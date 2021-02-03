Что такое настоящая эко-одежда и где ее найти? Рассказываем вместе с Eco.hizmat
Экология — слово, которое в XXI веке стало особенно актуальным для каждого из нас. Ведь сейчас продукция из эко-текстиля — это не просто вещь, изготовленная из природного материала, это социальная позиция владельца и его отношение к окружающему нас миру.
Одежда и аксессуары из эко-материала считаются самыми безопасными для человека и природы. Уникальность такой продукции заключается в том, что от посева растений и до пошива изделий, хлопок соответствует самым жестким экологическим нормам.
На данный момент компания производит сумки, фартуки, брюки и кители. Ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте компании. Ну, а если же вы не нашли подходящую модель в каталоге, то Eco.hizmat разрабатывает изделия на заказ. У всех желающих есть возможность создать уникальную продукцию с нанесением собственного логотипа, печати или вышивки.
Отличительные характеристики продукции Eco.hizmat
1. Высокое качество. Важнейший ориентир компании — это в первую очередь потребители, именно поэтому Eco.hizmat производит только качественную продукцию из хлопка высшего сорта. Все без исключения материалы проверяются и тестируются до попадания на производство. А ткань для изделий используется от самой крупной текстильной компании в Республике Узбекистан.
2. Ценообразование. Сложилось такое мнение, что 100% хлопковое изделие должно стоить дорого. Eco.hizmat же старается, чтобы ее изделия были недорогими и доступными каждому, поэтому всю цепочку: от производства до продаж делают они сами: придумывают модели, производят их и продают.
3. Экологичность. Продукция Eco.hizmat биоразлагаемая, этот процесс занимает 6 месяцев. Ее легко утилизировать и перерабатывать. Часть клиентов Eco.hizmat — это компании, которые закупают униформу для своих сотрудников.
В 2021 году планируется запуск «Аренды униформы для сотрудников», что существенно облегчит жизнь заботящихся об экологии корпораций. Существует много сознательных компаний, которые хотят быть экологичными, но зачастую это слишком затратно для них, т. к. систему переработки очень сложно организовать самостоятельно. В данном вопросе свою помощь предлагает Eco.hizmat, которая будет самостоятельно перерабатывать продукцию.
Приобрести розничные товары Eco.hizmat можно в интернет-магазинах Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, а с оптовыми покупателями коммуникация осуществляется на официальном сайте компании.
Покупая изделия из хлопка каждый из нас, делает пусть небольшой, но все же значительный шаг для сохранения экологии окружающей среды. Экологические ткани — это еще один способ изменить мир к лучшему. Долг каждого из нас — это сохранение природы. Давайте заботиться о ней вместе.