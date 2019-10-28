Casio представила пополнение в серии Slim

Благородное сапфировое стекло над циферблатом, стойкое к появлению царапин и отличающееся высокой прозрачностью, имеет антибликовое покрытие. Парные винты по бокам безеля служат дополнительным укрепляющим звеном для элементов корпуса.
Новая модель на браслете из нержавеющей стали представлена в трех версиях. У EFR-S567D-1AVUEF графитово-серый циферблат с бирюзовыми акцентами, а у EFR-S567D-2AVUEF циферблат синий с серебристыми элементами в тон браслета и безеля. Полностью черная версия EFR- S567DC-1AVUEF дополнительно защищена ионным покрытием.
В верхнем и нижнем окошках циферблата отображаются показатели секундомера. Основная секундная стрелка располагается у отметки «9», а индикация даты ― у «4».
Необритовое покрытие часовых меток и стрелок облегчает считывание информации в темноте, а благодаря водозащите до 100 метров часы выдерживают любую погоду. Срок службы батарейки составляет пять лет.
Спецификации
|Водозащита
|100 метров
|Источник питания
|Батарейка
|Оценочное время действия заряженной батареи
|5 лет
|Точность при нормальной температуре
|±20 секунд в месяц
|Секундомер
|Прошедшее время измеряется с точностью до секуны. Предел измерений – 30 минут
|Другие функции
|Отображение даты
|Размер корпуса
|45,6 мм x 50,5 мм x 9,5 мм
|Вес
|136 г у каждой из моделей