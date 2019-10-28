Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп

Casio представила пополнение в серии Slim

Промо
28 октября 2019
Стальной корпус новинок стал заметно тоньше – всего 9,5 миллиметра.

Благородное сапфировое стекло над циферблатом, стойкое к появлению царапин и отличающееся высокой прозрачностью, имеет антибликовое покрытие. Парные винты по бокам безеля служат дополнительным укрепляющим звеном для элементов корпуса.

Новая модель на браслете из нержавеющей стали представлена в трех версиях. У EFR-S567D-1AVUEF графитово-серый циферблат с бирюзовыми акцентами, а у EFR-S567D-2AVUEF циферблат синий с серебристыми элементами в тон браслета и безеля. Полностью черная версия EFR- S567DC-1AVUEF дополнительно защищена ионным покрытием.

В верхнем и нижнем окошках циферблата отображаются показатели секундомера. Основная секундная стрелка располагается у отметки «9», а индикация даты ― у «4».

Необритовое покрытие часовых меток и стрелок облегчает считывание информации в темноте, а благодаря водозащите до 100 метров часы выдерживают любую погоду. Срок службы батарейки составляет пять лет.

1.jpg
EFR-S567D-1AVUEF
2.jpg
EFR-S567D-2AVUEF
3.jpg
EFR- S567DC-1AVUEF

Спецификации

Водозащита 100 метров
Источник питания Батарейка
Оценочное время действия заряженной батареи 5 лет
Точность при нормальной температуре ±20 секунд в месяц
Секундомер Прошедшее время измеряется с точностью до секуны. Предел измерений – 30 минут
Другие функции Отображение даты
Размер корпуса 45,6 мм x 50,5 мм x 9,5 мм
Вес 136 г у каждой из моделей