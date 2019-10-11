«Чичико»: грузинский ресторан как семейная дача под Тбилиси

На Мясницкой, 37 строение 3 открылся грузинский ресторан «Чичико». Или, как называет его команда, — «забегаловка». Самоирония? Берите больше — искренность, любовь к шумным застольям и душевный подход к кухне. А как иначе, если за дело берутся бренд-шеф Артем Добровольский и винный эксперт Влада Лесниченко.
В этом доме была дача водителя Сталина. Располагался советский детский сад. Гуляли свадьбу на пятьсот гостей. Легенд о двухэтажном флигеле бывшей усадьбы Докучаева-Солдатенкова сложено немало, и где тут правда — сразу не разберешь. Достоверно одно: сегодня здесь пекут хлеб в дровяной печи, жарят шашлык на углях и ужинают на веранде круглый год. А кто хоть раз пробовал хачапури в «Чичико», обязательно вернется снова.
Хачапури по-аджарски
«В ресторане национальной кухни концепт-шеф — это „подушка безопасности“ для гостей при знакомстве с аутентичными рецептами. Грузинская кухня отличается от того, что любят в России: слишком много соли и специй. Моя задача — передать свое видение подачи и вкуса с помощью современных техник приготовления», — объясняет Артем Добровольский.
Конечно, скромничает, преуменьшает: для известного концепт-шефа это уже второй успешный грузинский проект. Перед запуском Артем вместе с ресторатором Антоном Красильниковым и командой отправился в гастрономическую экспедицию — проехал всю Грузию, от Мегрелии до Кахетии. И теперь, переосмыслив увиденное, удивляет гостей.
Если есть вкус и руки, уверен бренд-шеф, национальность не имеет значения. Но без грузинов в «Чичико» тоже не обошлось — их много и в зале, и на кухне. Например, для всех пяти видов хачапури вручную месит тесто и закладывает ингредиенты бабушка Лиана. К рукам и вкусу добавьте лучшие продукты, и кажется, секрет успеха раскрыт. Муку возят из Грузии, яйца — из Смоленской области, мясо — из Твери. Молодые сыры, что не уступят моцарелле и буррате, варят по особым рецептам; зелень — строго сезонная. Поэтому осенью в «Чичико» подают пхали с тыквой, а в Великий пост — с авокадо.
Но есть и еще кое-что, из-за чего в ресторане всегда людно: особенная атмосфера.
«Чичико» — это такая грузинская дача, как будто выехал из Тбилиси в обставленный родительский дом», — говорит Антон Красильников. Порции тоже щедрые — как дома, а команда всегда рада шумным праздникам: в любом из четырех залов комфортно разместят компанию друзей. Есть и специальные хинкали из цыпленка для детей: обжечься невозможно.
Из специалитетов меню — грузинский холодец мужужи, который готовится 36 часов, шашлык из копченого сыра, хачапури с лисичками, своя рачинская ветчина и хинкали с козленком. Но «Чичико» — ресторан не только про еду! Винную карту составила и продолжает вести Влада Лесниченко — одна из самых лучших сомелье России. 35 грузинских вин, в том числе знаменитые оранжевые, из белого винограда, выдержанного в зарытых в землю квеври, составят идеальную пару любому из блюд — и по-новому раскроют его звучание. А тем, кто любит покрепче, в «Чичико» нальют настоящую чачу или грузинский коньяк.
Заканчивать сытную трапезу в Грузии положено чашечкой кофе, и в «Чичико» не нарушают традицию. Тем более, что кофе по-восточному — или джезву — здесь готовят по технологии Марины Хюппенен, трехкратной чемпионки России и серебряного призера чемпионата мира.