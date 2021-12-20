Что привезти в подарок из разных уголков страны?

Поиски подарков в этом регионе стоит начать в Дербенте. Это не только самый южный город России, но и один из древнейших. Впервые о нем упоминается в источниках VI века до нашей эры. За это время он вобрал в себя множество традиций, и, конечно, уникальных местных изобретений.

Из этого города стоит привезти урбеч. Это такая сытная и вкусная паста, которая получается путем перетирания семян — тыквы, конопли или льна.

Если вы хотите подарить вещь, которую не стыдно повесить на стене — вам нужно отправиться севернее, в столицу Дагестана Махачкалу. Здесь целая сокровищница изделий с национальным колоритом — местные специи, теплые папахи и, конечно, чеканная посуда.