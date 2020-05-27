Boy Cut – место для тех, у кого есть голова на плечах

Тепло наконец окончательно отвоевало позиции, а значит, пришла пора показывать, что мы всю зиму прятали под шапками, а большую часть весны — под капюшонами. И если в холода можно было не беспокоиться о прическе, то теперь придется привести себя в порядок. Можно, конечно, сходить к тете Зине в парикмахерскую по соседству, но мы советуем на создании собственного образа не экономить (в том числе на стильной прическе и уходе за бородой — при ее наличии).
В поисках качественной прически мужчины сейчас идут в барбершопы, где мастера специализируются именно на мужских прическах, стрижках и уходе за бородой. В Москве в последнее время открылось немало барбершопов, но мы доверяем тем, кто в этом бизнесе уже давно и даже стоял у его истоков. Первый барбершоп Boy Cut открыл свои двери для посетителей еще в 2013 году. А сейчас у этих ребят уже 13 парикмахерских в восьми городах и двух странах.
В барбершопе вам помогут подобрать стрижку на ваш вкус (под машинку или ножницами), обеспечат надлежащий уход за бородой (стрижку, моделирование и тонирование) и даже предложат классический ритуал «Королевское бритье», включающий в себя распаривание, применение масел и опасного лезвия.
Барбершопы Boy Cut расположены в центре Москвы: рядом с метро Чистые пруды, Маросейка, Красный Октябрь, Парк Культуры.
Добраться до них очень просто, но если у вас мало свободного времени и посещению парикмахера вы предпочитаете фестиваль с друзьями, то и тут Boy Cut придут (точнее, приедут) на помощь. У ребят есть собственный передвижной барбертрак — этот фургон ездит по различным фестивалям и другим классным массовым мероприятиям и на месте стрижет всех желающих. Например, в августе ребята были на пивном фестивале Craft Depot Fest и на фестивале «Пикник Афиши». Дополнительный бонус — на таких мероприятиях часто бывают скидки.
Но не забывайте: сделать стрижку — это только полдела, важно еще правильно укладывать волосы, а без специальной уходовой косметики это проблематично. Как раз поэтому Boy Cut решили выпустить собственную линейку мужской косметики, которая поможет всегда поддерживать прическу в безупречном виде.
А если мастерство барберов впечатлит вас настолько, что захочется ему обучиться, то вас будут ждать в Boy Cut Academy — месте, где с нуля научат правильно стричь и брить меньше чем за месяц.