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Калейдоскоп

Что ждет участников конференции «Туризм в России: курс на регионы»?

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20 апреля 2021
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IV ежегодная конференция «Ведомостей», посвященная российскому туризму, пройдет уже 21 апреля – успейте зарегистрироваться!

В феврале 2021 года правительство утвердило программу льготного кредитования строительства гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры.

Это может значительно стимулировать внутренний туризм и привлечь в отрасль инвесторов.

  • Как изменится национальный турпродукт?

  • Где найти необходимые  ресурсы на развитие центров  притяжения в городах и регионах  и на обновление региональной  инфраструктуры?
  • Как отельерам помогут  «большие данные» и цифровые  технологии?

На эти и другие актуальные для отрасли гостеприимства вопросы ответят спикеры конференции «Ведомостей» – «Туризм в России: курс на регионы»:

  • Елена Лысенкова, заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
  • Александр Елисеев, председатель, Комитет по туризму Мурманской области
  • Анатолий Казакевич, руководитель, ГК «Сфера Байкала»
  • Владимир Лысенко, и.о.директора, Департамент туризма Ярославской области
  • Самвел Саруханян, генеральный директор, курорт Mriya Resort & SPA
  • Илья Уманский, генеральный директор, «Алеан» и др.

Специальные  доклады об экономическом и цифровом «портретах» регионального туриста сделают:

Андрей Зименков, коммерческий директор бизнес-рынка, МТС

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360», Сбер

«Ведомости» ждут вас уже 21 апреля на своей конференции «Туризм в России: курс на регионы» в отеле «Интерконтиненталь» (Москва, Тверская, 22).

Подробнее о мероприятии и регистрация – на сайте.

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