4 гаджета для вашей продуктивности и творчества

HUAWEI nova 8
В РФ начались продажи смартфона HUAWEI nova 8, получившим OLED-экран с разрешением 2340×1080 пикселей, камерой Nebular Camera System с основным модулем в 64 МП, а также батареей ёмкостью 3800 мА×ч. Устройство справится с широким спектром задач от сёрфинга интернета и просмотра видео до новейших видеоигр, а яркий экран поможет насладиться реалистичным изображением. За производительность отвечают энергоэффективные процессор Kirin 820E и видеоускоритель Mali-G57.
HUAWEI nova 8 доступен в конфигурации 8 ГБ с ОЗУ и встроенным накопителем на 128 ГБ. Рекомендованная розничная цена устройства составляет ₽39 999.
ASUS ZenBook
Тайваньский техногигант ASUS представил новейшие модели ноутбуков ZenBook с дополнительным наклонным экраном ScreenPad Plus: версия ZenBook Pro Duo 15 OLED отличается высокой производительностью, ZenBook Duo 14 — компактностью и портативностью, а ZenBook Flip 15 — способностью трансформироваться в планшет. Каждое устройство оснащено новейшими процессорами Intel или AMD, а некоторые — видеокартами новейшего поколения NVIDIA® GeForce® для ноутбуков, которые способны справиться и с работой, и с играми.
Внешний вид устройств также заслуживает упоминания — модели ASUS даже были удостоены премии CES 2021 Innovation Award за инновационные дизайнерские и конструктивные решения.
Sennheiser CX TW Black
Новые наушники CX True Wireless от Sennheiser позволяют наслаждаться чистым звуком, длительным временем работы и простотой использования. Динамические преобразователи обеспечивают высокое качество звука, а эргономичный дизайн способствует отличной пассивной шумоизоляции. CX True Wireless обеспечивают 9 часов воспроизведения и 18 часов автономной работы с зарядным футляром.
Уникальная акустическая система, разработанная для наушников Sennheiser обеспечивает качественный стереозвук с глубокими басами, естественными средними частотами и детализированными высокими частотами. Приложение Sennheiser Smart Control и встроенный эквалайзер позволяют индивидуально настраивать качество прослушивания.
Instax Mini 40
Instax mini 40 — это гармоничное сочетание строгого лаконичного дизайна и функционала, открывающего массу возможностей для творческой реализации. Камера стала наследницей модели Instax Mini 11 и позаимствовала полезные и нужные опции предшественницы. Среди функций доступны:
- автоматический контроль экспозиции — камера самостоятельно определяет уровень освещения и выставляет оптимальные значения яркости и контрастности;
- режим селфи;
- функция автоотключения, позволяющая экономить заряд;
- быстрая скорость печати — на проявление снимка требуется около 90 секунд;
- окошко со счетчиком кадров.
Для новой модели подойдет пленка размером 62х46 мм; цена Instax mini 40 составляет ₽8990.