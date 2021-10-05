4 гаджета для вашей продуктивности и творчества

В РФ начались продажи смартфона HUAWEI nova 8, получившим OLED-экран с разрешением 2340×1080 пикселей, камерой Nebular Camera System с основным модулем в 64 МП, а также батареей ёмкостью 3800 мА×ч. Устройство справится с широким спектром задач от сёрфинга интернета и просмотра видео до новейших видеоигр, а яркий экран поможет насладиться реалистичным изображением. За производительность отвечают энергоэффективные процессор Kirin 820E и видеоускоритель Mali-G57.

HUAWEI nova 8 доступен в конфигурации 8 ГБ с ОЗУ и встроенным накопителем на 128 ГБ. Рекомендованная розничная цена устройства составляет ₽39 999.