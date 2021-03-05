Что подарить на 8 марта? Вот 6 отличных идей

Новая разработка Panasonic основана на запатентованной технологии nanoetm – это портативный генератор наноразмерных частиц воды с гидроксильными радикалами. Эта группа органических и неорганических соединений доказала высокую эффективность в подавлении активности различных болезнетворных организмов, аллергенов, запахов, нейтрализации опасных частиц РM2,5, а также коронавирусов.

Внутри устройства установлен генератор частиц nanoetm и мощный вентилятор, который через специальные отверстия в верхней части корпуса выдувает воздух, насыщенный частицами. В основе генератора — титановая игла особой формы, работающая по принципу Пельтье: в процессе охлаждения на ней конденсируется влага из воздуха, в которой под воздействием электрического разряда возникают гидроксильные радикалы. Конструкция генератора позволяет создавать наноразмерные частицы воды c высоким содержанием гидроксильных радикалов, благодаря чему срок их жизни увеличивается до 10 минут. За это время они успевают распространиться по помещению и деактивировать вредные компоненты.

Устройство получилось компактным и удобным в работе — подключить его можно через уже ставший классикой USB Type-C к любому источнику. Приятный бонус: энергопотребление генератора составляет всего 3,5W.