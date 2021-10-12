Что посмотреть этой осенью? Подборка спектаклей Театра им. Пушкина.
«Апельсины и лимоны» 16+
Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию. Она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна.
Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно. В главной роли Вера Алентова.
Даты: 17 октября, 19 ноября
«Влюбленный Шекспир» 12+
Это остроумная фантазия на тему биографии Уильяма Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров – трагедию «Ромео и Джульетта». Озорная и грустная история о людях эпохи Возрождения, которые превыше всего ценят честь и достоинство, верят в дружбу и братство и готовы сражаться насмерть ради своей любви.
Даты: 15 октября, 6 ноября
«Семейка Краузе» 12+
Комедия для всей семьи. В центре сюжета находится старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы – милые, забавные старушки Грета и Роза, роли которых исполняют Вера Алентова и Наталья Николаева. Именно они попадают в круговорот событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их родовым гнездом, к несчастью, расположенном в самом центре города на элитной земле.
Даты: 21 октября, 13 ноября, 27 ноября
«МАШАЛАВА» 16+
Любовь, страсть, секс, алкоголь, окраина Екатеринбурга. Молодая девушка по имени Маша в поисках себя и своего места в жизни. У нее обширный круг друзей, внутри которого она с легкостью «перебегает» от одного партнера к другому. Маша искренне любит каждого из них, но считает, что жить нужно свободно и легко, а значит, без привязанностей.
Найдет ли героиня то, что ищет? А найдя, сможет ли удержать? Спектакль о том, что делать, если тебе 23, а ты все ещё не знаешь, кем станешь, когда вырастешь.
Даты: 3 ноября
«Костик» 18+
Признанный художник и режиссер Дмитрий Крымов вновь экспериментирует с классикой – на этот раз с чеховской «Чайкой». Костик – это уменьшительное имя Константина Гавриловича Треплева, который, сидя на даче, написал пьесу про людей, львов, орлов и куропаток, чтобы порадовать маму. А ей не понравилось...
Хотя кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение. Особая, сложно определяемая словами атмосфера грустной иронии. В главной роли Виктория Исакова.
Даты: 2, 3, 4 ноября.
«Стражи Тадж-Махала» 18+
Друзья Хумаюн и Бабур – молодые охранники дворца Тадж-Махал. Они подшучивают друг над другом, ссорятся, вспоминают детство, мечтают о будущем.
Но их жизнь переворачивается, когда они получают от Императора жестокий приказ – приказ, выполнение которого проверит на прочность их представления о дружбе, власти и истинной красоте. Режиссер Алексей Золотовицкий.
Даты: 12, 13 ноября
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