Чем заняться в Мурманске, охотясь за северным сиянием

Осмотрите порт Мурманска
Порт — сердце и главная достопримечательность города. Осмотрите здание морского вокзала, сфотографируйтесь возле атомного ледокола «Ленин», а ночью полюбуйтесь разноцветной подсветкой кранов.
Отыщите необычные памятники
Памятник Ждущей на улице Чумбарова-Лучинского напоминает о женщинах, ожидающих возвращения моряков из плавания.
В сквере на центральной площади Пять Углов, прямо перед AZIMUT Отель Мурманск, установлен памятник треске, главной местной рыбе. В войну ее поставляли даже в блокадный Ленинград.
Одна из самых любимых скульптур Мурманска — памятник коту Семену возле парка аттракционов на Семеновском озере. Сам кот в 1990-е годы шесть лет добирался в Мурманск из Москвы, разыскивая хозяев. А в самом парке находится Океанариум, где выступают морские котики и моржи.
Полюбуйтесь панорамой Кольского залива с высоты
С окрестных сопок город и Кольский залив видны, как на ладони. Обязательно поднимитесь на Зеленый мыс, где установлен памятник Алеше (официально — Защитникам Советского Заполярья). Кстати, у гостей AZIMUT Отель Мурманск вид на залив открывается прямо из номеров!
Попробуйте блюда из морских ежей и гребешков
Их предлагают и популярные рестораны, и небольшие кафе. По вкусу напоминают мидий или устриц. Самые известные рестораны города: «Терраса», «Царская охота» или «Седьмое небо» на 17 этаже БЦ «Арктика», а также «Арктика» в самом AZIMUT Отель Мурманск.
Кстати, широкий выбор блюд из морепродуктов, а также отменные десерты, предлагается и в кондитерских. Если вы поселитесь в AZIMUT, знакомство с ними начните с местного DELI Cafe.
Прокатитесь в оленьей упряжке и обнимите хаски
Снег на севере будет лежать до мая. Покататься на оленях и собаках можно в парке активного отдыха «Северное Сияние» в 25 км от города. А в саамских деревнях Лопарское (40 км от города) или Самъ Сыйт (110 км от города) помимо катания интересно познакомиться с бытом коренного народа Кольского полуострова — саамов (лопарей).
Ощутите дух Заполярья в знаменитой Териберке
Поселок в 150 км от Мурманска — одно из немногих мест на полуострове с подъездом к Баренцеву морю. Как и во времена «Левиафана», вы увидите «кладбище кораблей» и останки домов. К ним добавились новые туристические постройки и кафе.
Прокатитесь на горных лыжах
Сезон длится почти до середины мая. Можно посетить склоны в Мурманске и его ближайших окрестностях: «Норд Стар» с видом на Кольский залив в 6 км от центра города, «Южный» или «Огни Мурманска» — в пределах получаса езды от центра. Или на пару дней съездить в Кировск, в сердце Хибинских гор. А по пути посетить парки «Снежная деревня» и «Таинственный лес» и мультимедийный музейно-выставочный центр.
И главный вопрос: как все-таки поймать Северное сияние?
Вероятнее всего увидеть сияние при ясном небе и высокой солнечной активности, за которыми можно следить на специальных сайтах. И без лишних источников света, то есть за городом. Но чтобы не заниматься сложными расчетами, найдите опытного гида из местных, и отправляйтесь с ним «в охоту за сиянием»!
Поселитесь в AZIMUT Отель Мурманск: он расположен на центральной площади города, из окон виден Кольский залив, кафе и рестораны есть прямо в здании отеля. Приезжая сюда весной на 2 и более ночи, можно получить кешбэк 20% по карте «Мир».