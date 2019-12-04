Что ждет участников конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России»?

Как звучат новые требования государства к проектам, реализуемым в рамках новой программы поддержки, и как будет обеспечиваться достижение целевых показателей? Как привлечь в сектор новых инвесторов и какую роль сыграют новые требования по локализации производства оборудования? Когда ВИЭ сможет занять в структуре производства электроэнергии в России заметную долю и подтвердить гипотезу последовательного присоединения национальной экономики к глобальному процессу декарбонизации и энергетической революции? Ответы на эти и другие вопросы вы можете узнать на VIII конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».

Среди докладчиков:

Олег Баркин, заместитель председателя правления, член правления, ассоциация «НП Совет рынка»

Евгений Грабчак, заместитель министра, Министерство энергетики Российской Федерации

Вадим Дормидонтов, исполнительный вице-президент по энергетике и ЖКХ, «Газпромбанк»

Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ, УК «Роснано»

Анатолий Копылов, генеральный директор, «Акта консалт»

Юрий Маневич, заместитель министра, Министерство энергетики Российской Федерации

Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор, «Энел Россия»

Михаил Расстригин, заместитель министра, Министерство экономического развития Российской Федерации

Игорь Шахрай, генеральный директор, группа компаний «Хевел»

Кимал Юсупов, генеральный директор, «Вестас рус» и «Вестас мэньюфэкчуринг»

Программа и подробная информация о конференции на сайте и по телефону +7 (495) 956-34-58.

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