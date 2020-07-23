Чеклист: что нужно сделать, собираясь в поездку

Для туриста важно иметь незаменимого помощника, который выручит его в самых разных обстоятельствах. Новое устройство компании HUAWEI станет надежным товарищем во время путешествия. Планшет HUAWEI MatePad поможет легко перенести несколько перелетов или дальних поездок: емкость батареи 7250 мАч позволяет ему не разряжаться на протяжении 65 часов воспроизведения аудио или 12 часов в режиме просмотра веб-страниц или загруженного видео. Вы сможете смотреть фильмы, слушать музыку или аудиокниги, читать или играть во время долгого перелета и не бояться, что планшет разрядится.

Кроме того, HUAWEI MatePad поддерживает технологию улучшения изображения ClariVu, которая самостоятельно корректирует динамический диапазон, контрастность и резкость. Это поможет вашим глазам не уставать во время долгого путешествия.

Чтобы не было скучно в дороге, советуем установить различные приложения для чтения, игр и прослушивания музыки через фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery. Его библиотека постоянно пополняется: начиная с августа 2019 года количество интегрированных локальных приложений в AppGallery увеличилось более, чем в десять раз.