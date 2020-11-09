Что такое моментальная фотография? Рассказываем вместе с Instax

Камера Instax японской компании Fujifilm, впервые представленная в 1998 году, давала возможность делать снимки и мгновенно распечатывать их. Моментальные фотографии стали прекрасным инструментом для расширения дружеских коммуникаций и самовыражения. Продукт приобрел огромную популярность.
После пика продаж камер в 2002 году произошло резкое падение, но уже в 2009–2010 годах возрос интерес к Instax среди молодежи в Японии, которые считали одним из основных аспектом фотосъемки возможность для самовыражения и творчества. Это культурное явление стало проявляться повсеместно. Молодежь в Южной Корее и Китае также с удовольствием экспериментировала с камерой «старой школы». В их восприятии Instax оказался чем-то новым и нетривиальным.
Для рабочей группы, которая занималась Instax, эта тенденция стала шансом на возрождение продукта. Но задача, стоявшая перед ними, была колоссальной. Необходимо было не только обновить продукт, но и полностью пересмотреть его маркетинговую стратегию, чтобы создать связь с преобразовавшейся фотографической культурой. Команде предстояло совершить революцию Instax, и у них это получилось.
Сегодня Instax продается в 100 странах мира. Международные эксперты премий «Red Dot Design Award» и «iF Design Award» неоднократно выделяли внешний вид устройств Instax и удобство пользования.
Ценность продукта не всегда определяется новизной технологий. Инновационный продукт предлагает людям воспринимать свою жизнь и окружающий мир в новой, нестандартной перспективе. Истинная ценность Instax заключается в том, чтобы помогать людям самовыражаться на различных уровнях новой глобальной фотографической экосистемы.
Недавно вышла новинка в линейке камер моментальной печати Instax — Instax mini 11, способная покорить даже профессиональных фотографов. Покупателей ждет обновленный дизайн, стильные цвета, улучшенное качество печати, автоматическая экспозиция, специальный режим селфи, зеркальце возле объектива и возможность кастомизировать камеру. Стильный и компактный Instax mini 11 может стать незаменимым спутником самых ярких моментов жизни.
Одно из основных преимуществ камеры Instax mini 11 — автоматический контроль экспозиции, с помощью которого камера автоматически определяет уровень окружающего освещения и оптимизирует скорость затвора и мощность вспышки в зависимости от условий. У новой модели есть режим «селфи», который можно включить, потянув за передний край объектива. Этот режим позволяет сделать как автопортрет, так и снимки крупным планом. Камера моментальной печати Instax mini 11 представлена в пяти цветовых решениях: белый лед, нежная лаванда, розовый рассвет, голубое небо, насыщенный графитовый. В комплект входят две кнопки спуска затвора и ремешок, с помощью которых можно украсить свою камеру.
Вместе с Instax mini 11 вышла новая пленка — Instax mini BLUE MARBLE film. Instax mini 11 использует те же картриджи, что и другие модели формата mini. Высококачественная плёнка Instax обеспечивает чёткость и контрастность изображению, яркость и естественность цвета. Фотокарточки получаются размером 62×46 мм, храня в себе особую атмосферу, которую цифровые фотографии передать не способны. Интересное оформление карточек, например, рамкой со звездочками или конфетти, делает снимок еще более живым и выразительным. В «Фотосфере», официальном представителе продукции Fujifilm в России, представлен широкий ассортимент оригинальных картриджей для камер Instax, здесь же можно приобрести уникальные камеры и подобрать несколько стильных аксессуаров, например, чехол или фотоальбом.
На сегодняшний день моментальная печать находится на пике модных трендов. Камеры Instax — это не только неповторимое качество пленочной фотографии, но и модный аксессуар. Одна фотокарточка, запечатлевшая самый яркий момент жизни, ценнее сотни цифровых снимков.
Камеры моментальной печати Instax продолжают вдохновлять людей из самых разных стран мира на творческий подход к фотографированию. В моментальной фотографии есть своя уникальная идея — мгновенный вывод снимка и наблюдение за тем, как он оживает. В любой момент фотокарточку можно достать и вспомнить пережитые эмоции.
Фотокарточки заряжают позитивом и дарят отличное настроение на весь день, поэтому с помощью них можно украсить комнату, рабочее место или стену в гостиной комнате, например, серией фотографий праздника, прогулки или роста домашнего питомца. Можно сделать снимок и, написав на белой рамке фотокарточки мотивационное послание или пожелание, подарить другу или поместить в альбом. «Фотосфера», где можно заказать печать фотографий, фотокниги, фотоподарки или оформить фото для украшения интерьера, поможет в этом. А также вы можете прийти в один из розничных салонов и выбрать свой Instax вживую.
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