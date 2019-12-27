Чего-то не хватает: как определить недостаток белков в организме

Зима — экстремальное время года. Она быстро выявляет и явно показывает скрытые проблемы организма. Этому есть объяснение: увеличенный расход энергии, короткий световой день, перепады температур. Чтобы эффективно справляться повышенными нагрузками, в теле всё должно быть в идеальном балансе. Но в реальности дела часто обстоят иначе: клеткам многого не хватает. Иногда даже главного строительного элемента тела — белка.

Среднестатистический житель нашей страны питается в основном углеводной пищей. По данным1 Всероссийского центра изучения общественного мнения, три четверти населения называют своей основной пищей крупы и хлебобулочные изделия. Нарушается идеальное соотношение основных компонентов пищи, составляющее в процентном отношении: белки — 30-40%, углеводы — 30-50%, жиры — 10-20%, поэтому дефицит белка встречается у многих. Причём он заметен не только по результатам лабораторных анализов. Недостаток белка виден невооруженным глазом, если правильно проанализировать своё самочувствие и внешний вид.

Волосы и ногти

Если волосы стали слабыми и тонкими, а ногти мягкими и ломкими — это может служить сигналом тревоги. И то, и другое в основном состоит из кератина (вещества с белковым основанием), который из-за дефицита белка не создаётся в организме полноценно.

Частые инфекционные болезни

Иммунная система активно использует белки для создания своих «защитников» — интерферона и лизоцима. Если их количество снижено, вирусы и бактерии не встречают достойного отпора в теле, вызывая болезни.

Отёки

Мешки под глазами, распухшие лодыжки и отёкшее лицо по утрам — свидетельства нарушения водно-солевого баланса, также поддерживаемого специальными белками. Ограничить употребление жидкости без нормализации их уровня обычно не приводит к решению проблемы.

Депрессия

Причиной плохого настроения и отсутствия сил может быть не только стресс или психологические проблемы, но и нехватка выработки серотонина («гормона радости» — белкового нейромедиатора) из-за того, что организму не из чего его создавать.

Медленное заживление ран и царапин

Нехватка белка бывает настолько сильной, что такие задачи, как восстановление целостности кожных покровов, не выполняются в нормальные сроки. Заживление затягивается и возникает риск осложнений.

Восполнить дефицит белка можно с помощью специального рациона с большим количеством молочных продуктов, яиц, орехов, бобовых, мяса. Но часто корректировки питания бывает недостаточно, и необходим приём биологически активных добавок, в которых содержатся белковые аминокислоты, сразу готовые включиться в обмен веществ.

Протеиновый порошок NUTRILITE™ от Amway, состоящий из высококачественных растительных белков, содержит 9 незаменимых аминокислот. Его легко употреблять в виде коктейля или просто добавлять в готовые блюда. Продумав рацион заранее и включив в него необходимые биологически активные добавки, можно получать необходимое количество белка и даже зимой вести активный образ жизни, быть полным сил, энергии и отлично выглядеть.

1Полные результаты исследования ВЦИОМ можно найти здесь