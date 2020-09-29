Calista Luxury Resort с TEZ TOUR – отдых, о котором вы мечтали!

Номерной фонд отеля предоставляет возможность насладиться совершенным сочетанием комфорта и роскоши, а также привилегированным обслуживанием для пар и семей, превосходящим все ожидания.

Насладиться всеми оттенками зеленого и синего можно на широком песчаном пляже отеля Calista Luxury Resort протяженностью 250 метров, а также на двух пирсах.​