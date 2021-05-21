Часы погружения: Blancpain выпустила документальный фильм о первых в мире дайверских часах
В двухсерийный документальный фильм о становлении дайверских часов включили интервью с уже скончавшимися создателями модели, испытателями — французскими, американскими военными подводниками, по заказу которых был создан этот прибор, а также исследователем Мирового океана Жак Ивом Кусто, который был страстным поклонником Blancpain, не снимавшим эти часы.
Fifty Fathoms, первая модель профессиональных часов для дайвинга, была создана в 1952 году Жан-Жаком Фихтером: он занимал должность президента Blancpain и был страстным дайвером, опиравшимся на собственный опыт погружений. Fifty Fathoms заняла место самого важного изобретения в мире часов для подводного плавания, а её особенности и дизайн стали не только эталоном своего времени, но и определили облик и характеристики для всей индустрии дайверских часов.
Сам фильм создан американским актером и писателем Питером Койотом, удостоенным премии «Эмми». Он повествует о наиболее важных событиях в создании и семидесятилетнем развитии легендарных часов через интервью с их изобретателем Жан-Жаком Фихтером, Робертом «Бобом» Малубье — офицером ордена Британской империи, наблюдавшим за тем, как ВМС Франции приняли на вооружение Fifty Fathoms, и Марком А. Хайеком — президентом и главным исполнительным директором Blancpain, возродившим культовые часы.
Документальная лента основана на многолетних исследованиях архивов Blancpain, а также рассекреченных записях из программы тестирования ВМС США. Кроме того, в фильме представлены эксклюзивные кадры экспедиций National Geographic по нетронутым морским просторам и проектов Лорана Баллеста «Гомбесса», поддерживаемых Blancpain в рамках инициативы «Приверженность океану».
История Fifty Fathoms, часть первая
История Fifty Fathoms, часть вторая
«Приверженность океану» (Blancpain Ocean Commitment) — фонд Blancpain, который более 10 лет занимается охраной и исследованием океанов совместно с ведущими учеными мира. История компании тесно связана с подводным миром, из-за чего она взяла на себя роль партнёра в проведении Всемирного дня океанов 2021, ежегодно проводимого ООН 8 июня. Тема дня — «Океан: жизнь и средства к существованию».
Также компания Blancpain, партнёр и основатель экспедиций Gombessa, поддержала новую миссию подводного биолога и фотографа Лорана Баллеста. Этот проект, проводимый в Средиземноморье, направлен на изучение воздействия на популяции морских позвоночных и беспозвоночных в связи с прекращением деятельности человека в период пандемии COVID-19. Финансируемый за счет части выручки от продажи часов BOC III, он является продолжением экспедиции Гомбесса V, которая проходила в июле 2019 году у французского побережья Средиземного моря.
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