4 помощника по дому, которые облегчат вам жизнь

Инновационный парогенератор Philips 9000
Гардероб современного человека разнообразен: летом и весной мы отдаем предпочтение легкому льну и шифону, осенью и зимой - более плотным текстурам, шерсти, кашемиру, флису. Атлас, шелк, переливающийся бархат – чем больше выбор, тем более стильный образ можно создать. Инновационный Philips серии 9000 создан для тех, кто знает толк в совершенном.
Этот самый технологичный в мире парогенератор поможет сохранить качество и внешний вид любой вещи. Новый прибор разработан по последним технологиям Philips: парогенератор с камерой и искусственным интеллектом и технологией распознавания типов ткани обеспечивает индивидуальные настройки температуры и мощности пара для идеального результата.
- ActiveSense-технология распознавания типа ткани с помощью искусственного интеллекта. Камера, встроенная в подошву утюга, фиксирует изображение и структуру волокон при глажении и определяет тип ткани, чтобы автоматически настроить идеальное соотношение температуры и мощности пара для любого материала.
- Решение 2 в 1: глажение и вертикальное отпаривание. В любом положении устройство способно разгладить самые сложные складки и заломы без дополнительных настроек, благодаря автоматической подаче пара под высоким давлением силой до 180 г/мин.
- Технология быстрого охлаждения подошвы обеспечивает максимальную защиту от прожигания ткани или блестящих следов, и позволит не беспокоиться, если утюг остался включенным на одежде.
- Прибор оборудован сверхлегким утюгом, который без труда можно держать на весу довольно долго и при этом не устать.
- Резервуар для воды объемом 1.8 литра позволяет сэкономить время при глажении или отпаривании.
Умная мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home
Всего 20 лет назад люди даже не представляли, что чайник или мультиварку можно будет включить не вставая с дивана, однако сейчас эти действия входят в обычную рутину любого современного человека. Благодаря линейке умной техники Polaris IQ Home вы делегируете ведение домашнего хозяйства роботам, а процесс приготовления пищи с помощью умной мультиварки PMC 0526 IQ Home превращается в увлекательную игру со смартфона.
7 причин приобрести умную мультиварку Polaris PMC 0526 IQ Home:
- дистанционное управление через Wi-Fi
- удобное управление через приложение. Выбирайте одну из 21 программ приготовления, запускайте подогрев пищи и т.д.
- кулинарная книга в приложении
- возможность создания своих рецептов. Программируйте собственные кулинарные шедевры, сохраняйте их и делитесь с друзьями!
- решает сразу несколько бытовых задач: мультиварка заменяет функцию духовки, пароварки и сковородки, может приготовить хлеб или йогурт
- экологичность и современный функционал
-
шаг в будущее! С такой мультиваркой вы еще ближе к концепции «умного дома», которую помогает воплотить в жизнь Polaris с приборами серии IQ Home.
Электрошвабра Kärcher – FC 7 Cordless Premium
Теперь нет необходимости пылесосить перед влажной уборкой, чтобы собрать с пола волосы и мелкий мусор – аккумуляторный аппарат для уборки пола FC 7 Cordless Premium легко и быстро удаляет с любых твердых напольных покрытий любые повседневные сухие и влажные загрязнения. Он тщательно очищает полы до самых стен, при этом может устранять стойкую грязь и даже собирать волосы – для этого предусмотрен специальный фильтр.
В комплект поставки входят универсальное чистящее средство (500 мл), средство для чистки камня (30 мл) и дополнительный комплект щеток для каменных полов, что позволяет сразу же произвести генеральную уборку во всей квартире. Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для 45 минут работы аппарата, что соответствует уборке до 135 м² твердых напольных покрытий (в том числе плиточных). Светодиоды, встроенные в щеточную головку аппарата, обеспечивают хорошее освещение темных участков пола, если вы заберетесь с аппаратом в углы и ниши квартиры – так их тоже можно будет тщательно очистить. Можно регулировать расход воды и скорость вращения автоматически увлажняемых щеток, а отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске ведра с водой.
- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений в один прием
- На 20 % (по результате испытаний Kärcher) чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
- Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении
- Уборка любых твердых напольных покрытий, например паркета, ламината, пробки, камня, линолеума или ПВХ
Пылесосы Dyson с технологией лазерного обнаружения невидимой пыли
За последние два года, когда люди стали проводить больше времени в помещениях, объём пыли в домах резко возрос. Все мы начали чаще убираться, стараясь удалить её, и каждый нуждается в чувстве уверенности, что в квартире по-настоящему чисто.
Эту проблему решит новая линейка интеллектуальных пылесосов Dyson — они способны обнаруживать и удалять микроскопическую пыль, а также определять её размер и количество, демонстрируя научное подтверждение глубокой очистки на экране.
Среди новых устройств компании:
- Dyson V15 Detect Absolute — самый мощный интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson с лазерной подсветкой, пьезо-датчиком и кнопкой-курком;
- Dyson V12 Detect Slim Absolute — самый интеллектуальный беспроводной пылесос среди компактных моделей Dyson;
- Dyson Micro — самый легкий из пылесосов Dyson, который весит всего 1,5 кг и отлично подходит для уборки небольших помещений;
- Dyson Outsize — обновленная модель пылесоса Dyson V11 с увеличенным на 150% контейнером для пыли и мусора; позволяет проводить уборку больших по площади помещений за короткое время.
Пространство технологий Dyson
Также Dyson открыли Пространство технологий для жителей столицы — на ВДНХ. Здесь можно будет познакомиться с историей и инновациями компании — увидеть первые разработки и прототипы первых устройств, послушать лекции и мастер-классы приглашенных спикеров, протестировать устройства, бесплатно воспользоваться услугами стилистов, научить детей проводить увлекательные научные эксперименты, а также приобрести устройства Dyson.
Пространство технологий Dyson будет работать в павильоне № 33 (рядом с павильоном «Космос») на ВДНХ до 21 октября 2021 года. Посетить его может любой желающий совершенно бесплатно; выставочная зона работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Для записи на мастер-класс или лекцию необходимо будет записаться на сайте. Следите за обновлениями и расписанием в социальных сетях Dyson (@dyson_ru).