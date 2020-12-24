Чем заняться дома на новогодних праздниках: идеи от Huawei

1. Позвонить родственникам
Очевидно, что из-за эпидемиологической ситуации Новый год необходимо отмечать очень узким кругом. Те, кто привык отмечать праздник с семьей возможно только этому обрадуются: не нужно встречаться с огромным количеством малознакомых родственников и готовить гигантские порции оливье. Однако, есть и те, кто очень скучает по семье. В любом случае, советуем позвонить и поздравить родных с Новым годом.
Хорошо, что в современном мире есть различные гаджеты, которые помогут легче перенести разлуку с близкими. Например, планшет HUAWEI MatePad — идеальный гаджет для видео- и аудиозвонков. Устройство обладает четырьмя микрофонами, благодаря которым ваш голос и голос вашего собеседника будут четкими и ясными. Кроме того, планшет имеет широкоугольную фронтальную и основную камеру на 8 МП, благодаря чему вы будете прекрасно видеть и слышать собеседника.
2. Пересмотреть фотографии ушедшего года
Хотя 2020 год и сложно назвать счастливым, в нем были и приятные моменты. Пересмотрите галерею телефона на большом экране планшета: благодаря функции «Мультискрин» Huawei Share планшет синхронизируется со смартфоном и позволяет перенести фотографии одним касанием. У вас точно остались воспоминания, которые приятно освежить в памяти!
3. Послушать музыку
С кем бы вы ни проводили новогодние праздники, музыка всегда приятно дополнит и веселую вечеринку с друзьями, и романтический ужин с любимым человеком. Звучание HUAWEI MatePad вас приятно удивит — планшет оснащен четырехканальной аудиосистемой с четырьмя динамиками и настройками звука от Harman Kardon. А технология объемного стереозвучания буквально окружит со всех сторон и создаст яркие ощущения от прослушивания любой композиции.
4. Заняться творчеством
Наконец-то появилось время для воплощения творческих идей — HUAWEI MatePad создан для рисования. Вместе со стилусом M-Pencil вы сможете делать скетчи, яркие рисунки или просто записи. Электронное перо распознает движения вашей руки во время письма или рисования с максимальной точностью, а изображение появляется без задержек. Кроме того, это занятие не менее увлекательно для ребенка — смело делитесь с ним планшетом. Вместе вы можете создать электронные поздравительные открытки для всей семьи.
5. Посмотреть фильмы
Ничего так не создает хорошее праздничное настроение, как новогодние киноленты. Посмотрите всей семьей классические рождественские фильмы: «Один дома», «Эта замечательная жизнь», «Гринч — похититель рождества», «Полярный экспресс». А если новогодняя романтика вам не близка, то просто изучите работы последних номинантов на Оскар или популярные сериалы. Мы уверены, что у вас уже накопился список «непросмотренных новинок». Яркими красками и потрясающей графикой киношедевров можно насладиться на экране планшете HUAWEI MatePad с диагональю 10.4 дюйма. Безрамочный экран имеет высокое разрешение 2000×1200 и способен отобразить 16.7 млн цветов. Наслаждайтесь яркими красками и потрясающей графикой киношедевров.
6. Прочитать книги
Новогодние праздники такие длинные, что можно успеть прочитать как минимум одну книгу. Чтение на HUAWEI MatePad отличается удобством и безопасностью. Технология улучшения изображения следит за уровнем яркости, режим защиты зрения сокращает влияние вредоносного УФ-излучения — вы не почувствуйте перенапряжения. А если читать лежа или в темноте в течение длительного времени, то планшет отправит уведомление с рекомендацией изменить положение, чтобы не испортить зрение.
7. Играть в игры
Тайное удовольствие, которым не стыдно заняться в новогодние праздники. Играйте сколько душе угодно на HUAWEI MatePad! Он оснащен фирменным 7-нм процессором HUAWEI Kirin 810, который отличается высокой производительностью. А графический процессор Mali-G52 с технологией обработки данных GPU-Turbo позволяет выдерживать интенсивные нагрузки в течение длительного времени и «потянет» даже самые тяжелые игры.
Наслаждайтесь отдыхом и набирайтесь сил для Нового 2021 года. Приобрести планшет HUAWEI MatePad можно от 21 990 ₽ в официальном интернет-магазине HUAWEI.