Что такое баффы и почему их любят во всем мире? Рассказываем о культовом испанском аксессуаре вместе с BUFF®

Забота о планете и людях является гордостью компании. В рамках программы DO MORE NOW она вносит значительный вклад в исследования и разработку безопасных производственных процессов для защиты чистоты окружающей среды и здоровья потребителей, ведь шейные аксессуары и головные уборы непосредственно контактируют с кожей. Один из последних продуктов испанского бренда BUFF® на основе волокон из переработанных пластиковых бутылок — COOLNET UV + ®, разработанный с использованием передовых технологий Coolnet® UV + и SPF50, обеспечивает защиту от УФ-лучей, позволяя избежать рисков, связанных с вредным воздействием солнца, а инновационная технология HeiQ помогает поту испаряться более эффективно.

При использовании натуральных волокон, например, шерсти мериноса, важным приоритетом для BUFF® является забота о благополучии животных, поэтому компания работает исключительно с поставщиками, которые получают шерсть мериноса с помощью методов, обеспечивающих качественный уход за овцами и гарантирующими их благополучие. В рамках программы DO MORE NOW бренд BUFF® активно участвует во всех национальных и международных проектах, способствующих защите окружающей среды. В связи с этим с апреля этого года BUFF® присоединился к CLIMATE ACTION CORPORATION, движению, продвигаемому Ассоциацией индустрии активного отдыха (OIA), основная цель которого — осуществление действий, направленных на улучшение климата и создание экосистемы, свободной от токсичных отходов. Как член-основатель этой инициативы, BUFF® взял на себя обязательство провести исследование для расчета выбросов токсичных газов, происходящих при производстве, распространении и продаже своей продукции. А также разработать стратегический план по их сокращению. К этой инициативе присоединились 60 мировых outdoor-компаний, включая PRIMALOFT®, одного из основных поставщиков BUFF®.

Гармония и единение с природой помогает компании черпать вдохновение из неиссякаемого источника и дополнять ваш индивидуальный мир небольшим, но ярким и неповторимым штрихом.

Говоря о новых вызовах, конечно, нельзя не упомянуть о ситуации с COVID-19 в мире. Многие производственные компании частично перепрофилировали свою деятельность. Как уже случалось в прошлые трудные времена, когда тракторные заводы начинали производить танки, а судоверфи вместо рыболовецких траулеров — бронекатера, сейчас даже далёкие от медицины предприятия стараются принять посильное участие в борьбе с COVID-19.

В сложившейся в этом году ситуации с коронавирусом, который особенно остро и болезненно затронул в том числе Испанию, BUFF® мобилизовал свои технические и научные силы на борьбу с ним. Итогом стала разработанная в соответствии с европейскими стандартами фильтр-маска, которая способна значительно обезопасить нашу жизнь в нынешние неспокойные времена.