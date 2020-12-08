Что подарить на Новый год? Вот три идеи от Panasonic

Уходящий год заставил нас по-новому взглянуть на жизнь и научил ценить её прекрасные моменты. Для всех, кто занимается фотографией или только открыл для себя это искусство — новая LUMIX DC-S5. Полнокадровый высокочувствительный сенсор 24,2 Мп с матричной стабилизацией обеспечивает отличную резкость даже в сложных условиях съемки (корпус защищён от пыли и брызг) и на высоких значениях ISO, в чем очень помогает технология Dual Native ISO. Обновлённый фокус с искусственным интеллектом и точным следящим режимом быстро и уверенно берёт на «мушку» голову, лицо и глаза, а также животных.

Не отстает и видеосъемка. Режимы записи включают 4K 60p 4:2:0 10-бит, 4K 30p 4:2:2 10-бит, а также 4K 8-бит, в котором нет ограничения времени записи. V-Log и V-Gammut с 14+ стопами динамического диапазона предустановлены в камере, что означает сопоставимую производительность с профессиональными кинокамерами VariCam.