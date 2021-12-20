Что привезти в подарок из разных уголков страны?

ДАГЕСТАН
Поиски подарков в этом регионе стоит начать в Дербенте. Это не только самый южный город России, но и один из древнейших. Впервые о нем упоминается в источниках VI века до нашей эры. За это время он вобрал в себя множество традиций, и, конечно, уникальных местных изобретений.
Из этого города стоит привезти урбеч. Это такая сытная и вкусная паста, которая получается путем перетирания семян — тыквы, конопли или льна.
Если вы хотите подарить вещь, которую не стыдно повесить на стене — вам нужно отправиться севернее, в столицу Дагестана Махачкалу. Здесь целая сокровищница изделий с национальным колоритом — местные специи, теплые папахи и, конечно, чеканная посуда.
АЛТАЙ
Алтай… Сложно описать все красоты природы этого региона: этой рай гор, лесов и озер. Сложно встретить виды, похожие на здешние. Но помимо окружающего мира, отсюда есть что привезти в подарок.
Алтайский мед — чуть ли не самое главное лакомство в регионе. Перга, прополис, медовуха и пальца с ароматом горных лугов популярны по всей стране. Из него еще делают деликатесы: например, взбитый крем-мед, также экзотики добавит мед с шоколадом или ирисом.
Но мед лучше дарить вместе с другим полезным сувениром — алтайским чаем. Разные сочетания горных трав помогают от множества заболеваний.
С собой можно принести не только вкус Алтая, ну и его музыку. Для этого подойдет комус. Это этнический инструмент алтайцев для горлового, которого отличает легкость игры и мягкий мелодичный голос, Мелодия извлекается из него настолько нежная, что ей даже можно убаюкивать младенцев.
САХАЛИН
С самого крупного острова в России и подарки нужно отправлять внушительные. Каждому интересно будет получить изделия коренных народов нивхов, эвенков и нанайцев — прямых потомков древней духовной культуры. Текстиль с их национальными узорами никого не оставит равнодушным, а браслеты и подвески отлично дополнят подарок.
Сладости здесь удивят кого угодно. Чего только стоит шоколад с морской солью, водорослями или копченым кальмаром.
Но если хотите привезти сувенир, можете привезти варган. Это музыкальный инструмент, из которого можно высекать мистические звуки, Его мелодия напоминает шаманские практики и помогает войти в состояние умиротворения.
Подарков много, а чемодан один. С этой проблемой вам поможет City Express, все доставят за вас, пока вы покоряете необъятные красоты России.
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