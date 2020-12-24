Чем заняться дома на новогодних праздниках: идеи от Huawei

Очевидно, что из-за эпидемиологической ситуации Новый год необходимо отмечать очень узким кругом. Те, кто привык отмечать праздник с семьей возможно только этому обрадуются: не нужно встречаться с огромным количеством малознакомых родственников и готовить гигантские порции оливье. Однако, есть и те, кто очень скучает по семье. В любом случае, советуем позвонить и поздравить родных с Новым годом.

Хорошо, что в современном мире есть различные гаджеты, которые помогут легче перенести разлуку с близкими. Например, планшет HUAWEI MatePad — идеальный гаджет для видео- и аудиозвонков. Устройство обладает четырьмя микрофонами, благодаря которым ваш голос и голос вашего собеседника будут четкими и ясными. Кроме того, планшет имеет широкоугольную фронтальную и основную камеру на 8 МП, благодаря чему вы будете прекрасно видеть и слышать собеседника.