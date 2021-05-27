Чайная коллекция: новые ароматы от 4711 Acqua Colonia

Освежающий аромат в линейке чайной коллекции от 4711 Acqua Colonia сочетает в себе ноты зеленого чая и бергамота. Освежающий, сладкий аромат бергамота в сочетании с нотками мягкого зеленого чая подарит нежное пробуждение для тела и души.

Зеленый чай выращивают в Китае, в основном на юге страны, уже несколько тысяч лет – этот древний напиток уже не раз доказывал свою пользу для тела и духа. Бергамот – это гибридное растение, которое сочетает в себе положительные свойства сладкого лайма и горького апельсина. Аромат масла бергамота считается типичным для викторианской эпохи – он чистый, свежий, живой и довольно оригинальный.

Зеленый чай заряжает энергией: чашка свежезаваренного зеленого чая похожа на небольшой спа-перерыв среди тяжелого дня и часто помогает нам отвлечься от повседневной суеты, чтобы отвлечься от суеты. Исследования ученых показывают, что любители зеленого чая живут дольше. Кто знает, может, его аромат тоже окажет положительное действие на владельца?