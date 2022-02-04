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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Калейдоскоп

Партнёрский материал

Человек против искусственного интеллекта: интерактивная игра от Prophotos и Dell

National Geographic Россия

Мы попробовали: наделали кучу ошибок и стались в полном восхищении возможностями ИИ.

Создатели угадайки предлагают вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в современных способах обработки фотографий. Сможете понять, где обработка выполнялась человеком, а где потрудился искусственный интеллект? Мы попытались – и результаты нас удивили. А вы готовы?

Здесь подобрано несколько интересных примеров обработки. С помощью самых современных функций графических редакторов показано, как много рутинных операций сегодня можно получить искусственному интеллекту. В работе над снимками помогал мощный и функциональный ноутбук Dell XPS 15 9510.

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