Будущее начинается сегодня: какие умные технологии сейчас используют в сельском хозяйстве?

Новые технологии окружают нас повсюду. Пылесосы уже легко убирают квартиру без нашего участия, роботы в торговых центрах готовят утренний кофе, а машины заряжаются от сети как обычные телефоны. Цифровизация добралась и до бескрайних пшеничных полей. Рассказываем, как это произошло, на примере инновационных проектов компании Ростсельмаш.

Главная тенденция в современном сельском хозяйстве – это развитие цифровых технологий и уход от человеческого фактора. С пустынной саранчой в некоторых частях света уже борются с помощью мобильного приложения, а фермы начинают активно использовать роботов. Разнообразные агротрансформеры кормят скот, пропалывают сорняки, собирают урожай даже таких деликатных культур, как помидоры и клубника.

Цифровизация не обошла стороной и поля нашей страны. Сельхозпроизводители сегодня напоминают учёных из секретных лабораторий. Но трудятся они не над машиной времени или вечным двигателем, а над другими жизненно необходимыми изобретениями – например, свежим хлебом для нашего завтрака. Каждое утро, делая самый обыкновенный бутерброд с маслом, мы не представляем, какой удивительный путь он прошёл перед тем, как оказаться у нас в руках. Мы не знаем, что комбайны 21 века начинают работать на автоуправлении, умеют видеть в темноте и останавливаться перед препятствиями.

В сельском хозяйстве сейчас происходит настоящая революция, и один из лидеров этого процесса – российская компания Ростсельмаш, известная своей надёжной сельхозтехникой. Она создала собственный конструкторский центр, который поражает воображение инновационными разработками.

Не чёрно-белое кино

Часто сбор урожая представляется процессом из черно-белого кино: красавец-парень Вячеслав Тихонов в сдвинутой набок кепке едет по полю в советском тракторе. И всё это происходит под песню «Огней так много золотых».

В реальности же на полях давно работают высокомощные агромашины, как будто сошедшие со страниц книг писателей-фантастов. Но из-за того, что спрос на продукты питания постоянно растёт, а урожайный сезон довольно короткий, водителям комбайнов иногда всё равно приходится работать по 12-16 часов в день.

Как облегчить их труд и одновременно повысить производительность? Этим вопросом задалась компания Ростсельмаш и создала системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0.

Эти технологии позволяют снизить нагрузку на механизатора, повысить производительность машин на 30%, уменьшить временные затраты и увеличить сбор урожая за счёт сведения потерь от осыпания к минимуму. А ещё они ограничивают влияние человеческого фактора. Революционная система управления РСМ Агротроник Пилот 1.0 полностью автоматизирует развороты, управление траекторией движения, поднятие и опускание жатки.

Агромашины передают сигналы на станцию RTK, которая, в свою очередь, корректирует логистику техники. Так, комбайны двигаются по полю с прицельной точностью до 2,5 см.

РСМ Агротроник Пилот 1.0

Парадоксально, но факт Благодаря системам автоуправления Ростсельмаш, механизатор работает меньше, а урожая становится больше – на 200 тонн зерна с 1000 гектаров.

Первая в мире гибридная система автоуправления российского производства РСМ Агротроник Пилот 2.0 работает на основе машинного зрения, ГНСС и RTK.

Систему можно смело назвать одной из самых безопасных, ведь техника, оснащённая машинным зрением, автоматически останавливается перед любыми видами препятствий – будь то человек, дерево или животное. А RTK-поправки помогают комбайну двигаться параллельно предыдущему проходу. Машины с такой опцией напоминают искусных канатоходцев, которые ни на сантиметр не отклоняются от заданного курса.

Помимо этого, в блоке систем автоуправления есть система РСМ Адаптивный Круиз Контроль, регулирующая скорость машины в зависимости от ряда параметров: урожайности, степени нагрузки на двигатель, уровня потерь. При использовании этих опций существенно снижается нагрузка на механизатора, возрастает эффективность хозяйственных операций и уборки урожая. Например, с 1000 гектаров можно получить на 200 тонн больше зерна.

РСМ Агротроник Пилот 2.0

Недалёк тот день, когда пшеничные поля будут напоминать плантации на Марсе, и агромашины начнут собирать урожай без участия человека. Ростсельмаш постепенно делает эту фантастическую картинку реальной с помощью проекта «Автономная ферма». Он направлен на развитие точного земледелия и массовое использование «умных» технологий в сельском хозяйстве. Разработав системы РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0, компания стала ближе к цели сразу на несколько лет вперёд.

На удалёнке

Новая реальность диктует новые правила: сейчас люди работают практически из любой точки земного шара. Оказывается, контролировать сбор урожая тоже можно «на удалёнке», находясь даже в Австралии.

Платформа агроменеджмента Агротроник Ростсельмаш позволяет отслеживать технику на расстоянии в режиме реального времени. Благодаря специальному программному обеспечению и оборудованию на борту агромашины, пользователь может получать информацию о работе в мельчайших деталях (из поля зрения не ускользнёт даже заправка топливом и место выгрузки урожая).

Эта платформа – сердце систем электронных опций компании, благодаря которому работают высокоавтоматизированные комбайны, своеобразные артерии сложного механизма. И в сельском хозяйстве есть своя романтика!

Несложная арифметика Уборка в «беспилотном режиме» проходит на 23% быстрее. А общая производительность возрастает на 30%.

Системы распознавания как на космическом корабле

Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «Face ID»? Смартфоны, банкоматы, возможность оплатить батон хлеба с помощью одного взгляда в камеру. Теперь в этот список добавятся ещё и комбайны, потому что Ростсельмаш разработал сервис РСМ Фейс АйДи для распознавания механизаторов, управляющих агромашинами. На основе биометрии система идентифицирует человека и допускает к управлению разрешённых водителей. Это значит, что несанкционированный доступ к комбайну или трактору просто невозможен – непревзойдённый уровень безопасности. Для того, чтобы начать использовать РСМ Фейс АйДи, не нужно устанавливать дополнительное оборудование, достаточно скачать на смартфон механизатора приложение Агротроник.

РСМ Фейс АйДи

Идентификацию у Ростсельмаш проходят даже адаптеры! Подборщик, жатка, прицепное и навесное оборудование – всё это отслеживается при помощи технологии РСМ Умная метка. Через бортовой компьютер информация об уникальном номере метки передаётся на платформу Агротроник, предоставляя возможность в любой момент узнать, где находится навесное оборудование, какой у него статус и объём наработки.

РСМ Умная метка

На этом ID-технологии от Ростсельмаш не заканчиваются. Помните легендарный момент из фильма «Пятый элемент», когда Лилу говорит слово «мультипаспорт»? Конечно, РСМ Транспорт АйДи не проведёт вас на планетарный круизный корабль, но чем-то очень напомнит цветастый документ из картины Люка Бессона. Ведь такая система идентификации позволит выгрузить зерно только в то транспортное средство, которое прошло предварительную проверку. Используя РСМ Транспорт АйДи можно контролировать выгрузку зерна.

РСМ Транспорт АйДи

Риски в сторону

В сельском хозяйстве каждая ошибка – это риск потери всего урожая. За сезон производитель принимает огромное количество решений, которые могут склонить чашу весов как в нужную сторону, так и совсем наоборот. Очень часто такие серьёзные решения делаются на основе неточных данных, а ведь каждый участок индивидуален и требует определённого ухода.

РСМ Карта урожайности позволяет мониторить отдельные участки поля. С помощью специальных датчиков в приёмники ГНСС передаётся информация о влажности и урожайности, благодаря чему существенно экономятся удобрения – порядка 30%.

А если в рублях? При уборке 2000 гектаров за сезон можно собрать до 400 тонн зерна больше. Это около 6 сэкономленных миллионов рублей.

Помимо этих сервисов, в арсенале компании Ростсельмаш есть огромное количество других технологий. Например, РСМ Ночное видение – программа, которая помогает агромашине обнаружить объекты на расстоянии до 1,5 км в полной темноте. Представьте себе обычную кошку, светочувствительность глаз которой превышает человеческую в 7 раз. Камера ночного видения, установленная в комбайнах, видит в темноте так же остро, как это грациозное животное. Она сканирует пространство и передаёт картинку на монитор в кабине трактора или опрыскивателя.

Масштаб изображения при этом не отличается от реального, а механизатор одновременно видит область работы и видео с камеры. Система создаёт идеальные условия для работы в тёмное время суток и позволяет достичь максимально эффективных результатов в кратчайшие сроки.

РСМ Ночное видение

Заглянем в будущее?

Линейка передовых цифровых решений для аграриев будет только увеличиваться. Эти технологии в разы облегчат работу сельхозпроизводителей, а где-то даже заменят – с приходом эпохи «зелёной» экономики такой поворот событий неизбежен. Ростсельмаш разрабатывает новые опции с учётом отзывов и запросов пользователей агромашин и используя самый прогрессивный опыт создания технических решений из разных отраслей. В перспективе нас ждёт момент, когда водитель сможет управлять не одним, а сразу несколькими комбайнами.

РСМ Уведомления

К 2050 году, когда население планеты вырастет до 9,6 млрд человек, спрос на продукты питания изменится до неузнаваемости. Единственный способ удовлетворить растущие потребности – это понять, что будущее уже здесь, его можно потрогать и увидеть. Цифровизация происходит на наших глазах, нужно просто сделать шаг ей навстречу.