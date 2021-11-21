Бренд 22|11 cosmetics выпустил self-care боксы к своему дню рождения

По традиции, в свой день рождения бренд косметики 22|11 выпускает лимитированный BD-Box. В наборе – 9 многофункциональных уходовых средств для волос, лица и тела. Внутри только натуральные ингредиенты: экстракты мандарина, пиона, дыни и бергамота, фито-пептиды, гинкго, калифорнийские синие водоросли и протеины шелка.

Никаких ароматизаторов, поэтому вдыхать приятный аромат масла шалфея, цедры мандарина, цветов пиона не только приятно, но и полезно. И без потерь для планеты! Упаковка продуктов выполнена из экологически чистых материалов: стекла и перерабатываемого алюминия (это продолжает концепцию бренда).

Создатель и вдохновитель 22|11 cosmetics, биохимик Тигран Гелетцян верит, что ценность продукции в ее «purity: естественности и чистоте», отсутствии лишнего. Использование натуральных масел и ингредиентов при создании средств, ее экологичная упаковка — ключ к созданию подлинных «помощников» красоты, актуальных в наше время.

Этим боксом команда 22|11 хотела искренне поблагодарить аудиторию, которая разделяет ценности бренда. 22 ноября каждый получит своих органических «помощников» по выгодной цене. Средства, не вошедшие в бокс, в онлайн-магазине будут с 33% скидкой.