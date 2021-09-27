Что такое Манжерок?

Сегодня на берегу озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха в чуть более 20 минутах езды от аэропорта города Горно-Алтайска развивается большой современный проект – всесезонный курорт «Манжерок». Уже сейчас к услугам гостей представлены одни из самых комфортных и широких в России горнолыжные трассы общей протяженностью 20 км, гостиничный комплекс в стиле горных шале, принимающий одновременно 220 гостей, с возможностью ски-ин/ски-аут и самый популярный в Республике Алтай ресторан «Горный». Гостей встречают профессионально подобранная и обученная команда, не оставляющая гостей ни на минуту, всегда готовая помочь и днем и, при необходимости, в ночное время.
В ближайшее время всесезонный курорт «Манжерок» ждут грандиозные изменения, которые с большой вероятностью изменят туристический ландшафт нашей страны – на карте России появится современное и модное место для отдыха в любое время года. Будущий Манжерок по уровню комфорта встанет в один ряд с самыми известными и популярными курортами Европы.
Уже сейчас каждый день растет уровень сервиса, проводятся программы по повышению квалификации персонала, подбираются на ключевые должности люди с опытом работы в пятизвездочных отелях и курортах. Все это делается лишь с одной целью – встретить в скором будущем гостей как положено курорту мирового уровня.
Так что же мы с вами увидим буквально через два года?
Новый Манжерок – это гостиничный комплекс с возможностью разместить для комфортного проживания 750 гостей. Концепция гостиницы разработана одним из мировых лидеров архитектурного дизайна – итальянским бюро Archea Associati. Не будем раскрывать все секреты, скажем только, что новой гостинице, включающей 5 ресторанов, СПА-комплекс с двумя бассейнами и пятью разными видами бани, тренажерный зал, прокат горнолыжного оборудования и конференц-залы для проведения мероприятий самого высокого уровня, будет присвоена высшая категория 5*.
Курорт с первых дней будет работать на гостей с разными вкусами и пожеланиями, поэтому помимо гостиницы на горе Малая Синюха возводится комплекс из 12 премиальных вилл, сделанных из алтайского кедра. Помимо потрясающих видов с высоты на бирюзовую реку Катунь, уединения и полной автономности гости вилл смогут насладиться термальным комплексом, рестораном, детской площадкой. А батлерская служба обеспечит гостям ощущение комфортного и безопасного отдыха.
В панорамном ресторане на вершине горы заботливые метрдотели, официанты и повара могут разместить и вкусно накормить 256 человек одновременно. А по вечерам прямо здесь же, на горной вершине, будет музыка и танцы – кто знает, может, именно здесь начнется долгая история любви для молодых гостей курорта.
Гора Малая Синюха станет одной из самых комфортных зон как для горнолыжников, так и для маунтинбайкеров и любителей хайкинга. Для этого уже сейчас расширяются и удлиняются горнолыжные трассы, строятся дополнительные канатные дороги. Буквально через одну-две зимы на курорте к услугам туристов будут представлены 32 километра широких и комфортных трасс, оборудованных системой искусственного снегообразования, а летом – не менее 20 километров велотрасс и 15 километров пешеходных маршрутов.
Ни для кого не секрет, что чем выше в горы, тем больше впечатлений – именно в этом ключе выстроена тематика горной части курорта «Манжерок». В прокатах курорта будет представлен самый широкий в России ассортимент горных лыж и сноубордов, велосипедов и самокатов.
Стоит сказать, что все нововведения внедряются с учетом природного ландшафта. Лес, изгибы гор – все остается без изменений, ведь абсолютно все понимают: никакая уютная гостиница и навороченные трассы не заменят природную красоту, которая созидалась здесь веками, и в первую очередь ради горных пейзажей сюда прилетают гости.
Команда курорта хочет создать уникальное место, после посещения которого у гостя не создавалось бы впечатления, что ему что-то еще нужно. Это место абсолютного отдыха.
Парк приключений станет эксклюзивным для России предложением в области семейного отдыха. Самые маленькие туристы получат незабываемый опыт и практику в развитии моторики, реакции, внимательности, а их старшие братья, сестры, родители, бабушки и дедушки смогут получить удовольствие на единственных в России аттракционах, суть которых авторы проекта пока предпочитают держать в секрете.
Итак, что же такое Манжерок?
Приезжайте, узнайте, попробуйте – вы будете первыми!