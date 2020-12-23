Что подарить на Новый год? 11 девайсов, которым будет рад каждый

1. Планшет HUAWEI MatePad
Планшет HUAWEI MatePad предлагает не только набор впечатляющих характеристик, но и огромное разнообразие досуга. Скорее всего, встречать Новый год мы будем дома, где и провели большую часть уходящего года, но с HUAWEI MatePad возможности для интересного времяпрепровождения в праздничные дни (и не только) существенно возрастают. Планшет — идеальный гаджет для видео- и аудиозвонков. Устройство обладает четырьмя микрофонами, благодаря которым ваш голос и голос вашего собеседника будут четкими и ясными — отличный повод связаться с родными, забыв про разделяющее вас расстояние.
Если празднуете в кругу семьи, напомните себе о приятных моментах этого года, просмотрев на большом экране планшета памятные фотографии из галереи телефона — благодаря функции «Мультискрин» Huawei Share планшет синхронизируется со смартфоном и позволяет перенести фотографии в одно касание. А с четырехканальной аудиосистемой и настройками звука от Harman Kardon на HUAWEI MatePad можно наслаждаться музыкой или фильмами, которые заиграют новыми красками с помощью технологии объемного стереозвучания и безрамочного экрана диагональю 10,4 дюйма.
Те, кто проведут новогодние праздники в одиночестве, тоже найдут чем заняться — например, творчеством. Вместе со стилусом M-Pencil вы сможете делать скетчи, яркие рисунки или просто записи. Если к созиданию душа не лежит, можно с упоением взяться за книги, а установленные в MatePad технологии улучшения изображения и защиты зрения уберегут ваши глаза от перенапряжения. Наконец, можно просто вдоволь повеселиться в видеоиграх — 7-нм процессор Kirin 810 и мощный графический процессор обеспечат вам удовольствие и комфорт во всех, даже самых тяжёлых и красочных проектах.
2. iBoto X320G Aqua
Новая модель iBoto Smart X320G Aqua приспособлена среди прочего и для «уборки с препятствиями», причем этот робот-пылесос осуществляет ее с поистине олимпийским спокойствием. Речь о том, что данное электронное устройство не требует ровного пола и способно без постороннего вмешательства преодолевать пороги, распознавать препятствия, границы и учитывать их. Для этого iBoto Smart X320G Aqua «вооружен» гироскопом и целой системой сенсоров и датчиков, определяющих перепады высот и прочие пространственные параметры.
iBoto aqua Х320G использует уникальную технологию сбора шерсти домашних животных Pet Algoritm. Благодаря отсутствию центральной щетки нет необходимости в постоянной чистке пылесоса.
Впечатляющая техническая оснащенность и мощность этого робот-пылесоса сочетаются с легкостью — как физической (вес — менее 2 кг!), так и легкостью управления. С iBoto Smart X320G Aqua вы можете или забыть об уборке (даже избавив себя от присутствия при ней), или получить настоящее удовольствие от новых возможностей при наведении чистоты.
3. Пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro
Хочется приложить руку к наведению порядка в доме? Поможет новый пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro. Он сохраняет мощность на протяжении 120 минут работы благодаря сменным аккумуляторам, а ЖК-экран подскажет, сколько осталось зарядки, когда нужно менять фильтры, предупредит о засорах и позволит вам взять полный контроль над уборкой. Интеллектуальная насадка с высоким крутящим моментом сама регулирует мощность всасывания на коврах и твердых напольных покрытиях, оптимизируя время работы пылесоса.
4. Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R
Комфортный климат в доме особенно важен в зимний период, когда наступает сезон простуд, а центральное отопление сильно сушит воздух, облегчая работу вирусам, бактериям и аллергенам. Климатический комплекс Panasonic F-VXR50R очищает и увлажняет воздух. В нем реализована уникальная технология nanoeTM: наночастицы эффективно подавляют вирусы, бактерии и аллергены, способствуют удержанию влаги на коже, а также устраняют неприятные запахи.
Уровень влажности в помещении измеряет специальный датчик, регулируя при этом интенсивность увлажнения. VXR50 способен обеспечивать комфортные условия в помещении площадью до 40 квадратных метров.
5. Смартфон HONOR 10X Lite – хит-модель 2020 года
Смартфон HONOR 10X Lite стал долгожданным для всех поклонников производительных устройств — он создан для того, чтобы помогать вам буквально на каждом шагу. Ёмкость батареи на 5000 мА*ч и быстрая зарядка HONOR SuperCharge на 22,5 Вт позволяет оставаться на связи до двух дней и не испытывать стресс, даже если необходимо быстро восполнить заряд батареи. Достаточно утреннего кофе, 30 минут — и уже можно целый день оставаться на связи. Встроенный NFC модуль обеспечит безопасность при совершении платежных операций, а квадрокамера — отличные кадры на память.
6. Смарт-часы HONOR Watch GS Pro
HONOR Watch GS Pro — это многофункциональные смарт-часы, созданные для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены ёмким аккумулятором, с которым устройство автономно функционирует до 25 дней, AMOLED-экраном 1,39 дюйма с круглым форм-фактором, эргономичным и прочным корпусом, множеством режимов для различных тренировок, а также встроенным динамиком и микрофоном для ответа на входящие звонки.
HONOR Watch GS Pro предлагает ряд незаменимых в путешествии технологий и функций, в числе которых — построение обратного маршрута. Точные встроенные системы двойного спутникового позиционирования HONOR Watch GS Pro помогут записать пройденный маршрут, а после достижения места назначения — определить путь назад благодаря функции построения обратного маршрута. Устройство также оповестит об отклонениях от маршрута и выдаст предупреждение.
Часы предлагают более 100 режимов тренировок, включая трекинг, скалолазание, альпинизм, катание на лыжах, бег и ходьбу, велоспорт, плавание, триатлон, греблю и др. Также устройство оснащено технологиями для отслеживания показателей здоровья: функциями круглосуточного мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, продолжительности и качества сна, а также уровня стресса. Встроенная память смарт-часов HONOR Watch GS Pro позволяет сохранить до 500 музыкальных треков.
7. Наушники Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Anniversary Edition
В подарок для любителей эксклюзивных вещей и качественного звука как нельзя лучше подойдет лимитированная юбилейная версия наушников Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 Anniversary Edition. Наушники имеют ретро логотип Sennheiser и эксклюзивный внешний вид — их корпуса полностью черного цвета. Технически и акустически MTW2 Anniversary Edition полностью идентичны модели MOMENTUM True Wireless 2.
Как и в любых наушниках от Sennheiser, в модели MTW2 Anniversary Edition главное — звук. Они создают превосходный стереозвук с глубокими басами, естественными средними и четкими, детализированными высокими частотами. Встроенный эквалайзер и приложение Sennheiser Smart Control позволяют адаптировать звук согласно предпочтениям слушателя. Функция активного шумоподавления блокирует посторонние шумы и создает уголок тишины. Наушники работают семь часов без подзарядки, а вместе с зарядным кейсом время автономной работы можно увеличить до 28 часов.
8. Зубная щётка Philips Sonicare DiamondClean HX9911
Sonicare DiamondClean HX9911 — невероятно технологичная электрическая щётка, которой будет рад любой. Функция Easy-start постепенно увеличивает интенсивность чистки в течение первых 14 дней, позволяя привыкнуть к зубной щетке, а двухминутная чистка Smartimer позволяет следить за процессом очищения полости рта, каждые 30 секунд издавая сигнал, после которого пользователь должен начать чистить следующий квадрант полости рта. Технология Sonicare при этом бережно и эффективно удалит налет на самых сложных участках за счет правильных выметающих движений — именно такую технику чистки рекомендуют стоматологи.
В комплекте с DiamondClean HX9911 также идут стеклянный стакан с зарядной базой и дорожный футляр, хотя аккумулятор в самой щётке предполагает до 2-х недель регулярного использования без подзарядки. Следить за сменой насадки не нужно, ведь даже такой нюанс щётка от Philips рассчитывает самостоятельно, учитывая период использования чистящей насадки и уровень давления на нее благодаря технологии BrushSync. В общем, здесь есть всё, чтобы чистить зубы с умом и максимальной пользой.
9. Монокуляр Canon PowerShot ZOOM
С портативной камерой с супермасштабированием и уникальным дизайном в виде монокуляра Canon PowerShot ZOOM вы не пропустите ни одного важного момента во время празднования в кругу семьи. Хотите заснять момент, когда любимый человек открывает ваш подарок? Любите природу и охотитесь за интересными кадрами в сельской местности? PowerShot ZOOM идеально подходит для того, чтобы запечатлеть незабываемые мгновения издалека.
Canon PowerShot ZOOM может похвастаться простотой выбора фокусного расстояния в 100 и 400 мм, а также цифрового зума с эквивалентным фокусным расстоянием в 800 мм. Камера также оснащена мощным процессором DIGIC 8, 12-мегапиксельным датчиком изображения и возможностью непрерывной фотосъемки с скоростью 10 кадров в секунду.
10. Чайник Mi Smart Kettle Pro
Умный чайник от Xiaomi — устройство нового поколения, оснащённое цифровым HD-экраном и возможностью точной регулировки температуры воды. Идеальный кофе, полезные молочные смеси для детей и вкусный зелёный чай требуют разных температур, и, благодаря Mi Smart Kettle Pro, вы можете с лёгкостью подогреть воду на необходимое значение, обеспечив максимальное раскрытие вкуса продукта и безопасность для здоровья.
11. Laser Hisense 100L5F – подарок со смыслом
Лазерный телевизор Laser Hisense 100L5F — подарок, который станет прекрасным поводом собраться перед экраном большой компанией и отлично провести время.
Телезрители сразу оценят огромную диагональ в 100 дюймов (2,5 метра!) и 4К-разрешение. Но главная ценность подарка не в его размере, а в его технической составляющей. Картинка не транслируется непосредственно в глаза пользователю, а мягко проецируется на специальный черный матовый экран, который блокирует боковую засветку и обладает свойством отражения света. Поэтому проектор снижает нагрузку на глаза и подходит для длительного комфортного просмотра ТВ. Кроме того, он сохраняет яркость и чёткость картинки даже при дневном освещении.
В Laser Hisense 100L5F работают технологии X-Fusion и синий лазерный источник света с яркостью в 2700 люменов и контрастность 2000:1 — показатели, недоступные обычным телевизорам. Сверхширокоугольный объектив позволяет формировать крупное изображение с небольшого расстояния (до 19 сантиметров) за счет чего проектор устанавливается непосредственно под экраном.
Любители старых фильмов признают достоинства технологии UHD AI Upscaler, которая с помощью ИИ способна масштабировать киноленты из Full HD или 2K до разрешения 4K. Срок службы всей системы составляет 25 000 часов — это примерно три года непрерывного просмотра. Акустика порадует мощным и чистым звуком с функцией отделения диалогов от фонового звучания, а заядлые любители видеоигр точно воспользуются специальным режимом, отключающим улучшения изображения при одновременном сокращении времени отклика 60Гц матрицы до 20 мс.