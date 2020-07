Canon выпустил две новые беззеркалки: EOS R5 и EOS R6. По ряду параметров им нет равных

Сегодня Canon выпускает четыре новых объектива RF и два телеконвертера: RF 85mm F2 MACRO IS STM, RF 600mm F11 IS STM, RF 800mm F11 IS STM, RF 100–500mm F4.5–7.1L IS USM, EXTENDER RF 1.4x, EXTENDER RF 2x. Также на рынок выходит imagePROGRAF PRO-300 — принтер для высококачественной печати формата A3+, предлагающий возможности отмеченной наградами серии imagePROGRAF PRO.