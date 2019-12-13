Что подарить на Новый год? То, что вы сделали своими руками!

Есть уникальное запатентованное решение российского производства — эко-конструктор «Йохокуб». Он состоит из двух плоских фигур, которые собираются в 3Д-куб и призму и соединяются картонными скобами без клея и ножниц. А так как йохо-детали конструктора все универсальные и всегда есть на складе в любом количестве, поставщику остается лишь скомплектовать под ваш запрос любой набор из новогоднего каталога в индивидуальную упаковку в вашем дизайне и доставить «на оленях» в сжатые сроки.

Для упрощения задачи на сайте создан новогодний каталог серии YohoSeasons. А еще в архиве живут более 100 поделок, и они также подойдут для новогоднего волшебства.

Все инструкции находятся в открытом доступе, главное — закупиться достаточным количеством йохо-кубиков на новогодние каникулы. Как минимум — для постройки 1,5-метровой Йолки.

Разнообразию выбора позавидовал бы Дед Мороз: елки настольные и напольные, крафтовые/белые, символ года (мышонок), рождественские домики и персонажи, коллекции популярных мульт- и игровых персонажей в стиле Майнкрафт.