Что подарить на 8 марта? Вот 6 отличных идей

Борец с вирусами
Новая разработка Panasonic основана на запатентованной технологии nanoetm – это портативный генератор наноразмерных частиц воды с гидроксильными радикалами. Эта группа органических и неорганических соединений доказала высокую эффективность в подавлении активности различных болезнетворных организмов, аллергенов, запахов, нейтрализации опасных частиц РM2,5, а также коронавирусов.
Внутри устройства установлен генератор частиц nanoetm и мощный вентилятор, который через специальные отверстия в верхней части корпуса выдувает воздух, насыщенный частицами. В основе генератора — титановая игла особой формы, работающая по принципу Пельтье: в процессе охлаждения на ней конденсируется влага из воздуха, в которой под воздействием электрического разряда возникают гидроксильные радикалы. Конструкция генератора позволяет создавать наноразмерные частицы воды c высоким содержанием гидроксильных радикалов, благодаря чему срок их жизни увеличивается до 10 минут. За это время они успевают распространиться по помещению и деактивировать вредные компоненты.
Устройство получилось компактным и удобным в работе — подключить его можно через уже ставший классикой USB Type-C к любому источнику. Приятный бонус: энергопотребление генератора составляет всего 3,5W.
Весь мир в ушах
Беспроводные наушники TWS Neo от vivo, вышедшие летом 2020 года, стали настоящим хитом. За счет увеличенного диаметра драйвера, композитной диафрагмы из биоволокна и звуковой катушки из чистой меди на выходе получается звук просто-таки выдающегося качества. Геймеры особо оценят быстродействие: задержка составляет всего 88 мс, то есть TWS Neo обеспечивает полную синхронизацию звука и изображения, что особенно ценно в активных играх.
Наушники очень легкие (всего 4,7 грамма) и настолько органично сидят в ухе, что присутствие в нем наушника практически не ощущается. А еще ими удобно управлять — спасибо новой системе работы с жестами и специальному ползунку на ножке. Если же вы вдруг потеряли устройство, функция Find My TWS Neo поможет быстро их найти: она запоминает, где вы в последний раз оставили наушники, и подает звуковой сигнал, когда вы со смартфоном окажетесь поблизости.
Больше чем просто часы
Времена, когда наручные часы выполняли одну-две функции, давно прошли – сегодня это и индикатор времени, и стильный аксессуар, и даже небольшой компьютер, умещающийся на вашем запястье. Отличный пример подобного совмещения – новое поколение умных часов брендов Fossil и Michael Kors. Эффектный корпус на стальном браслете скрывает умную машину, способную отслеживать вашу физическую активность, следить за частотой сердечных сокращений, оплачивать покупки (да, там есть модуль NFC!) и принимать звонки. Добавьте к этому гигабайт оперативной памяти – еще недавно для смартфонов такой объем казался чем-то из разряда фантастики.
Посмотреть на официальном сайте Fossil
Удар по складкам
Для тех, кому надоело идти на компромиссы и выбирать одежду из не самых эффектных и стильных, зато немнущихся тканей (вместо сложных в уходе шелка и кашемира, например), Philips нашел элегантное решение — новые ручные отпариватели для быстрого и качественного ухода за одеждой. В линейке представлены три модели: GC800/80, GC801/10 и GC810/20, все они относятся к серии 8000.
Главные достоинства новых отпаривателей — это быстрота и мощность. Устройство готово к работе уже через минуту после включения, а подача пара мощностью 32г/мин позволяет прогладить одежду за считанные минуты. Объем резервуар с водой составляет 230 миллилитров, что дает возможность отпарить до пяти предметов гардероба за один раз.
По результатам исследования Philips, горячий пар, выходящий из устройств новой серии, убивает 99,9% бактерий. Это важно не только для ухода за одеждой, которая будет дольше оставаться свежей без стирки и химчистки, но и для отпаривания штор и постельного белья, что особенно важно для защиты от вирусов и бактерий. Наконец, специальная разработка Philips, технология OptimalTemp сводит к нулю риск прожечь или повредить деликатную ткань в процессе отпаривания.
Защитник кожи лица
Перепады температур, сухой воздух, ветер и множество других факторов каждый день влияют на состояние кожи лица. Помимо увлажняющих и питательных средств, важно выбирать деликатные средства для ее очищения. Здесь и выходит на сцену Nivea с очищающим гелем Care с витамином Е.
Этот гель — настоящий универсал. Он не только очищает кожу от загрязнений, но также помогает восстановить и поддержать естественный баланс. Средство отлично пенится — с ним снять макияж можно всего за несколько минут.
Использовать Nivea Care можно несколько раз в день, не переживая, что появятся шелушения. Гель деликатно очищает, не сушит и не стягивает кожу. А еще у средства очень выгодный формат 225 мл — хватит на несколько месяцев при частом использовании, так как достаточно небольшого количества для снятия макияжа и глубокого очищения. Подходит для всех типов кожи, даже очень сухой и чувствительной.
Посмотреть на официальном сайте Nivea
Умная камера
Realme Smart Cam обеспечит контроль и безопасность в доме на 360°. Она оснащена AI-датчиком отслеживания движений 360° с режимом ночного видения. Камера реагирует на движения объектов, отслеживает объекты, может видеть в полной темноте, способна инфомировать о различных аномальных ситуациях и мониторить заданные участки помещения. А благодаря режиму конфиденциальности с закрываемой шторкой всегда можно быть уверенным в собственной приватности. Камера оборудована двусторонней голосовой связью, что позволяет использовать её в качестве видеоняни или для контроля подрастающего ребёнка с приложением realme Link.
Realme Smart Cam поддерживает накопитель памяти до 128 ГБ, благодаря чему возможно долго вести запись в максимальном разрешении 1080p FHD с одинаковым качеством днём и ночью. Несколько камер также возможно объединять в сеть, усиливая Wi-Fi сигнал в доме.
Универсальный помощник
В детстве мы видели подобные устройства разве что в фантастических фильмах, а теперь они стали реальностью. Капсула от Mail.ru Group — это умная колонка с дружелюбным голосовым помощником Марусей. Зовите её, когда вам нужна помощь с делами или, наоборот, когда хочется отдохнуть. Маруся напомнит о важном, включит приятную музыку, расскажет погоду или поставит таймер. С Капсулой можно подключаться к устройствам умного дома и управлять светом, розетками, бытовой техникой с помощью голоса.
А еще Капсулу просто обожают дети. Ребёнок сможет сам включить любимую сказку, поиграть или просто поболтать с Марусей, пока вы готовите ужин. Дети видят в ней настоящего друга, не стесняются задавать вопросы и очень внимательно слушают ответы, ежедневно расширяя свой кругозор.