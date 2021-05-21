Часы погружения: Blancpain выпустила документальный фильм о первых в мире дайверских часах

Fifty Fathoms, первая модель профессиональных часов для дайвинга, была создана в 1952 году Жан-Жаком Фихтером: он занимал должность президента Blancpain и был страстным дайвером, опиравшимся на собственный опыт погружений. Fifty Fathoms заняла место самого важного изобретения в мире часов для подводного плавания, а её особенности и дизайн стали не только эталоном своего времени, но и определили облик и характеристики для всей индустрии дайверских часов.

Сам фильм создан американским актером и писателем Питером Койотом, удостоенным премии «Эмми». Он повествует о наиболее важных событиях в создании и семидесятилетнем развитии легендарных часов через интервью с их изобретателем Жан-Жаком Фихтером, Робертом «Бобом» Малубье — офицером ордена Британской империи, наблюдавшим за тем, как ВМС Франции приняли на вооружение Fifty Fathoms, и Марком А. Хайеком — президентом и главным исполнительным директором Blancpain, возродившим культовые часы.