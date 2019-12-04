Что ждет участников конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России»?

Как звучат новые требования государства к проектам, реализуемым в рамках новой программы поддержки, и как будет обеспечиваться достижение целевых показателей? Как привлечь в сектор новых инвесторов и какую роль сыграют новые требования по локализации производства оборудования? Когда ВИЭ сможет занять в структуре производства электроэнергии в России заметную долю и подтвердить гипотезу последовательного присоединения национальной экономики к глобальному процессу декарбонизации и энергетической революции? Ответы на эти и другие вопросы вы можете узнать на VIII конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».
Среди докладчиков:
- Олег Баркин, заместитель председателя правления, член правления, ассоциация «НП Совет рынка»
- Евгений Грабчак, заместитель министра, Министерство энергетики Российской Федерации
- Вадим Дормидонтов, исполнительный вице-президент по энергетике и ЖКХ, «Газпромбанк»
- Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ, УК «Роснано»
- Анатолий Копылов, генеральный директор, «Акта консалт»
- Юрий Маневич, заместитель министра, Министерство энергетики Российской Федерации
- Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор, «Энел Россия»
- Михаил Расстригин, заместитель министра, Министерство экономического развития Российской Федерации
- Игорь Шахрай, генеральный директор, группа компаний «Хевел»
- Кимал Юсупов, генеральный директор, «Вестас рус» и «Вестас мэньюфэкчуринг»
Программа и подробная информация о конференции на сайте и по телефону +7 (495) 956-34-58.
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