Calista Luxury Resort с TEZ TOUR – отдых, о котором вы мечтали!

Номерной фонд отеля предоставляет возможность насладиться совершенным сочетанием комфорта и роскоши, а также привилегированным обслуживанием для пар и семей, превосходящим все ожидания.
Насладиться всеми оттенками зеленого и синего можно на широком песчаном пляже отеля Calista Luxury Resort протяженностью 250 метров, а также на двух пирсах.
Находящийся в 27 км от аэропорта и в 35 км от центра Антальи Calista Luxury Resort работает круглый год по концепции A’la Carte All Inclusive.
С технологией интеллектуальных помещений, включающей такие удобства как открытие дверей комнаты с помощью мобильного телефона, контроль освещения комнаты и кондиционера и автоматический индикатор DND на дверной панели, комфортабельность отдыха гостей отеля выходит на новый высочайший уровень.
Комфортабельные ортопедические кровати, обновленные ванные комнаты и косметические наборы Thierry Mugler… Вы захотите остаться в Calista навсегда.
Наряду с номерами Superior площадью от 52 м² с элегантным и уютным интерьером, в которых тщательно продуманы все детали, в Calista Luxury Resort имеются также комфортабельные сьюты и роскошные виллы, расположенные в разных уголках отеля, из окон которых открываются виды небывалой красоты.
Гостям, уделяющим особое внимание спорту, в Calista Luxury Resort точно не будет скучно: специальная программа Calista Sports & Health Community включает в себя йогу, пилатес, медитацию, велоспорт, скандинавскую ходьбу, кикбоксинг, кроссфит, табата, TRX, кенгу джампс, аква-спиннинг, аква-джампинг, степ-аэробику и групповые занятия zumba.
Маленьким гостям также скучать не придется: пять водных горок, футбольное поле, детский клуб с большим количеством развивающих игр — каждый ребенок найдет себе занятие по душе.
Насладиться роскошным отдыхом в отеле Calista Luxury Resort поможет туроператор TEZ TOUR, с которым вы сможете сэкономить до 10 000 рублей, забронировав путешествие на сайте www.tez-tour.com, используя промо-код CALISTA*.