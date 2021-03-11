Эти слова легендарный японский путешественник Наоми Уэмура избрал своим девизом, посвятив всю свою жизнь доказательству собственного убеждения, что даже в одиночку человек способен если не свернуть горы, то во всяком случае взойти на них — достаточно лишь верить в себя и свою мечту.

На пути к успеху Наоми Уэмуре жизнь заготовила множество препятствий. Родившегося в 1941 году в японской глубинке в деревеньке Хидака мальчика природа не наделила ни сокрушительной силой, ни выдающейся выносливостью, ни даже героической внешностью. Ничем, кроме амбициозности и неуемной страсти к путешествиям.

Юношей, записавшись в университетский альпинистский клуб, Наоми сразу оказался аутсайдером: при попытке восхождения на сравнительно простую Фудзияму (3776 метров) Уэмура упал в изнеможении в паре сотен метров от вершины, тогда как его однокашники проделывали маршрут туда-обратно чуть ли не бегом.