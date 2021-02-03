Что такое настоящая эко-одежда и где ее найти? Рассказываем вместе с Eco.hizmat

1. Высокое качество. Важнейший ориентир компании — это в первую очередь потребители, именно поэтому Eco.hizmat производит только качественную продукцию из хлопка высшего сорта. Все без исключения материалы проверяются и тестируются до попадания на производство. А ткань для изделий используется от самой крупной текстильной компании в Республике Узбекистан.

2. Ценообразование. Сложилось такое мнение, что 100% хлопковое изделие должно стоить дорого. Eco.hizmat же старается, чтобы ее изделия были недорогими и доступными каждому, поэтому всю цепочку: от производства до продаж делают они сами: придумывают модели, производят их и продают.

3. Экологичность. Продукция Eco.hizmat биоразлагаемая, этот процесс занимает 6 месяцев. Ее легко утилизировать и перерабатывать. Часть клиентов Eco.hizmat — это компании, которые закупают униформу для своих сотрудников.

В 2021 году планируется запуск «Аренды униформы для сотрудников», что существенно облегчит жизнь заботящихся об экологии корпораций. Существует много сознательных компаний, которые хотят быть экологичными, но зачастую это слишком затратно для них, т. к. систему переработки очень сложно организовать самостоятельно. В данном вопросе свою помощь предлагает Eco.hizmat, которая будет самостоятельно перерабатывать продукцию.

Приобрести розничные товары Eco.hizmat можно в интернет-магазинах Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, а с оптовыми покупателями коммуникация осуществляется на официальном сайте компании.

Покупая изделия из хлопка каждый из нас, делает пусть небольшой, но все же значительный шаг для сохранения экологии окружающей среды. Экологические ткани — это еще один способ изменить мир к лучшему. Долг каждого из нас — это сохранение природы. Давайте заботиться о ней вместе.