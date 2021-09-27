4 помощника по дому, которые облегчат вам жизнь

Теперь нет необходимости пылесосить перед влажной уборкой, чтобы собрать с пола волосы и мелкий мусор – аккумуляторный аппарат для уборки пола FC 7 Cordless Premium легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Он тщательно очищает полы до самых стен, при этом может устранять стойкую грязь и даже собирать волосы – для этого предусмотрен специальный фильтр.

В комплект поставки входят универсальное чистящее средство (500 мл), средство для чистки камня (30 мл) и дополнительный комплект щеток для каменных полов, что позволяет сразу же произвести генеральную уборку во всей квартире. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 135 м² твердых напольных покрытий (в том числе плиточных). Светодиоды, встроенные в щеточную головку аппарата, обеспечивают хорошее освещение темных участков пола, если вы заберетесь с аппаратом в углы и ниши квартиры – так их тоже можно будет тщательно очистить. Можно регулировать расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток, а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.