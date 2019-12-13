Что подарить на Новый год? То, что вы сделали своими руками!

Есть уникальное запатентованное решение российского производства — эко-конструктор «Йохокуб». Он состоит из двух плоских фигур, которые собираются в 3Д-куб и призму и соединяются картонными скобами без клея и ножниц. А так как йохо-детали конструктора все универсальные и всегда есть на складе в любом количестве, поставщику остается лишь скомплектовать под ваш запрос любой набор из новогоднего каталога в индивидуальную упаковку в вашем дизайне и доставить «на оленях» в сжатые сроки.
Для упрощения задачи на сайте создан новогодний каталог серии YohoSeasons. А еще в архиве живут более 100 поделок, и они также подойдут для новогоднего волшебства.
Все инструкции находятся в открытом доступе, главное — закупиться достаточным количеством йохо-кубиков на новогодние каникулы. Как минимум — для постройки 1,5-метровой Йолки.
Разнообразию выбора позавидовал бы Дед Мороз: елки настольные и напольные, крафтовые/белые, символ года (мышонок), рождественские домики и персонажи, коллекции популярных мульт- и игровых персонажей в стиле Майнкрафт.
Йохо-йолками украшают не только дома, но и кафе, клубы и общественные пространства. В 2020 году пройдет конкурс на проект самой необычной Йолки из Йохокуба, благо их накопилось уже столько, что надо устраивать парад. Впрочем, делиться своими проектами можно уже сейчас: постите фото своей йолочки в Инстаграм или ФБ с хэштегом #yohocube — самые креативные авторы получат подарки.
Йохо-йолка, собранная своими руками, как минимум спасёт папу от охоты за хвойными, а лес — от вырубки. Йолочку затем можно пересобрать в другие модели, подсмотрев их на сайте, или с огоньком отпраздновать Масленицу.
Прививайте правильные привычки к бережному потреблению с детства — это очень поможет родителям в борьбе с хламом и спасет мир от свалки.
Отдельная гордость Yohocube — календари и, в частности, «Вечный йохо-календарь» в двух дизайнах: Майнкрафт и Пряничного домика.
Также Yohocube идеален для адвент-календарей на любой вкус и размер — в кубики при сборке закладываете вкусности, записки, фанты, конструируете любую фигуру от снежинки, ёлки до хлева, раскрашиваете и в нужный день вскрываете кубик и вытаскиваете лот или пожелание!
А еще Yohocube открыли канцелярию Деда Мороза. При покупке йохо-подарка на сайте вы можете написать письмо своему адресату от лица Санты или Деда Мороза. Письмо будет напечатано на красивой бумаге и вложено в коробку с выбранным вами подарком из интернет-магазина.
Как это работает:
- Заходите в магазин на yohocube.ru, выбирайте подарок, кидаете его в корзину.
- Оформляете заказ и на втором шаге после адреса доставки увидите окно. «Примечание» с пометкой «Письмо от Деда Мороза» — в этом поле пишете пожелание
- Нужно оплатить и завершить оформление заказа. По результатам успешной генерации на ваш e-mail придет уведомление
Ну что, поехали! Дед Мороз к работе готов!