Чайная коллекция: новые ароматы от 4711 Acqua Colonia
4711 Acqua Colonia – парфюмерный бренд, который создает нишевые ароматы. История этого парфюмерного дома уходит корнями в XVIII век. В 1792 году молодой купец Вильгельм Муельенс в качестве свадебного подарка получил секретный рецепт чудодейственного эликсира «Aqua Mirabilis». Времени он не терял – вскоре была уже открыта небольшая фабрика в Кельне. В 1794 году, в период французской оккупации дому, в котором была фабрика присвоен был номер 4711 – этот номер стал символом всей продукции, которую выпускал Муельенс.
Новая лимитированная колекция парфюма 4711 Acqua Colonia TEA EDITION посвящена эксклюзивным чайным ароматам и предлагает инновационные комбинации ароматов, которые положительно скажутся на самочувствии владельца. От ароматных терпких нот до мягких лимонных оттенков – любители чая точно не останутся равнодушными.
Зеленый чай и бергамот
Освежающий аромат в линейке чайной коллекции от 4711 Acqua Colonia сочетает в себе ноты зеленого чая и бергамота. Освежающий, сладкий аромат бергамота в сочетании с нотками мягкого зеленого чая подарит нежное пробуждение для тела и души.
Зеленый чай выращивают в Китае, в основном на юге страны, уже несколько тысяч лет – этот древний напиток уже не раз доказывал свою пользу для тела и духа. Бергамот – это гибридное растение, которое сочетает в себе положительные свойства сладкого лайма и горького апельсина. Аромат масла бергамота считается типичным для викторианской эпохи – он чистый, свежий, живой и довольно оригинальный.
Зеленый чай заряжает энергией: чашка свежезаваренного зеленого чая похожа на небольшой спа-перерыв среди тяжелого дня и часто помогает нам отвлечься от повседневной суеты, чтобы отвлечься от суеты. Исследования ученых показывают, что любители зеленого чая живут дольше. Кто знает, может, его аромат тоже окажет положительное действие на владельца?
Матча и франжипани
Интересно, что матча – зелёный порошковый чай впервые стали изготавливать на родине чайного куста, в Китае, – это произошло ещё в X–XI веках. В Поднебесной его употребление постепенно сошло на нет, зато уже в XII столетии чай прижился в Японии – дзен-буддистские монахи столетиями взбадривались матча перед послеобеденными медитациями, самураи – потягивали перед боем, а аристократы – наслаждались во время ритуальных церемоний. И лишь в XVIII веке при изобретении нового способа получения матча этот дорогостоящий чай стал доступен и простым смертным.
К легкому и сладкому, с нотками терпкости, аромату матчи в чайной коллекции 4711 Acqua Colonia, примешивается цветочный аромат франжипани. Обволакивающие нотки франжипани обладает женственным флером и расслабляет. Чувственный аромат снимет психологическое напряжение и поднимет настроение владельцу.
Чаепитие – это целый ритуал, который приносит пользу телу, разуму и душе. Чайная коллекция от 4711 Acqua Colonia превращает в такой ритуал и создание парфюма. Эти ароматы – будто чашка чая среди тяжелого дня – помогут расслабиться, успокоиться и вспомнить о приятном.