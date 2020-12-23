Что подарить на Новый год? 11 девайсов, которым будет рад каждый

Планшет HUAWEI MatePad предлагает не только набор впечатляющих характеристик, но и огромное разнообразие досуга. Скорее всего, встречать Новый год мы будем дома, где и провели большую часть уходящего года, но с HUAWEI MatePad возможности для интересного времяпрепровождения в праздничные дни (и не только) существенно возрастают. Планшет — идеальный гаджет для видео- и аудиозвонков. Устройство обладает четырьмя микрофонами, благодаря которым ваш голос и голос вашего собеседника будут четкими и ясными — отличный повод связаться с родными, забыв про разделяющее вас расстояние.

Если празднуете в кругу семьи, напомните себе о приятных моментах этого года, просмотрев на большом экране планшета памятные фотографии из галереи телефона — благодаря функции «Мультискрин» Huawei Share планшет синхронизируется со смартфоном и позволяет перенести фотографии в одно касание. А с четырехканальной аудиосистемой и настройками звука от Harman Kardon на HUAWEI MatePad можно наслаждаться музыкой или фильмами, которые заиграют новыми красками с помощью технологии объемного стереозвучания и безрамочного экрана диагональю 10,4 дюйма.

Те, кто проведут новогодние праздники в одиночестве, тоже найдут чем заняться — например, творчеством. Вместе со стилусом M-Pencil вы сможете делать скетчи, яркие рисунки или просто записи. Если к созиданию душа не лежит, можно с упоением взяться за книги, а установленные в MatePad технологии улучшения изображения и защиты зрения уберегут ваши глаза от перенапряжения. Наконец, можно просто вдоволь повеселиться в видеоиграх — 7-нм процессор Kirin 810 и мощный графический процессор обеспечат вам удовольствие и комфорт во всех, даже самых тяжёлых и красочных проектах.