Что подарить на Новый год? Вот три идеи от Panasonic

Бритва премиум-класса ES-LV97/67: для красивого года
Новая бритва Panasonic с пятью дугообразными бреющими сетками и 16D-головкой точно станет одним из любимых гаджетов мужчины. Сверхсильный магнит позволяет лезвиям с нанополировкой работать максимально быстро, совершая до 70 000 (!) бреющих движений в минуту, а мультиподвижная головка точно следует контурам лица. Сверхчувствительный сенсор автоматически регулирует мощность двигателя в зависимости от плотности и толщины волос, обеспечивая индивидуальный подход к бритью. Превосходный результат после первого касания без раздражения и порезов.
Беззеркальная фотокамера LUMIX DC-S5: для творческого года
Уходящий год заставил нас по-новому взглянуть на жизнь и научил ценить её прекрасные моменты. Для всех, кто занимается фотографией или только открыл для себя это искусство — новая LUMIX DC-S5. Полнокадровый высокочувствительный сенсор 24,2 Мп с матричной стабилизацией обеспечивает отличную резкость даже в сложных условиях съемки (корпус защищён от пыли и брызг) и на высоких значениях ISO, в чем очень помогает технология Dual Native ISO. Обновлённый фокус с искусственным интеллектом и точным следящим режимом быстро и уверенно берёт на «мушку» голову, лицо и глаза, а также животных.
Не отстает и видеосъемка. Режимы записи включают 4K 60p 4:2:0 10-бит, 4K 30p 4:2:2 10-бит, а также 4K 8-бит, в котором нет ограничения времени записи. V-Log и V-Gammut с 14+ стопами динамического диапазона предустановлены в камере, что означает сопоставимую производительность с профессиональными кинокамерами VariCam.
Беспроводные наушники TWS RZ-S500W и RZ-S300W: для музыкального года
Ну, а самые юные члены семьи точно оценят новую линейку Bluetooth-наушников Panasonic. Благодаря особому размещению сенсорной кнопки и оригинальной конструкции антенны, а также независимой системе связи для правого и левого наушников они уверенно держат сигнал даже в людных местах. Передовая система гибридного шумоподавления с шестью встроенными микрофонами отсекает посторонние звуки, позволяя наслаждаться чистым звучанием музыки, слушать аудиокниги и беспрепятственно совершать звонки.