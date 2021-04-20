Что ждет участников конференции «Туризм в России: курс на регионы»?

В феврале 2021 года правительство утвердило программу льготного кредитования строительства гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры.

Это может значительно стимулировать внутренний туризм и привлечь в отрасль инвесторов.

Как изменится национальный турпродукт?

Где найти необходимые ресурсы на развитие центров притяжения в городах и регионах и на обновление региональной инфраструктуры?

Как отельерам помогут «большие данные» и цифровые технологии?

На эти и другие актуальные для отрасли гостеприимства вопросы ответят спикеры конференции «Ведомостей» – «Туризм в России: курс на регионы»:

Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Александр Елисеев, председатель, Комитет по туризму Мурманской области

Анатолий Казакевич, руководитель, ГК «Сфера Байкала»

Владимир Лысенко , и.о.директора, Департамент туризма Ярославской области

Самвел Саруханян , генеральный директор, курорт Mriya Resort & SPA

Илья Уманский , генеральный директор, «Алеан» и др.

Специальные доклады об экономическом и цифровом «портретах» регионального туриста сделают:

- Андрей Зименков, коммерческий директор бизнес-рынка, МТС

- Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360», Сбер

«Ведомости» ждут вас уже 21 апреля на своей конференции «Туризм в России: курс на регионы» в отеле «Интерконтиненталь» (Москва, Тверская, 22).