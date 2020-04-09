Booking.com назвала победительниц Technology Playmaker Awards 2020

Booking.com, одна из крупнейших компаний на рынке онлайн-бронирования путешествий и лидер в сфере цифровых технологий, объявила лауреатов премии Technology Playmaker Awards 2020. Эта инициатива была запущена в 2017 году, чтобы отметить достижения женщин в сфере технологий и повысить репрезентацию разных социальных групп в этой индустрии. В этом году победительницы премии были выбраны из 45 финалистов из 20 стран по всему миру.

Поскольку мир переживает беспрецедентный кризис, вызванный вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, сейчас особенно важно отметить заслуги тех, кто меняет к лучшему жизнь отдельных людей и целых сообществ — как глобальных, так и местных — и служит источником вдохновения для окружающих. В этом году победительницы премии представляют пять континентов и семь стран — Аргентину, Францию, Индию, Нигерию, Сингапур, Великобританию и США. Все они являются примером масштабного вклада, который женщины-визионеры ежедневно вносят в индустрию технологий. В этом году было много потрясающих инициатив, предлагающих решения для проблем, связанных с социальной сферой, жизнью сообществ и экологией, и поэтому компания Booking.com выбрала сразу двух победительниц в категории «Влияние на общество».