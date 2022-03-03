Что подарить на 8 марта: подборка полезных гаджетов

Тюльпаны и кухонные приборы – это, конечно, хорошо. Но вот вам парочка чуть более свежих идей для подарка своим любимым женщинам на 8 марта. Собрали список гаджетов, которые пригодятся для рабочих задач, любимых хобби, повседневных дел и поддержания красоты.

HUAWEI WATCH GT 3 с золотистым ремешком

Компания Huawei представила новинку в категории носимых устройств – смарт-часы HUAWEI WATCH GT 3 с новым золотистым ремешком миланского плетения, работающие на фирменной операционной системе HarmonyOS 2.1.

HUAWEI WATCH GT 3 Elegance с диаметром циферблата 42 мм выполнены в корпусе из нержавеющей стали и керамики, циферблат покрыт высокопрочным изогнутым защитным стеклом. Часы обладают вращающейся кнопкой с тактильной обратной связью, которая с высокой точностью распознаёт движения, обеспечивая удобное и быстрое управление функциями.

HUAWEI WATCH GT 3 получили обновлённую технологию измерения сердечного ритма и способны фиксировать сердечный ритм при быстро меняющихся нагрузках. Кроме того, часы могут также отслеживать содержание кислорода в крови (SpO2), уровень стресса и даже менструальный цикл.

Часы способны работать без подзарядки до 7 дней, обладают пятью системами на основе GNSS и предлагают более 100 тренировочных режимов, включая 18 профессиональных, 12 тренировок на открытом воздухе и 6 тренировок в помещении.

Смартфон moto g60s

Новинка moto g60s сочетает в себе функции премиум-класса и предлагает отличный уровень производительности, а также игровые возможности с экраном с высокой частотой обновления экрана 120 Гц.

Со смартфоном moto g60s запечатленные на камеру моменты будут выглядеть еще лучше благодаря разрешению 64 МП, режиму ночного видения Night Vision и функции двойной съемки Dual Capture, которая позволяет запечатлеть события и свою реакцию на них, наблюдая за изображением с обеих камер на экране смартфона. Такой режим прекрасно подойдет для любителей путешествий, а мощная батарея 5000 мА*ч позволит не волноваться о подзарядке.

Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED

С помощью Zenbook 14X OLED (UX5400) можно добавить ярких красок всему, что вы делаете и смотрите. Это изящный, легкий, компактный ноутбук, в конфигурацию которого могут входить новейший процессор Intel Core 11-го поколения и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450.

Среди его достоинств – тонкорамочный сенсорный OLED-дисплей с великолепными характеристиками (разрешение 4K, технология HDR, соотношение сторон 16:10), раскрывающийся на 180° экранный шарнир ErgoLift и эксклюзивный дополнительный экран ScreenPad.

Любой контент выглядит на ноутбуке Zenbook 14X OLED более реалистичным, ведь он оснащен великолепным сенсорным OLED-дисплеем с исчезающе тонкой рамкой и разрешением до 4K. Дисплей также может похвастать точной цветопередачей, кинематографическим цветовым охватом и расширенным динамическим диапазоном.

Вот еще несколько причин выбрать Zenbook 14X OLED:

на 70% меньше вредного синего света (особенно для неразвитого детского зрения)

четкое изображение при любой яркости

рекордно низкое время отклика – 0,2 мс

Фотоэпилятор Braun

Braun Silk-expert Pro 5 – это удобный фотоэпилятор для домашнего использования, который поможет девушке избавиться от нежелательных волос без похода в салон.

Фотоэпилятор Braun прошел клинические испытания, подтвердившие его безопасность и эффективность при использовании в домашних условиях.

Фотоэпилятор Braun Silk-expert Pro 5 обладает интеллектуальным сенсором тона кожи SensoAdapt™ с защитой от UV-излучения, который практически непрерывно – до 80 раз в секунду – измеряет пигментную насыщенность кожи и автоматически подстраивает мощность световой вспышки для деликатного удаления волосков.

Планшет HUAWEI MatePad

Новый планшет HUAWEI MatePad обрамлён тонкими рамками, благодаря которым полезная площадь экрана составляет 84%, обеспечивая комфорт при работе с приложениями и просмотре контента. Разрешение 2000 x 1200 пикселей отвечает за высокую детализацию и чёткость изображения.

Также можно отметить низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, что значительно снижает утомление глаз во время длительной работы с планшетом, в особенности при слабом внешнем освещении.

К планшету можно подключить стилус HUAWEI M-Pencil второго поколения, который позволяет писать и делать заметки от руки прямо на экране. Стилус имеет покрытие с защитой от отпечатков пальцев, поддерживает 4096 степеней нажатия и письмо при наклонённом положении, фиксируя даже незначительные движения.

Взаимодействуя с планшетом на системном уровне, стилус поддерживает функции HUAWEI FreeScript, «Съёмка скриншота» и «Оставить комментарий», которые делают рукописный ввод ещё более удобным и позволяют создавать скриншоты, добавлять к ним комментарии и сохранять в качестве изображения или в формате PDF. С помощью приложения Jnotes можно оставлять заметки во время записи аудио, а затем использовать их для навигации по файлу.

Беспроводная смарт-клавиатура HUAWEI Smart Keyboard подключается по Bluetooth и обеспечивает комфортный набор текста.

Выпрямитель волос Remington Coconut Smooth

Выпрямитель волос Remington Coconut Smooth – идеальный гаджет для того, чтобы примерить на себя новый образ и новую прическу.

Важная особенность этой модели – сверхбыстрый нагрев. Всего 15 секунд – и прибор готов к работе. Выпрямитель имеет настройки температуры и позволяет регулировать температуру в соответствии с разными типами волос. Используйте цифровую регулировку, чтобы выбрать из 9 настроек температуры до 230°C.

Гладкое керамическое покрытие с микрокондиционерами на основе кокоса обеспечивает эффективный и бережный уход. Волосы не пересушиваются, остаются мягкими и сохраняют естественный здоровый блеск.

Пластины надежно блокируются специальным замком. Шнур с шарнирным соединением не запутывается во время процедуры. Если устройством не пользоваться в течение 60 минут, оно выключится автоматически.

Часы Fossil Stella

Fossil — первая американская компания, которая изменила восприятие часов как утилитарного механизма для измерения времени и превратила их в один из важных модных аксессуаров.

Постоянное развитие и внедрение новых технологий, приемлемая ценовая политика, развитая дистрибьюторская сеть и неповторимый авторский стиль Fossil помогли стать этой компании одной из крупнейших и наиболее успешных в своём сегменте. Сегодня эта марка становится всё популярнее и на рынке России.

Часы Fossil Stella дружелюбны к природе: корпус сделан из биопластика на основе касторового масла, браслет тоже биопластиковый, а еще у них есть водозащита 50WR.

Когда чистые линии середины века соответствуют современным взглядам, результатом являются ключевые элементы, которые представляют собой лучшее из того, что из себя представляет Fossil: традиционные часы, созданные в свежих оттенках и материалах.