Что такое Манжерок?

В ближайшее время всесезонный курорт «Манжерок» ждут грандиозные изменения, которые с большой вероятностью изменят туристический ландшафт нашей страны – на карте России появится современное и модное место для отдыха в любое время года. Будущий Манжерок по уровню комфорта встанет в один ряд с самыми известными и популярными курортами Европы.

Уже сейчас каждый день растет уровень сервиса, проводятся программы по повышению квалификации персонала, подбираются на ключевые должности люди с опытом работы в пятизвездочных отелях и курортах. Все это делается лишь с одной целью – встретить в скором будущем гостей как положено курорту мирового уровня.

Так что же мы с вами увидим буквально через два года?

Новый Манжерок – это гостиничный комплекс с возможностью разместить для комфортного проживания 750 гостей. Концепция гостиницы разработана одним из мировых лидеров архитектурного дизайна – итальянским бюро Archea Associati. Не будем раскрывать все секреты, скажем только, что новой гостинице, включающей 5 ресторанов, СПА-комплекс с двумя бассейнами и пятью разными видами бани, тренажерный зал, прокат горнолыжного оборудования и конференц-залы для проведения мероприятий самого высокого уровня, будет присвоена высшая категория 5*.