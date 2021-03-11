Будь как Наоми Уэмура – продолжай двигаться вперед! Конкурс от Seiko
Эти слова легендарный японский путешественник Наоми Уэмура избрал своим девизом, посвятив всю свою жизнь доказательству собственного убеждения, что даже в одиночку человек способен если не свернуть горы, то во всяком случае взойти на них — достаточно лишь верить в себя и свою мечту.
На пути к успеху Наоми Уэмуре жизнь заготовила множество препятствий. Родившегося в 1941 году в японской глубинке в деревеньке Хидака мальчика природа не наделила ни сокрушительной силой, ни выдающейся выносливостью, ни даже героической внешностью. Ничем, кроме амбициозности и неуемной страсти к путешествиям.
Юношей, записавшись в университетский альпинистский клуб, Наоми сразу оказался аутсайдером: при попытке восхождения на сравнительно простую Фудзияму (3776 метров) Уэмура упал в изнеможении в паре сотен метров от вершины, тогда как его однокашники проделывали маршрут туда-обратно чуть ли не бегом.
Однако неудачи и насмешки не сломили парня, а лишь укрепили его решимость. Спасаясь от остроумия товарищей по университету, Уэмура начал упорно тренироваться в одиночку и путешествовать по близлежащим лесам и горным массивам. И в уже в 25-летнем возрасте совершил сольные восхождения на Монблан и Маттерхорн, прибыв в Альпы с дешевенькой палаткой и десятком выученных французских слов. А к 30 годам Наоми видел мир уже с пяти из семи высочайших точек нашей планеты, причем только на Эверест Уэмура взошел в составе экспедиции — все остальные восхождения он совершил в одиночку. Компанию отважному путешественнику составляли только часы Seiko, которым Уэмура отдавал предпочтение в самых сложных экспедициях.
Между восхождениями Уэмура испытывал себя на прочность и на равнине — чего стоит только полное опасностей одиночное путешествие на самодельном плоту по Амазонке длиной шесть тысяч километров, в которое Наоми отправился в апреле 1968 году. На плоту из бальсовых бревен помещался только крохотный шалаш и земляная площадка для очага — не самое подходящее судно для сезона дождей, когда Амазонка вздувается, выходит и берегов и бешено кипит на многочисленных порогах.
Мутная вода Амазонки не годится для питья, поэтому путешественнику приходилось довольствоваться дождевой, в редкие перерывы между тропическими ливнями Наоми не давали житься тучи мух и москитов, а в самом начале пути на одном из порогов волна смыла большую часть немногочисленного снаряжения. Только чудом путешественнику удалось добраться до устья реки возле Атлантического океана целым и невредимым.
Это было первое и последнее водное путешествие Уэмуры — горы влекли его сильнее равнинных чудес. После восхождения на Эверест Наоми улетел на Аляску, чтобы совершить первое в истории сольное восхождение на Мак-Кинли, высочайшую гору Северной Америки. А затем начал подготовку к своей мечте — в одиночку дойти пешком до Северного полюса. Перед тем, как отправиться в полярные широты, Уэмура совершил пешую одиночную 52-дневную «прогулку» через всю Японию — «У меня не было ни зонтика, ни карты. В день я проходил по 58 километров, ночевал и питался в деревнях и городках».
В 1972 году Наоми отправился в Гренландию, где жил в селении эскимосов и перенимал опыт северного народа по выживанию в местных экстремальных условиях. Несколько лет Уэмура учился управляться с ездовыми собаками, строить иглу, ориентироваться на бескрайних ледяных просторах Гренландии, и с собачьей упряжкой прошел около 20 тысяч километров разнообразных маршрутов, чтобы подготовиться к ждущим его опасностям и испытаниям.
5 марта 1978 года Наоми Уэмура и упряжка из 17 эскимосских лаек были доставлены самолетом на мыс Колумбия, северную оконечность Земли Элсмира, самого северного острова Канадского арктического архипелага. Впереди путешественника ждал пояс ледяных торосов, не позволявший двигаться быстрее 4 км в день, опасные разводья на припайном льду, одно из которых чуть не поглотило всю упряжку вместе с вожаком, и встречи с полярными медведями, едва не закончившиеся для Наоми трагически.
29 апреля Уэмура взглянул на свои неизменные Seiko — они показывали 13:30 по Гринвичу. В эти минуты путешественник достиг Северного полюса — однако не ощутил ожидаемой радости и удовлетворения. «Ну, вот и все. Неужели все? Неужели это все, на что я был способен? — вспоминал Наоми в своей книге „Один на один с севером“. — Нет. Путешествие не окончено: впереди меня ждут три тысячи километров никем еще не пройденного пути через льды Гренландии!»
Невероятно, но факт: всего через 11 дней после финала сложнейшей одиночной экспедиции Наоми Уэмура отправился в новое путешествие по Гренландии, чтобы пересечь ее по длинной оси, от мыса Моррис-Джессеп до северной оконечности. Своей цели смельчак достиг через три с половиной месяца.
Не много ли испытаний для одного человека? Как ему удавалось справляться со всем в одиночку и не сойти при этом с ума? «Я всегда один! Это стиль моей жизни и суть моих путешествий, — улыбался Уэмура в 1979 году во время вручения ему британской премии как самому мужественному спортсмену мира. — Так мне проще выяснить пределы человеческой выносливости».
Невероятный жизненный путь Наоми Уэмуры до сих пор служит источником вдохновения для путешественников со всего мира. Своим другом и учителем Уэмуру называет Федор Конюхов — легендарный русский путешественник посвятил дерзкому смельчаку-одиночке свои восхождения на Эверест и Мак-Кинли.
Одолеть Наоми удалось только коварной Мак-Кинли — в феврале 1984 года Уэмура вернулся на Аляску для того, чтобы в рамках подготовки к штурму массива Винсон в Антарктиде совершить опаснейшее зимнее восхождение на гору. Последний раз Наоми видели с самолета на спуске с Мак-Кинли 15 февраля — по свидетельству пилота, путешественник был «жив, кажется, здоров, улыбался и махал рукой».
Часы смелых
За свою 60-летнюю историю Seiko Alpinist стали неотъемлемой частью горовосходительной культуры Японии и часами, максимально точно отражающими ценности легендарного бренда. Дух авантюризма, новаторский подход, безбоязненная игра в одиночку и победа, несмотря на сомнения окружающих — все это заложено в философии японской часовой марки. Как и в случае с Наоми Уэмурой, первое впечатление в случае с Seiko Alpinist обманчиво: элегантные часы на ремешке из телячьей кожи только выглядят хрупкими — на самом деле модель способна противостоять любым вызовам стихии.
Представленные публике в 1959 году, Alpinist сразу получили признание горовосходителей и поклонников активного отдыха и послужили толчком к разработке многих культовых часовых изделий для спорта, начиная от секундомеров и заканчивая дайверскими часами Seiko в последующие годы.
В наши дни Seiko Alpinist способны удовлетворить любые предпочтения в плане дизайна: часы доступны в нескольких цветах циферблата, на кожаном ремешке и на стальном браслете, а в августе этого года в России появится точная копия оригинальных Alpinist 1959 года, с клиновидными часовыми индексами и стрелками, напоминающими ослепительные горные пики. Столь же широки возможности в плане функционала: если у вас нет необходимости в солнечном компасе, вы можете выбрать часы без этой опции.
Теплый ретро-дизайн, который идеально вписывается в современные тренды, и компактная размерность от 38 до 39.5 мм делают Seiko Alpinist универсальными часами, которые будут великолепно смотреться и в офисной обстановке, и в условиях горного трекинга или байдарочного похода.
Часы способны как стать ярким элементом молодежного стиля, так и подойти людям более солидного возраста вне зависимости от их интересов, образа жизни и социального статуса. Seiko Alpinist дарят своему обладателю особенную связь с окружающей природой — ведь именно ее чудесами вдохновлялись дизайнеры марки. В трех моделях часов использована особая зернистая обработка циферблатов, напоминающая в зависимости от цветового оттенка лесной мох, водную рябь или горную породу. Красота природных явлений отражена в дизайне серий Alpinist «Горный ледник» и «Горный закат»: первая поражает сочетанием уникальных изумрудно-серых оттенков, напоминающим цвета высокогорных ледниковых озер. А во второй можно проследить отражение зарева заката на заснеженных горных вершинах — темные цвета циферблата и ремешка контрастируют с серебристыми полированными индексами и стрелками, белым люминесцентным покрытием LumiBrite и красными метками компаса на вращающемся внутреннем ранте.
При таком разнообразии все вариации Seiko Alpinist объединяют бескомпромиссная точность, удобство, функциональность и готовность выдержать любой натиск окружающего мира. Прочное сапфировое стекло можно поцарапать только алмазным резаком — но, согласитесь, вряд ли вам придется испытывать великолепные часы таким беспощадным способом. Seiko Alpinist выдерживают давление до 20 атмосфер и не боятся бурных потоков горных рек, снега и грязи. А сквозь прозрачную заднюю крышку можно наблюдать неустанную работу автоматического калибра 6R35 с 70-часовым запасом хода.
Хотите выиграть часы Seiko Alpinist и получить вдохновение для собственных приключений? Участвуйте в конкурсе от компании Seiko!
Условия
• подпишитесь на официальный аккаунт @seikowatchrussia;
• с 11 по 31 марта разместите у себя в Инстаграме лучшее фото природного пейзажа из вашего путешествия, где вам бы очень пригодились часы Seiko Alpinist, и расскажите почему. Это может быть фото с вашего восхождения на Эльбрус, похода по лесам Карелии или же отдыха на Телецком озере. Место и время не имеют значения – главное, чтобы фото было ярким, а история – захватывающей;
• поставьте хэштег #КудаВзятьSeikoAlpinist и отметку @seikowatchrussia. При отсутствии в посте хэштега или упоминания аккаунта Seiko участие в конкурсе невозможно;
• убедитесь, что ваш аккаунт открыт всем пользователям на время проведения розыгрыша.
Призы
Первое место: часы Seiko Alpinist
Второе место: участие в мастер-классе от «National Geographic Россия»
Третье место: фоторюкзак от «National Geographic Россия»
Кроме того, две работы будут отмечены специальными призами симпатий, а их авторы получат эксклюзивные подарки от Seiko и «National Geographic Россия».
Полные правила конкурса можно почитать здесь.