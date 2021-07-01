CASIO представила усовершенствованную флагманскую модель бренда Edifice

У нового хронографа с семью стрелками, как и у модели-предшественницы, изящный ультратонкий корпус — всего 8,9 мм. Конструкция переосмыслена таким образом, что пространство внутри предельно плотно заполнено компактными элементами механизма.

Большинством функций хронографа можно управлять с помощью телефона посредством Bluetooth® синхронизации, что гарантирует максимальную точность и легкость регулировки. Важные настройки можно быстро и просто менять через удобное приложение.

Функция мирового времени охватывает 300 городов. Дата и день недели отображаются посредством автоматического календаря. Возможен поиск телефона с помощью звукового сигнала, EQB-1100 также наделены 5 ежедневными будильниками и индикатором уровня заряда батарейки. Предусмотрен режим экономии энергии. Усовершенствованная система питания Tough Solar позволяет часам заряжаться даже при небольшом количестве света. Водозащита в 10 бар допускает плавание в часах.

Разумеется, в новинке представлены и функции, вдохновленные автогонками и подчеркивающие философию EDIFICE «Скорость и интеллект». Часы измеряют время прохождения круга и отображают дополнительную хронометрическую информацию. Счетчик Last Lap Indicator показывает разницу между текущим и предыдущим кругами в диапазоне от -5 до +1 секунды. Секундомер с высочайшей точностью до 1/1000 секунды дает возможность сохранять результаты до 200 кругов.

Безель, в актуальной сейчас форме октагона, с винтами, придаёт элегантной модели автоспортивный вид. Циферблат защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, стойким к царапинам и очень прозрачным. Браслет выполнен из нержавеющей стали.