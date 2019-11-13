Чем заняться в Санкт-Петербурге в Новый год?

Праздник на льду

Вне зависимости от того, умеете вы кататься на коньках или нет, в Новый год каждый обязан опробовать себя в роли Волчковой. Хотя бы раз в жизни. Поверьте, в Петербурге это легко как нигде. Прикоснуться к истории можно в старейшем катке города в ЦПКиО им. Кирова, расположенном на Елагинском острове. Точнее, здесь целых два катка: один — с натуральным льдом, второй, маленький — с искусственным. Почувствовать себя истинным петербуржцем можно на катке в Ледовом дворце — самом популярном в городе. Для вас здесь есть всё, даже душ и кафе. Если вы не планируете романтического вечера вместе с партнёром на катке, но не хотите ударить лицом в лёд, посетите каток в спорткомплексе «Юбилейный». Инструктор поможет вам насладиться каждым моментом этого небольшого приключения. Если у вас есть дети — смело берите их с собой! Здесь есть маленький каток и инструкторы для них.

Во всей красе

Всё волшебство новогоднего праздника можно почувствовать, только выйдя на заснеженные улицы Питера. Оденьтесь потеплее и приготовьтесь окунуться в незабываемую сказку через специальные новогодние экскурсии!

Для самых искренних 28-го декабря и 4-го января 2020 пройдёт автобусная экскурсия «Говорят, под Новый год…» В ходе неё вы побываете у нестандартных достопримечательностей города, которые, как говорят, наделены волшебной силой исполнять желания. Смело берите билеты для себя и своих близких: загадайте желания, и они обязательно сбудутся.

Исследовать новогодний город можно на экскурсии «Рождественский Петербург», которая пройдёт 5–7 января 2020. За целых три часа вы увидите главные достопримечательности города в новогоднем убранстве, его знаменитые улицы и площади, а также узнаете много нового о новогодних традициях в разных странах.