Человек против искусственного интеллекта: интерактивная игра от Prophotos и Dell

Мы попробовали: наделали кучу ошибок и стались в полном восхищении возможностями ИИ.

Создатели угадайки предлагают вам проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в современных способах обработки фотографий. Сможете понять, где обработка выполнялась человеком, а где потрудился искусственный интеллект? Мы попытались – и результаты нас удивили. А вы готовы?

Здесь подобрано несколько интересных примеров обработки. С помощью самых современных функций графических редакторов показано, как много рутинных операций сегодня можно получить искусственному интеллекту. В работе над снимками помогал мощный и функциональный ноутбук Dell XPS 15 9510.