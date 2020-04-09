Booking.com назвала победительниц Technology Playmaker Awards 2020

Booking.com, одна из крупнейших компаний на рынке онлайн-бронирования путешествий и лидер в сфере цифровых технологий, объявила лауреатов премии Technology Playmaker Awards 2020. Эта инициатива была запущена в 2017 году, чтобы отметить достижения женщин в сфере технологий и повысить репрезентацию разных социальных групп в этой индустрии. В этом году победительницы премии были выбраны из 45 финалистов из 20 стран по всему миру.
Поскольку мир переживает беспрецедентный кризис, вызванный вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, сейчас особенно важно отметить заслуги тех, кто меняет к лучшему жизнь отдельных людей и целых сообществ — как глобальных, так и местных — и служит источником вдохновения для окружающих. В этом году победительницы премии представляют пять континентов и семь стран — Аргентину, Францию, Индию, Нигерию, Сингапур, Великобританию и США. Все они являются примером масштабного вклада, который женщины-визионеры ежедневно вносят в индустрию технологий. В этом году было много потрясающих инициатив, предлагающих решения для проблем, связанных с социальной сферой, жизнью сообществ и экологией, и поэтому компания Booking.com выбрала сразу двух победительниц в категории «Влияние на общество».
Победительницы Technology Playmaker Award 2020:
- «Борец за перемены» и обладательница титула Technology Playmaker of the Year 2020 — Линн Роберс (Leanne Robers). Линн — соосновательница и одна из директоров акселератора She Loves Tech. В рамках этой программы помощь получили более 2000 предпринимательниц, занятых в сфере технологий, а также технологичных стартапов, меняющих жизнь женщин к лучшему (Сингапур).
- «Молодой технический специалист» — Ханна Блэр (Hannah Blair). Ханна пришла в технологии всего три года назад, но она уже стала старшим разработчиком пользовательских интерфейсов в Defty (эта компания предлагает ПО для создания сайтов). Кроме того, Ханна соосновательница решения vrcalm, призванного повысить качество жизни людей с деменцией с помощью виртуальной реальности (Великобритания).
- «Ролевая модель» — Ада Ндука Ойом (Ada Nduka Oyom). Основательница проекта She Code Africa — организации, которая предлагает обучение, наставничество и поддержку африканским женщинам, занятым в технологическом секторе. Ада также выступила соосновательницей платформы Open Source Community Africa: это ресурс для энтузиастов со всей Африки, поддерживающих распространение открытого кода (Нигерия).
- «Предприниматель» — Сима Кинда Джонсон (Seema Khinda Johnson). Соосновательница и исполнительный директор компании Nuggets, которая обрабатывает платежи с помощью технологии блокчейн и предоставляет платформу для идентификации личности. Внедряя биометрию в свои процессы, компания меняет подход к онлайн-безопасности и конфиденциальности данных (Великобритания).
- «Достижения в науке» — Рейна Камачо Торо (Reina Camacho Toro). Рейна специализируется на физике элементарных и субэлементарных частиц в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и является научным сотрудником Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Кроме того, она модернизирует систему образования в Латинской Америке, запустив первые бесплатные виртуальные курсы по физике элементарных и субэлементарных частиц на образовательной онлайн-платформе, соосновательницей которой она стала в 2014 году (Франция).
- «Работодатель» — Sparta Global. Эта британская компания специализируется на тренингах и консультировании. Их приверженность принципам многообразия и инклюзивности выражается, в частности, в масштабных инвестициях, направленных на раскрытие потенциала женщин, работающих в сфере технологий (Великобритания).
- «Влияние на общество» — ЭльсаМари Д'Силва (ElsaMarie DSilva). Основательница и директор компании Red Dot Foundation, создавшей онлайн-платформу, в которой с помощью краудсорсинга документируются случаи сексуальных домогательств и сексуализированного насилия в публичных местах (Индия). Шейла Харкац (Sheila Harkatz), основательница Mujeres En Carrera — платформы, предлагающей обучение в сфере финансов для женщин и девочек в Латинской Америке (Аргентина).
- «Бизнес-лидер» — Таня Болер (Tania Boler). Основательница и директор компании Elvie. Этот проект создан для того, чтобы улучшать здоровье женщин с помощью передовых технологий и связанных между собой продуктов, относящихся к образу жизни и здоровью (Великобритания).
- «Инновации в сфере технологий» — Фюмни Адевунми (Funmi Adewunmi). Соосновательница и директор компании Bright Technologies. Этот интернет-провайдер запустил приложение, через которое пользователи могут совершать оплату с помощью карт и управлять онлайн-сервисами (Нигерия).
Одна из 10 победительниц должна была также получить главную награду премии Technology Playmaker 2020 от Booking.com. Она присуждается тем, кто смог продемонстрировать лидерские качества, сделал наибольший вклад в сферу технологических инноваций, а также стать ролевой моделью в индустрии.
Этот титул был присужден тех-визионерке из Сингапура Линн Роберс — соосновательнице и одной из директоров проекта She Loves Tech.
Жюри выбрало Линн за ее усилия по преодолению гендерного разрыва в сфере технологий. Проект She Loves Tech был основан в 2015 году как глобальная платформа, объединившая предпринимателей, компании и инвесторов, чтобы предложить больше возможностей для предпринимательниц, работающих в индустрии технологий. Кроме того, компания проводит самый крупный в мире конкурс стартапов, возглавляемых женщинами или созданных для женщин. Своим примером Линн опровергает стереотип, который гласит: «Женщина не может построить хороший технологический стартап». Линн и ее команда поддержали более 2000 технологических стартапов, созданных для женщин, а их программа наставничества и тренинги были развернуты более чем в 20 странах.
Все победительницы получили приз в размере 5000 евро, а обладательница титула Technology Playmaker of the Year 2020 — дополнительные 10 000 евро.