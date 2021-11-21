Бренд 22|11 cosmetics выпустил self-care боксы к своему дню рождения
По традиции, в свой день рождения бренд косметики 22|11 выпускает лимитированный BD-Box. В наборе – 9 многофункциональных уходовых средств для волос, лица и тела. Внутри только натуральные ингредиенты: экстракты мандарина, пиона, дыни и бергамота, фито-пептиды, гинкго, калифорнийские синие водоросли и протеины шелка.
Никаких ароматизаторов, поэтому вдыхать приятный аромат масла шалфея, цедры мандарина, цветов пиона не только приятно, но и полезно. И без потерь для планеты! Упаковка продуктов выполнена из экологически чистых материалов: стекла и перерабатываемого алюминия (это продолжает концепцию бренда).
Создатель и вдохновитель 22|11 cosmetics, биохимик Тигран Гелетцян верит, что ценность продукции в ее «purity: естественности и чистоте», отсутствии лишнего. Использование натуральных масел и ингредиентов при создании средств, ее экологичная упаковка — ключ к созданию подлинных «помощников» красоты, актуальных в наше время.
Этим боксом команда 22|11 хотела искренне поблагодарить аудиторию, которая разделяет ценности бренда. 22 ноября каждый получит своих органических «помощников» по выгодной цене. Средства, не вошедшие в бокс, в онлайн-магазине будут с 33% скидкой.
Стоимость бокса – 5 500 рублей, а внутри – продукции на 20 000.
Состав бокса 2021:
- деликатное универсальное масло «Пион и бергамот» — SPA для волос и тела, можно использовать для увлажнения сухих кончиков;
- бальзам для губ «Дикая груша и розовый перец» с эффектом увеличения губ и anti-age компонентами;
- крем для рук «Калифорнийские синие водоросли» с высоким содержанием витаминов A, B3 (PP), B5, B12, белка и P-каротина;
- крем для глаз «Гинкго и ирис» с антиоксидантным действием, снимает отечность, способствует сокращению морщин;
- сыворотка для кончиков волос «Камелия и жидкий шелк». Протеины шелка восстанавливают поврежденные волосы;
- очищающий детокс гель для лица «Пион + сквален» для всех типов кожи;
- мягкая питьевая вода Skinware, собранная в вершинах Северного Кавказа, для красоты изнутри;
- детокс-сыворотка антиоксидант активатор гена долголетия сиртуин 1. Средство очищает клетки кожи изнутри от шлаков и токсинов, а также замедляет процесс старения;
- восстанавливающий гель «Гиалуроновая кислота + санча» для ускорения регенерации клеток и повышения упругости кожи.
Ознакомиться с более детальным описанием продуктов можно на сайте.
Заказ боксов будет доступен сутки — с 00:00 22 ноября до 00:00 23 ноября. Так что не зевайте!