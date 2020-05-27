Boy Cut – место для тех, у кого есть голова на плечах

Тепло наконец окончательно отвоевало позиции, а значит, пришла пора показывать, что мы всю зиму прятали под шапками, а большую часть весны — под капюшонами. И если в холода можно было не беспокоиться о прическе, то теперь придется привести себя в порядок. Можно, конечно, сходить к тете Зине в парикмахерскую по соседству, но мы советуем на создании собственного образа не экономить (в том числе на стильной прическе и уходе за бородой — при ее наличии).

В поисках качественной прически мужчины сейчас идут в барбершопы, где мастера специализируются именно на мужских прическах, стрижках и уходе за бородой. В Москве в последнее время открылось немало барбершопов, но мы доверяем тем, кто в этом бизнесе уже давно и даже стоял у его истоков. Первый барбершоп Boy Cut открыл свои двери для посетителей еще в 2013 году. А сейчас у этих ребят уже 13 парикмахерских в восьми городах и двух странах.

В барбершопе вам помогут подобрать стрижку на ваш вкус (под машинку или ножницами), обеспечат надлежащий уход за бородой (стрижку, моделирование и тонирование) и даже предложат классический ритуал «Королевское бритье», включающий в себя распаривание, применение масел и опасного лезвия.