Что ждет участников конференции «Туризм в России: курс на регионы»?

В феврале 2021 года правительство утвердило программу льготного кредитования строительства гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры.
Это может значительно стимулировать внутренний туризм и привлечь в отрасль инвесторов.
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Как изменится национальный турпродукт?
- Где найти необходимые ресурсы на развитие центров притяжения в городах и регионах и на обновление региональной инфраструктуры?
- Как отельерам помогут «большие данные» и цифровые технологии?
На эти и другие актуальные для отрасли гостеприимства вопросы ответят спикеры конференции «Ведомостей» – «Туризм в России: курс на регионы»:
- Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- Александр Елисеев, председатель, Комитет по туризму Мурманской области
- Анатолий Казакевич, руководитель, ГК «Сфера Байкала»
- Владимир Лысенко, и.о.директора, Департамент туризма Ярославской области
- Самвел Саруханян, генеральный директор, курорт Mriya Resort & SPA
- Илья Уманский, генеральный директор, «Алеан» и др.
Специальные доклады об экономическом и цифровом «портретах» регионального туриста сделают:
- Андрей Зименков, коммерческий директор бизнес-рынка, МТС
- Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360», Сбер
«Ведомости» ждут вас уже 21 апреля на своей конференции «Туризм в России: курс на регионы» в отеле «Интерконтиненталь» (Москва, Тверская, 22).
Подробнее о мероприятии и регистрация – на сайте.