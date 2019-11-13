Чем заняться в Санкт-Петербурге в Новый год?

Обратимся к классике
Мандарины, запах еловых веток, горячий шоколад… Чего не хватает этой славной тройке? В Новый год — конечно же «Щелкунчика»! Знаменитый балет П.И. Чайковского, как ни одно другое представление, создаст уютную и счастливую атмосферу праздника. «Щелкунчик» будет идти практически везде: в Мариинском, Александрийском и Михайловском театрах, БКЗ Октябрьском, ДК им. Горького, и это даже не половина. Если вы не фанат балета, к вашему распоряжению кукольные представления, концерты, новые постановки… Мы искренне убеждены, что каждый найдёт что-то себе по вкусу.
Праздник на льду
Вне зависимости от того, умеете вы кататься на коньках или нет, в Новый год каждый обязан опробовать себя в роли Волчковой. Хотя бы раз в жизни. Поверьте, в Петербурге это легко как нигде. Прикоснуться к истории можно в старейшем катке города в ЦПКиО им. Кирова, расположенном на Елагинском острове. Точнее, здесь целых два катка: один — с натуральным льдом, второй, маленький — с искусственным. Почувствовать себя истинным петербуржцем можно на катке в Ледовом дворце — самом популярном в городе. Для вас здесь есть всё, даже душ и кафе. Если вы не планируете романтического вечера вместе с партнёром на катке, но не хотите ударить лицом в лёд, посетите каток в спорткомплексе «Юбилейный». Инструктор поможет вам насладиться каждым моментом этого небольшого приключения. Если у вас есть дети — смело берите их с собой! Здесь есть маленький каток и инструкторы для них.
Во всей красе
Всё волшебство новогоднего праздника можно почувствовать, только выйдя на заснеженные улицы Питера. Оденьтесь потеплее и приготовьтесь окунуться в незабываемую сказку через специальные новогодние экскурсии!
Для самых искренних 28-го декабря и 4-го января 2020 пройдёт автобусная экскурсия «Говорят, под Новый год…» В ходе неё вы побываете у нестандартных достопримечательностей города, которые, как говорят, наделены волшебной силой исполнять желания. Смело берите билеты для себя и своих близких: загадайте желания, и они обязательно сбудутся.
Исследовать новогодний город можно на экскурсии «Рождественский Петербург», которая пройдёт 5–7 января 2020. За целых три часа вы увидите главные достопримечательности города в новогоднем убранстве, его знаменитые улицы и площади, а также узнаете много нового о новогодних традициях в разных странах.
Петербург для всех
Если вы не живёте в Петербурге, вам крупно повезло — вы сможете насладиться городом впервые, а первые впечатления, как известно, самые яркие. Чтобы воспоминания о новогодних каникулах, проведённых в Питере, остались в памяти надолго, проведите последнюю ночь в году в пятизвёздочном Dom Boutique Hotel. Здесь вас будет ждать торжественный гала-ужин Magic Winter: живая музыка, танцы и атмосфера спокойствия дополнят дневные впечатления. Только представьте: в перерыве между танцами вы и ваши любимые с бокалами изумительного игристого вина прогуливаетесь до Троицкого моста вблизи отеля, где сможете полюбоваться на новогодний салют, а затем вернуться к празднику в ресторане. Если вы решите остаться в отеле на ночь, на утро 1 января, как по волшебству, для вас появится новогодний Long Breakfast — «шведский стол» с самыми праздничными блюдами: салатами, икрой, а также шампанским и даже коктейлями Bloody Mary.
Не беспокойтесь о транспорте: трансфер из аэропорта или вокзала «туда-обратно» будет бесплатным. От вас нужно лишь насладиться ужином и провести шикарную праздничную ночь в одном из лучших отелей Петербурга. И кстати, маленький сюрприз для родителей самых маленьких: дети до 4 лет могут жить в отеле бесплатно. Для них готово специальное детское меню. Подробнее — на сайте отеля.