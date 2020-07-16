Canon выпустил две новые беззеркалки: EOS R5 и EOS R6. По ряду параметров им нет равных
EOS R5 — это камера профессионального уровня с разрешением 45 Мпикс в режиме фотосъемки и скоростью непрерывной съемки до 20 кадр/с1. Это первая в мире полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой внутренней видеозаписи RAW в разрешении 8K со скоростью до 29,97 кадр/с и 4K до 120p. EOS R6 станет идеальным выбором для увлеченных любителей и профессионалов, которые решили перейти на беззеркальную систему продвинутого уровня, чтобы получать фотографии разрешением 20,1 Мпикс в режиме непрерывной съемки со скоростью 20 кадр/с1 и записывать потрясающее видео в режиме 4K до 60p или Full HD до 120p.
Новый стандарт профессиональных беззеркальных камер
CMOS-датчик нового поколения в сочетании с выдающимися характеристиками объективов RF позволяет создавать невероятно детализированные изображения при лучших в отрасли показателях скорости. Камеры EOS R5 и EOS R6 способны вести бесшумную непрерывную съемку до 20 кадр/с1 с электронным затвором с полноценной автоэкспозицией (AE) и следящей автофокусировкой. Пользователи смогут уверенно создавать фотографии и видео динамичных сюжетов в высоком качестве, не отвлекая и не беспокоя того, кого снимают. Механический и электронный затворы с синхронизацией по первой шторке позволяют в непрерывном режиме поддерживать скорость съемки до 12 кадров в секунду1.
Впервые в семействе EOS камеры получили встроенный механизм стабилизации изображения по пяти осям, эффективно работающий с объективами всех типов. Объективы RF и датчик изображения работают в тандеме, компенсируя наклон и поворот, а сам датчик изображения, помимо этого, корректирует колебания во фронтальной, горизонтальной и вертикальной плоскостях. В результате эта потрясающая интеллектуальная система стабилизации позволяет компенсировать до восьми ступеней экспозиции2 — мировой рекорд стабилизации изображения2, открывающий новые горизонты творческих возможностей при съемке с рук с большой выдержкой и съемке видео без штатива.
Благодаря большому диаметру байонета RF свет без препятствий доходит до всей поверхности датчика, в том числе до самых углов, даже когда положение датчика корректируется встроенной системой стабилизации изображения. Диаметр 54 мм позволяет создавать объективы RF с увеличенным кругом изображения, оставляя больше пространства для движения встроенной в камеру системы стабилизации изображения. В результате с некоторыми объективами RF без системы стабилизации, например RF 85 mm F1.2L USM или RF 28–70mm F2L USM, диапазон стабилизации также может достигать восьми ступеней экспозиции2.
Пользователи объективов EF также отметят улучшение стабилизации изображения, так как встроенная в камеру система стабилизации в сочетании с системой стабилизации объективов EF будет обеспечивать коррекцию колебаний во фронтальной, горизонтальной и вертикальной плоскостях. Более того, коррекция по пяти осям, реализованная в камерах EOS R5 и EOS R6, позволит улучшить результаты даже при съемке объективами EF без стабилизации изображения.
Всегда в фокусе
В камерах EOS R5 и EOS R6 применяется тот же процессор DIGIC X, что и в престижной модели EOS-1D X Mark III, и поддерживается следующее поколение технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II, отличающейся непревзойденной скоростью и надежностью. Самая быстрая в мире система автофокусировки срабатывает всего за 0,05 с3, причем модель EOS R5 способна фокусироваться при уровне освещенности -6EV5, а EOS R6 — первая камера EOS, которой для автофокусировки хватает всего -6,5EV4, 5. Высокая точность автофокусировки обеспечивается даже при плохом освещении и низкой контрастности кадра.
Технология автофокусировки iTR AF X основана на алгоритмах глубокого обучения искусственного интеллекта, благодаря чему режим распознавания лица и глаз гарантирует точный фокус, даже если объект съемки перемещается непредсказуемо, а вы снимаете с малой глубиной резкости. Если же в какой-то момент человек полностью отвернется от камеры, фокусировка будет выполняться по его голове.
Улучшенная система отслеживания благодаря алгоритмам глубокого обучения распознает теперь не только лица и глаза людей, но также глаза и головы собак, кошек и птиц — в режиме фото- и видеосъемки. EOS R5 и EOS R6 удерживают фокус независимо от размера и позы объекта, направления и ракурса лица, помогая пользователю уверенно продолжать съемку даже при самой неожиданной смене сцены.
Интеллектуальные технологии подключения
Встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi камер EOS R5 (Wi-Fi 5 ГГц8) и EOS R6 (Wi-Fi 2,4 ГГц8) позволяют легко подключаться к смартфону и сетям, чтобы быстро делиться файлами и передавать их на серверы FTP/FTPS. Также поддерживается удаленное управление камерами с помощью приложений Camera Connect и EOS Utility при подключении к компьютеру с Windows или Mac по Wi-Fi или через порт USB 3.1 Gen 2 для высокоскоростного обмена данными.
Доставка контента в современных условиях не менее важна, чем качество фото- и видеосъемки, поэтому EOS R5 и EOS R6 поддерживают автоматическую передачу файлов с устройства на облачную платформу image.canon для удобной публикации, печати или интеграции с сервисами Google Фото9 или Adobe Creative Cloud9.
EOS R5: без компромиссов
Камера EOS R5 — беспрецедентный рывок в технологиях беззеркальных камер. Она поддерживает самое высокое разрешение среди всех камер EOS6. Сочетание процессора DIGIC X, CMOS-датчика и объективов RF позволило улучшить все аспекты качества изображения и реализовать разрешение более 45 Мпикс. Благодаря стопроцентному7 охвату площади кадра системой автофокусировки, насчитывающей 5940 точек с возможностью выбора, и диапазону ISO от 100 до 51 200, камера обеспечивает высочайшую резкость даже при очень слабой освещенности. В защищенном от атмосферных воздействий магниевом корпусе имеется два слота: под высокоскоростную карту CFexpress и под карту SD UHS II.
Профессионалы могут вести внутреннюю запись в 12-битном формате RAW в потрясающем кинематографическом качестве 8K, используя всю ширину датчика и непрерывную следящую автофокусировку по глазам и лицу людей и по головам животных. Камера EOS R5 задает новые стандарты также для видеосъемки 4K. Съемку в форматах 4K DCI (полный кадр) и 4K UHD можно вести с частотой до 120p (119,88 кадр/с) в качестве 4:2:2 10 бит, что позволяет создавать плавное замедленное видео в высоком разрешении с полноценной автофокусировкой. Пользователи, нацеленные на самое высокое качество 4K, могут выбрать режим 4K HQ, чтобы передавать невероятные детали на видео с частотой до 30p за счет внутренней избыточной дискретизации материала, записанного в разрешении 8K.
В ответ на пользовательский спрос в камере EOS R5 вновь появился мультиконтроллер — в дополнение к управлению автофокусировкой касанием и перетаскиванием на сенсорном экране с регулируемым углом наклона (3,2 дюйма, разрешение 2,1 млн точек). Творческие возможности камеры расширены благодаря поддержке формата Dual Pixel RAW, допускающего коррекцию фокуса и контрастности фона, и изменение освещения на портретах после съемки. Электронный видоискатель (EVF) диагональю 0,5 дюйма и разрешением 5,76 млн точек обновляет изображение 120 раз в секунду, обеспечивая удивительно реалистичное отображение кадра, сравнимое с работой оптического видоискателя.
EOS R6: совершенство во всем
Камера EOS R6, как и EOS R5, обладает всеми великолепными возможностями системы EOS R, позволяя получать идеально резкие фотографии и видео даже при съемке с рук. EOS R6 — это мощная универсальная камера, предлагающая ведущую в своем классе скорость и качество полноразмерного датчика и намного превосходящая требования к любительской и полупрофессиональной съемке любого жанра. Если вы снимаете спортивные соревнования или диких животных, к вашим услугам непрерывная съемка со скоростью до 20 кадр/с1, до 6072 точек автофокусировки с возможностью выбора и режимы следящей автофокусировки на основе алгоритмов глубокого обучения, автоматически распознающих глаза и лица людей или головы животных. Многие из технологий и характеристик CMOS-датчика разрешением 20,1 Мпикс такие же, как в камере EOS-1D X Mark III. Автоматический выбор ISO в диапазоне от 100 до 102 400 позволяет создавать четкие изображения без шума даже при самых неблагоприятных условиях освещенности, например на свадьбах и мероприятиях в закрытых помещениях, что дает пользователю дополнительную гибкость и возможности.
Создатели творческого контента смогут достойно ответить на постоянно возрастающие требования к качеству фото и видео: инновационная камера EOS R6 поддерживает видеозапись в разрешении 4K UHD со скоростью до 59,94 кадр/с за счет избыточной дискретизации изображения, записываемого в разрешении 5,1K. А в режиме Full HD с частотой до 119,88 кадр/с и поддержкой автофокусировки получатся невероятные замедленные видео. Во время записи видео можно использовать шаблон «зебра» для контроля экспозиции — это особенно удобно в ситуациях с высоким риском пересвечивания. Поддержка внутренней записи в форматах 8 бит H.264, 10 бит YCbCr 4:2:2 H.265 и Canon Log открывает широкие возможности послесъемочной обработки.
Электронный видоискатель с диагональю 0,5 дюйма и разрешением 3,69 млн точек обновляет изображение до 120 раз в секунду, обеспечивая минимальную задержку и точное отображение сцены, что идеально подойдет для спортивной съемки. ЖК-экран с диагональю три дюйма, разрешением 1,62 млн точек и регулируемым углом наклона позволяет использовать необычные ракурсы. Два слота для карт памяти SD UHS II обеспечивают одновременную запись, в том числе в разных форматах, для максимальной надежности и скорости.
Три новых аксессуара EOS
LP-E6NH
Новый аккумулятор с увеличенным ресурсом, входящий в комплект поставки камер EOS R5 и EOS R6 и совместимый со всеми существующими камерами, использующими аккумуляторы серии LP-E6. LP-E6NH заменит собой аккумулятор LP-E6N. Его емкость по сравнению с предыдущей моделью выросла на 14 % и достигает 2130 мА·ч, так что пользователь сможет снимать дольше. Новый аккумулятор поддерживается существующими камерами и аксессуарами.
Батарейный блок BG-R10
Батарейный блок увеличивает время съемки камер EOS R5 и EOS R6 и станет отличным приобретением, если вы работаете на свадьбах, снимаете дикую природу или новостные репортажи. Новый батарейный блок позволяет использовать для питания камеры два аккумулятора (LP-E6/N/NH). Также на нем продублированы элементы управления для более удобной съемки в портретной ориентации.
WFT-R10
Wi-Fi-передатчик с двумя парами антенн MIMO, совместимый с EOS R5 и выполненный в формате батарейного блока, увеличивает скорость и расстояние передачи данных. Также WFT-R10 поддерживает расширенные сетевые функции, включая протокол SFTP через Wi-Fi, и имеет гигабитный Ethernet-порт.
Дополнительную информацию о камерах EOS R5 и EOS R6 можно найти на https://www.canon.ru/cameras/eos-r5/ и https://www.canon.ru/cameras/cameras/eos-r6/
Сегодня Canon выпускает четыре новых объектива RF и два телеконвертера: RF 85mm F2 MACRO IS STM, RF 600mm F11 IS STM, RF 800mm F11 IS STM, RF 100–500mm F4.5–7.1L IS USM, EXTENDER RF 1.4x, EXTENDER RF 2x. Также на рынок выходит imagePROGRAF PRO-300 — принтер для высококачественной печати формата A3+, предлагающий возможности отмеченной наградами серии imagePROGRAF PRO.
1 Условия непрерывной съемки со скоростью до 20 или до 12 кадр/с.
Механический/электронный затвор по 1-й шторке:
прибл. до 12 кадр/с со следящей автофокусировкой/автоэкспозицией. При использовании объективов RF и некоторых моделей EF. Список совместимых объективов см. на официальном веб-сайте Canon. Скорость непрерывной съемки варьируется в пределах 3 ступеней. На нее влияют тип и оставшийся заряд аккумулятора, количество аккумуляторов, используемый объектив, температура, настройка встроенного Wi-Fi (вкл/выкл), использование батарейного блока и модуля WFT (только в случае EOS R5), переходника постоянного тока или адаптера питания от USB. В дополнение к перечисленным факторам максимальная скорость непрерывной съемки может уменьшаться под влиянием параметров выдержки, диафрагмы, использования вспышки, нейтрализации мерцания, особенностей объекта, яркости (особенно при съемке в темном месте).
Электронный затвор:
прибл. до 20 кадр/с со следящей автофокусировкой/автоэкспозицией. Действительно для некоторых объективов RF/EF при максимальной диафрагме. Список совместимых объективов см. на официальном веб-сайте Canon. Скорость непрерывной съемки зависит от настроек выдержки и диафрагмы, состояния диафрагмы во время непрерывной съемки, особенностей объекта, яркости (особенно при низкой освещенности) и типа объектива.
2 Лучшая в мире стабилизация изображения — прибл. 8,0 ступеней экспозиции.
Среди всех цифровых камер со сменным объективом. По состоянию на 9 июля 2020 г., по данным исследования компании Canon. На основе стандарта CIPA, 8,0 ступеней экспозиции с объективом RF 24–105mm F4 L IS USM при фокусном расстоянии 105 мм. В зависимости от времени приобретения может потребоваться обновление встроенного ПО объектива. Производительность системы стабилизации камеры EOS R6 такая же, как у EOS R5.
3 Самая высокая в мире скорость автофокусировки — 0,05 с.
Среди цифровых беззеркальных камер со сменным объективом, оснащенных полнокадровыми датчиками 35 мм, с автофокусировкой с фазовым детектированием на поверхности датчика и автофокусировкой методом определения контраста. Скорость автофокусировки EOS R6 такая же, как у моделей EOS R, EOS RP и EOS R5. Среди представленных на рынке по состоянию на 9 июля 2020 г., по данным исследования компании Canon. Расчет на основе полученной скорости автофокусировки, измеренной в соответствии с требованиями CIPA. (Зависит от условий съемки и используемых объективов.) Метод внутреннего замера.
[Условия проведения измерений]
Яркость фокусировки: EV 12 (комнатная температура, ISO 100)
Режим съемки: M
Используемый объектив: RF24–105mm F4L IS USM (при фокусном расстоянии 24 мм),
фотосъемка нажатием кнопки спуска затвора.
Метод автофокусировки: по 1 точке (центральная точка автофокусировки)
Режим автофокусировки: покадровая автофокусировка
4 Первая камера EOS, выполняющая автофокусировку при минимальной освещенности –6,5EV.
Среди всех цифровых камер Canon со сменным объективом. По состоянию на 9 июля 2020 г., по данным исследования компании Canon. В соответствии со стандартом Canon.
5 При фотосъемке объективом с диафрагмой f/1.2, автофокусировке по центральной точке в режиме покадровой автофокусировки, температуре 23 °C, ISO 100. Кроме объективов RF с покрытием Defocus Smoothing.
6 Самое высокое разрешение среди всех камер EOS.
Среди всех цифровых камер Canon со сменным объективом. По состоянию на 9 июля 2020 года, по данным исследования компании Canon. По данным испытаний Canon, проведенных с диаграммой разрешения по стандарту ISO 12233 в соответствии с инструкциями CIPA.
7 Охват области автофокусировки по горизонтали — 100 ％, по вертикали — 100 ％ (макс. прибл.).
Применимо, если при использовании режима следящей автофокусировки по лицу отображается рамка объекта, для объективов RF (кроме RF 600mm F11 IS STM/RF 800mm F11 IS STM и телеконвертера Extender RF), EF (кроме некоторых представленных на рынке моделей), телеконвертера EXTENDER EF (III) (зависит от режима области автофокусировки основного объектива). Может быть неприменимо для отдельных сюжетов и объектов. Подробные сведения о совместимых объективах см. на официальном веб-сайте Canon.
8 Использование Wi-Fi и отдельных частот в некоторых странах или регионах может быть ограничено.
9 Для использования этой функции пользователи должны иметь учетные записи в Google Фото или Adobe Creative Cloud и заранее зарегистрироваться на платформе image.canon.