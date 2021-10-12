Что посмотреть этой осенью? Подборка спектаклей Театра им. Пушкина.

Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию. Она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна.

Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно. В главной роли Вера Алентова.

Даты: 17 октября, 19 ноября