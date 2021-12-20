Чувства под контролем: какие техники помогают эмоционально уязвимым людям управлять своими импульсами?

Первый подход — это обучение навыкам регуляции эмоций, включая способность заметить и назвать свою эмоцию, понять ее функцию в конкретный момент времени и действовать гибко, в соответствии с собственными потребностями и социальным контекстом. Именно эта воспитательная миссия традиционно возлагается на родителей. Но спешим успокоить, будучи взрослым, навыки регуляции тоже можно освоить. Сегодня это возможно благодаря научно-популярной литературе. Здесь могу порекомендовать книгу «Осознанность: Как обрести гармонию в нашем безумном мире». А также благодаря онлайн-курсам, например, курсу «Наши эмоции: учимся понимать, выражать и управлять ими». Обучение поможет прийти к структурному видению эмоций в нашей жизни, освоить практики и инструменты, подходящие конкретному человеку.

Говоря об эмоциональной регуляции, важно подчеркнуть, что речь идет не про запрет или игнорирование тех или иных эмоций, ведь они являются нашей автоматической и естественной реакции на важные ситуации. А про контроль их интенсивности и способность управлять своим поведением. Пройдемся по шагам, которым обучаются эмоционально уязвимые люди на полугодовой программе по навыкам эмоциональной регуляции в рамках диалектико-поведенческой терапии.

Распознавание и обозначение своих эмоций. Называние их, понимание их функций, понимание того, к каким действиям толкают эти эмоции. Распознавание и выбор наиболее нежелательных эмоций, которые приводят к ухудшению качества жизни. Обучение навыкам управления этими эмоциями: как вовремя заметить, как не дать им раскрутиться и как действовать наиболее эффективно. Обучение эффективному межличностному общению: достижение личных и общих целей, сохранение своих границ.

Остановимся подробнее на техниках, которые позволяют остудить пыл. Например, когда наша эмоция равна 7 и более баллам из 10 возможных, то простой и действенный способ снизить интенсивность эмоций — использовать холодную воду. Можно просто умыться или подержать под потоком руки, взять кубик льда. Другие эффективные способы включают физическую нагрузку (15-20 минут приседаний) и упражнения на расслабление. Например, «парное мышечное расслабление»: в течение нескольких секунд нужно напрягать группу мышц, а на выдохе расслаблять. Так последовательно прорабатываются мышцы рук, лица, корпуса, ног. И вот когда человеку удается снизить интенсивность своих эмоций до 6 баллов и ниже, тогда вероятность импульсивных действий значительно снижается.

Второй подход — это снижение эмоциональной уязвимости. Его суть в ежедневной заботе о себе и предупреждении ситуативного стресса. В этом процессе важны многие обозначенные выше моменты: здоровый сон, регулярное и разнообразное питание, достаточная физическая активность (например, по рекомендации ВОЗ, от 150 минут умеренных нагрузок в неделю), воздержание от употребления психоактивных веществ, своевременная забота о физическом здоровье.

Но есть в этом подходе и более интересные составляющие для преодоления уязвимости. Во-первых, это осознанная игра с кумулятивным или накопительным характером эмоций. Каждый день уделяйте время небольшим приятным занятиям, вызывающим положительные эмоции. Например, прогулка на свежем воздухе, чашка чая в тишине. В скором времени позитивный настрой начнет поддерживать сам себя. Второе свойство эмоций — это их воспроизведение. Если вы пребываете в хорошем настроении, то справляться с неудачами будет намного легче. Несмотря на то что наша жизнь состоит из взлетов и падений, — что нормально, важно ловить и подпитывать свой позитивный настрой.