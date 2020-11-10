Что такое баффы и почему их любят во всем мире? Рассказываем о культовом испанском аксессуаре вместе с BUFF®

Все гениальное просто, но, пожалуй, в мире найдется мало таких же простых в своей красоте и функциональности вещей, как небольшой кусок материи, издревле используемый человеком для множества целей — шарф на шею, косынка на голову, носовой платок, бандана или маска на лицо.

История шарфа насчитывает более 2000 лет, о чем свидетельствуют найденные в 1974 году захоронения китайских воинов из терракоты, на которых видно, что они обматывали шею куском материи. Дальнейшие свидетельства прошлого относят нас к римлянам — на колонне Траяна запечатлены римские легионеры с завязанными узлом шейными повязками фокале, которые они надевали во время походов в Галлию и Германию. Вероятно, платки-галстуки фокале стали предшественниками банданы — небольшого квадратного лоскута из хлопчатобумажной ткани. По одной из версий, родиной банданы является средневековая Испания, где ее носили пастухи с целью защиты от пыли, жары и палящего солнца, так как в основе названия лежит испанское слово banda — «повязывать». В дальнейшем бандана перекочевала на Дикий запад, где ее с той же целью использовали ковбои. Со временем она отчасти утратила свое первоначальное практическое предназначение, и в 70-х годах прошлого века стала для хиппи атрибутом свободы.

Именно Испания, только уже современная, является родиной еще одного такого же простого шейно-головного аксессуара, известного ныне всему миру, как бафф. Изобретателем стал каталонский байкер Хуан Рохас (Joan Rojas), владелец семейной текстильной фабрики. Именно он первым решил усовершенствовать военные шемаги — аналогичные банданам арабские платки-арафатки, но большего размера, использовавшиеся байкерами 70-х для защиты от ветра. В результате множества экспериментов Хуан создал бесшовный тубус, который не разматывается на ветру, и в 1992 году запустил в массовое производство первую коллекцию под брендом BUFF®, взяв за основу названия сленговое сокращение от испанского слова bufanda — «шарф».