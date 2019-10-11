«Чичико»: грузинский ресторан как семейная дача под Тбилиси

На Мясницкой, 37 строение 3 открылся грузинский ресторан «Чичико». Или, как называет его команда, — «забегаловка». Самоирония? Берите больше — искренность, любовь к шумным застольям и душевный подход к кухне. А как иначе, если за дело берутся бренд-шеф Артем Добровольский и винный эксперт Влада Лесниченко.

В этом доме была дача водителя Сталина. Располагался советский детский сад. Гуляли свадьбу на пятьсот гостей. Легенд о двухэтажном флигеле бывшей усадьбы Докучаева-Солдатенкова сложено немало, и где тут правда — сразу не разберешь. Достоверно одно: сегодня здесь пекут хлеб в дровяной печи, жарят шашлык на углях и ужинают на веранде круглый год. А кто хоть раз пробовал хачапури в «Чичико», обязательно вернется снова.



Хачапури по-аджарски

«В ресторане национальной кухни концепт-шеф — это „подушка безопасности“ для гостей при знакомстве с аутентичными рецептами. Грузинская кухня отличается от того, что любят в России: слишком много соли и специй. Моя задача — передать свое видение подачи и вкуса с помощью современных техник приготовления», — объясняет Артем Добровольский.

Конечно, скромничает, преуменьшает: для известного концепт-шефа это уже второй успешный грузинский проект. Перед запуском Артем вместе с ресторатором Антоном Красильниковым и командой отправился в гастрономическую экспедицию — проехал всю Грузию, от Мегрелии до Кахетии. И теперь, переосмыслив увиденное, удивляет гостей.

Если есть вкус и руки, уверен бренд-шеф, национальность не имеет значения. Но без грузинов в «Чичико» тоже не обошлось — их много и в зале, и на кухне. Например, для всех пяти видов хачапури вручную месит тесто и закладывает ингредиенты бабушка Лиана. К рукам и вкусу добавьте лучшие продукты, и кажется, секрет успеха раскрыт. Муку возят из Грузии, яйца — из Смоленской области, мясо — из Твери. Молодые сыры, что не уступят моцарелле и буррате, варят по особым рецептам; зелень — строго сезонная. Поэтому осенью в «Чичико» подают пхали с тыквой, а в Великий пост — с авокадо.