «родители» кошек смогут порадовать питомца и изысканными комплиментами в озвучке Николая Николаевича. Для этого бренд создал специальный раздел «котокомплименты». Узнать, как его запустить можно на официальном сайте, после чего заботливый голос Алисы скажет комплименты вашему питомцу так, что никто не останется равнодушным!

Кроме того, владельцы Яндекс.Алисы смогут получить голосовые инструкции по кошачьему массажу или поставить питомцам плейлист с музыкой, созданной специально для того, чтобы они испытали больше удовольствия и умиротворения. Особые треки написал музыкант Дэвид Тейе, изучив влияние вибраций на настроение кошек.