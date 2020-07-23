Чеклист: что нужно сделать, собираясь в поездку

Положить в ручную кладь планшет HUAWEI MatePad
Для туриста важно иметь незаменимого помощника, который выручит его в самых разных обстоятельствах. Новое устройство компании HUAWEI станет надежным товарищем во время путешествия. Планшет HUAWEI MatePad поможет легко перенести несколько перелетов или дальних поездок: емкость батареи 7250 мАч позволяет ему не разряжаться на протяжении 65 часов воспроизведения аудио или 12 часов в режиме просмотра веб-страниц или загруженного видео. Вы сможете смотреть фильмы, слушать музыку или аудиокниги, читать или играть во время долгого перелета и не бояться, что планшет разрядится.
Кроме того, HUAWEI MatePad поддерживает технологию улучшения изображения ClariVu, которая самостоятельно корректирует динамический диапазон, контрастность и резкость. Это поможет вашим глазам не уставать во время долгого путешествия.
Чтобы не было скучно в дороге, советуем установить различные приложения для чтения, игр и прослушивания музыки через фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery. Его библиотека постоянно пополняется: начиная с августа 2019 года количество интегрированных локальных приложений в AppGallery увеличилось более, чем в десять раз.
Выпить чашечку кофе Lavazza Qualità Oro
Благодаря утреннему кофе Lavazza Qualità Oro вы сможете взбодриться и не проспите самолет. Аромат напитка имеет фруктовые и цветочные ноты, которые перенесут вас в Центральную и Южную Америку, где выращивается данный сорт. А сладковатый и утонченный вкус придется по душе как любителям, так и профессиональным бариста.
Зарядить зеркальную камеру Canon EOS 850D
Canon EOS 850D сможет запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия. Это идеальный выбор не только для любителей фотографии, но и для уже давно увлеченных профессионалов.
Камера Canon EOS 850D оснащена быстрым процессором DIGIC 8, CMOS-датчиком формата APS-C (24,1 Мпикс) с технологией Dual Pixel, благодаря которой можно создавать насыщенные детализированные фотографии и потрясающее видео 4K.
За счёт профессиональной системой автофокусировки с интеллектуальным слежением и с распознаванием глаз (iTR) камера обеспечивает отличный отклик и высокую точность, — идеальное сочетание для съемки диких животных или достопримечательностей
Canon EOS 850D станет вашим незаменимым помощником в путешествиях, если вам требуется камера, способная вдохновить на творческие решения.