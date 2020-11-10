Что такое баффы и почему их любят во всем мире? Рассказываем о культовом испанском аксессуаре вместе с BUFF®
Все гениальное просто, но, пожалуй, в мире найдется мало таких же простых в своей красоте и функциональности вещей, как небольшой кусок материи, издревле используемый человеком для множества целей — шарф на шею, косынка на голову, носовой платок, бандана или маска на лицо.
История шарфа насчитывает более 2000 лет, о чем свидетельствуют найденные в 1974 году захоронения китайских воинов из терракоты, на которых видно, что они обматывали шею куском материи. Дальнейшие свидетельства прошлого относят нас к римлянам — на колонне Траяна запечатлены римские легионеры с завязанными узлом шейными повязками фокале, которые они надевали во время походов в Галлию и Германию. Вероятно, платки-галстуки фокале стали предшественниками банданы — небольшого квадратного лоскута из хлопчатобумажной ткани. По одной из версий, родиной банданы является средневековая Испания, где ее носили пастухи с целью защиты от пыли, жары и палящего солнца, так как в основе названия лежит испанское слово banda — «повязывать». В дальнейшем бандана перекочевала на Дикий запад, где ее с той же целью использовали ковбои. Со временем она отчасти утратила свое первоначальное практическое предназначение, и в 70-х годах прошлого века стала для хиппи атрибутом свободы.
Именно Испания, только уже современная, является родиной еще одного такого же простого шейно-головного аксессуара, известного ныне всему миру, как бафф. Изобретателем стал каталонский байкер Хуан Рохас (Joan Rojas), владелец семейной текстильной фабрики. Именно он первым решил усовершенствовать военные шемаги — аналогичные банданам арабские платки-арафатки, но большего размера, использовавшиеся байкерами 70-х для защиты от ветра. В результате множества экспериментов Хуан создал бесшовный тубус, который не разматывается на ветру, и в 1992 году запустил в массовое производство первую коллекцию под брендом BUFF®, взяв за основу названия сленговое сокращение от испанского слова bufanda — «шарф».
Благодаря простоте, возможности многоцелевого использования, а также вариативности способов завязывания и ношения, этот аксессуар обрел популярность во всем мире, став именем нарицательным для бесшовных тубусообразных шейно-головных уборов. Но несмотря на то, что сейчас «баффы» выпускает множество аутдор-компаний, испанская фирма по-прежнему остается флагманом. Продукция, производимая под торговой маркой BUFF® — это не только шарфы-тубусы, но и кепки, шапки, панамы, подшлемники и банданы с козырьком. Простота форм компенсируется многообразием дизайнов и расцветок, дающим безграничные возможности для самовыражения. Дизайнерские идеи BUFF® — это вдохновение природы, взрыв цвета и энергии, сочетание стилистик множества прошедших сквозь века культур, бунтарский дух и свобода.
Сохраняя семейные текстильные традиции Рохасов, компания шьет свои изделия на фабрике в Испании, а не в Китае, что нынче является большой редкостью. Расположение всего производства полностью на территории ЕС позволяет ей гармонично сочетать новые инновационные технологии с заботой об экологии.
Экологичность — главный тренд BUFF® как в отношении к продукции, так и к окружающему миру. Осознавая серьезность ситуации с глобальными экологическими проблемами Земли, компания в течение многих лет разрабатывала свою программу DO MORE NOW, которая включает различные инициативы и инновации. Одно из ноу-хау — производство экологически чистых синтетических тканей из вторично переработанного сырья, в частности, прозрачных пластиковых бутылок. Пластиковые бутылки собираются, моются и измельчаются. С помощью передовой технологии REPREVE® из них получают расплавленную стружку, которую экстрагируют в переработанные волокна. 100% переработанное волокно используется в создании всех видов аксессуаров для головы и шеи. На производство каждого BUFF® Original идут две пластиковые бутылки. В результате уже переработано 8 миллионов бутылок, которые не попали на свалку. Таким образом, испанский бренд вносит вклад в уменьшение засорения планеты неразлагающимся пластиком.
Забота о планете и людях является гордостью компании. В рамках программы DO MORE NOW она вносит значительный вклад в исследования и разработку безопасных производственных процессов для защиты чистоты окружающей среды и здоровья потребителей, ведь шейные аксессуары и головные уборы непосредственно контактируют с кожей. Один из последних продуктов испанского бренда BUFF® на основе волокон из переработанных пластиковых бутылок — COOLNET UV + ®, разработанный с использованием передовых технологий Coolnet® UV + и SPF50, обеспечивает защиту от УФ-лучей, позволяя избежать рисков, связанных с вредным воздействием солнца, а инновационная технология HeiQ помогает поту испаряться более эффективно.
При использовании натуральных волокон, например, шерсти мериноса, важным приоритетом для BUFF® является забота о благополучии животных, поэтому компания работает исключительно с поставщиками, которые получают шерсть мериноса с помощью методов, обеспечивающих качественный уход за овцами и гарантирующими их благополучие. В рамках программы DO MORE NOW бренд BUFF® активно участвует во всех национальных и международных проектах, способствующих защите окружающей среды. В связи с этим с апреля этого года BUFF® присоединился к CLIMATE ACTION CORPORATION, движению, продвигаемому Ассоциацией индустрии активного отдыха (OIA), основная цель которого — осуществление действий, направленных на улучшение климата и создание экосистемы, свободной от токсичных отходов. Как член-основатель этой инициативы, BUFF® взял на себя обязательство провести исследование для расчета выбросов токсичных газов, происходящих при производстве, распространении и продаже своей продукции. А также разработать стратегический план по их сокращению. К этой инициативе присоединились 60 мировых outdoor-компаний, включая PRIMALOFT®, одного из основных поставщиков BUFF®.
Гармония и единение с природой помогает компании черпать вдохновение из неиссякаемого источника и дополнять ваш индивидуальный мир небольшим, но ярким и неповторимым штрихом.
Говоря о новых вызовах, конечно, нельзя не упомянуть о ситуации с COVID-19 в мире. Многие производственные компании частично перепрофилировали свою деятельность. Как уже случалось в прошлые трудные времена, когда тракторные заводы начинали производить танки, а судоверфи вместо рыболовецких траулеров — бронекатера, сейчас даже далёкие от медицины предприятия стараются принять посильное участие в борьбе с COVID-19.
В сложившейся в этом году ситуации с коронавирусом, который особенно остро и болезненно затронул в том числе Испанию, BUFF® мобилизовал свои технические и научные силы на борьбу с ним. Итогом стала разработанная в соответствии с европейскими стандартами фильтр-маска, которая способна значительно обезопасить нашу жизнь в нынешние неспокойные времена.
Новинка от BUFF® представляет собой конструкцию из лицевой маски с двумя эластичными регулируемыми стропами. Сшита она из запатентованного брендом материала CoolNet UV+®. Сменные фильтры соответствует стандарту EN 14683:2019+AC (Type I & II), а именно показателям бактериальной эффективности фильтрации (BFE В%) и перепада давления (Па/см2), отвечающим за воздухопроницаемость изделия. Кроме того, фильтры в финальной стадии производства упаковываются в стерильных условиях в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 13485 для медицинских изделий. Всё это обеспечивает превосходную систему контроля качества и безопасности продукции.
BUFF® гордится своей активной и ответственной социальной позицией, поэтому переводит два процента своих прибылей, в том числе с продажи своих фильтр-масок, на проекты Детского фонда ООН (UNICEF) по борьбе с COVID-19 в самых незащищённых и уязвимых странах мира.
Международные сертификаты, подтверждающие качество продукции Buff:
OEKO-TEX Standard 100 – продукция, имеющая прямой контакт с кожей, соответствует экологическим требованиям и не содержит вредных для человека веществ.
ISO 9001, ISO 14001 – определяет требования к системе управления качеством.
Сертификат SGE 21 – европейский сертификат, который присуждается организациям, продемонстрировавшим этическую и социальную ответственность в каждой из областей своей бизнес-структуры как внутри, так и за ее пределами.