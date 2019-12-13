Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп

Что подарить на Новый год? То, что вы сделали своими руками!

13 декабря 2019
1.jpg
В разгар сезона (а он уже наступил) найти что-то достойное и недорогое, в индивидуальной упаковке с собственным дизайном, в количестве от 10 до 1000 штук, со сроками поставки до Нового года – тот еще квест. Делимся своим лайф-хаком.

Есть уникальное запатентованное решение российского производства — эко-конструктор «Йохокуб». Он состоит из двух плоских фигур, которые собираются в 3Д-куб и призму и соединяются картонными скобами без клея и ножниц. А так как йохо-детали конструктора все универсальные и всегда есть на складе в любом количестве, поставщику остается лишь скомплектовать под ваш запрос любой набор из новогоднего каталога в индивидуальную упаковку в вашем дизайне и доставить «на оленях» в сжатые сроки.

2.png

Для упрощения задачи на сайте создан новогодний каталог серии YohoSeasons. А еще в архиве живут более 100 поделок, и они также подойдут для новогоднего волшебства.

Все инструкции находятся в открытом доступе, главное — закупиться достаточным количеством йохо-кубиков на новогодние каникулы. Как минимум — для постройки 1,5-метровой Йолки.

3.jpg

Разнообразию выбора позавидовал бы Дед Мороз: елки настольные и напольные, крафтовые/белые, символ года (мышонок), рождественские домики и персонажи, коллекции популярных мульт- и игровых персонажей в стиле Майнкрафт.

4.jpg
Фото: Йохокуб
5.jpg
Фото: Йохокуб

Йохо-йолками украшают не только дома, но и кафе, клубы и общественные пространства. В 2020 году пройдет конкурс на проект самой необычной Йолки из Йохокуба, благо их накопилось уже столько, что надо устраивать парад. Впрочем, делиться своими проектами можно уже сейчас: постите фото своей йолочки в Инстаграм или ФБ с хэштегом #yohocube — самые креативные авторы получат подарки.

Йохо-йолка, собранная своими руками, как минимум спасёт папу от охоты за хвойными, а лес — от вырубки. Йолочку затем можно пересобрать в другие модели, подсмотрев их на сайте, или с огоньком  отпраздновать Масленицу.

Прививайте правильные привычки к бережному потреблению с детства — это очень поможет родителям в борьбе с хламом и спасет мир от свалки.

Отдельная гордость Yohocube — календари и, в частности, «Вечный йохо-календарь» в двух дизайнах: Майнкрафт и Пряничного домика.

8.png

Также Yohocube идеален для адвент-календарей на любой вкус и размер — в кубики при сборке закладываете вкусности, записки, фанты, конструируете любую фигуру от снежинки, ёлки до хлева, раскрашиваете и в нужный день вскрываете кубик и вытаскиваете лот или пожелание! 

А еще Yohocube открыли канцелярию Деда Мороза. При покупке йохо-подарка на сайте вы можете написать письмо своему адресату от лица Санты или Деда Мороза. Письмо будет напечатано на красивой бумаге и вложено в коробку с выбранным вами подарком из интернет-магазина.

10.jpg

 Как это работает:

  1. Заходите в магазин на yohocube.ru, выбирайте подарок, кидаете его в корзину.
  2. Оформляете заказ и на втором шаге после адреса доставки увидите окно. «Примечание» с пометкой «Письмо от Деда Мороза» — в этом поле пишете пожелание
  3. Нужно оплатить и завершить оформление заказа. По результатам успешной генерации на ваш e-mail придет уведомление

Ну что, поехали! Дед Мороз к работе готов!

11.png