Чем заняться в Мурманске, охотясь за северным сиянием

Памятник Ждущей на улице Чумбарова-Лучинского напоминает о женщинах, ожидающих возвращения моряков из плавания.

В сквере на центральной площади Пять Углов, прямо перед AZIMUT Отель Мурманск, установлен памятник треске, главной местной рыбе. В войну ее поставляли даже в блокадный Ленинград.

Одна из самых любимых скульптур Мурманска — памятник коту Семену возле парка аттракционов на Семеновском озере. Сам кот в 1990-е годы шесть лет добирался в Мурманск из Москвы, разыскивая хозяев. А в самом парке находится Океанариум, где выступают морские котики и моржи.