Что такое моментальная фотография? Рассказываем вместе с Instax

Камера Instax японской компании Fujifilm, впервые представленная в 1998 году, давала возможность делать снимки и мгновенно распечатывать их. Моментальные фотографии стали прекрасным инструментом для расширения дружеских коммуникаций и самовыражения. Продукт приобрел огромную популярность.

После пика продаж камер в 2002 году произошло резкое падение, но уже в 2009–2010 годах возрос интерес к Instax среди молодежи в Японии, которые считали одним из основных аспектом фотосъемки возможность для самовыражения и творчества. Это культурное явление стало проявляться повсеместно. Молодежь в Южной Корее и Китае также с удовольствием экспериментировала с камерой «старой школы». В их восприятии Instax оказался чем-то новым и нетривиальным.

Для рабочей группы, которая занималась Instax, эта тенденция стала шансом на возрождение продукта. Но задача, стоявшая перед ними, была колоссальной. Необходимо было не только обновить продукт, но и полностью пересмотреть его маркетинговую стратегию, чтобы создать связь с преобразовавшейся фотографической культурой. Команде предстояло совершить революцию Instax, и у них это получилось.

Сегодня Instax продается в 100 странах мира. Международные эксперты премий «Red Dot Design Award» и «iF Design Award» неоднократно выделяли внешний вид устройств Instax и удобство пользования.