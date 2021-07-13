Clarins: лидер в области ответственной красоты
Есть идеи, которые опережают время. Более полувека назад создатель марки натуральной косметики Clarins Жак Куртен-Кларанс прекрасно осознавал одну вещь: если твоя компания, твое производство основано на использовании природных ресурсов – например, дикорастущих растений – то ты автоматически оказываешься в долгу у природы. Умеешь брать – умей возвращать, восполнять биоразнообразие, восстанавливать баланс экосистемы.
Третий год подряд Clarins поддерживает ChangeNOW, крупнейший на сегодняшний день международный саммит, посвященный проблемам экологии. Поддерживает не только финансово, но и как участник, автор инициатив, разработанных с целью сохранения биоразнообразия нашей планеты. На саммите 2021 года Виржини Куртен-Кларанс, заместитель генерального директора Clarins по вопросам Корпоративной социальной ответственности, и Кристиан Куртен-Кларанс, председатель наблюдательного совета Clarins, представили новые инициативы, направленные на сохранение биоразнообразия.
2025 год станет важным для компании: именно к этому году Clarins обязуется нарастить долю органических ингредиентов в своих формулах до 80%. За счет чего? Ответ прост: в этот же срок компания планирует удвоить количество собственных ингредиентов. Качество собственных ингредиентов легче контролировать, а Clarins уже пять лет культивирует растения для своих формул на приобретенном компанией участке Domaine Clarins на территории французских Альп. Domaine Clarins функционирует по принципам ответственного использования сельскохозяйственных территорий и на 100% органического производства.
Но это не главная новость, озвученная Clarins на саммите ChangeNOW. Впервые в косметической отрасли был подписан долгосрочный договор нового типа (так называемый ORE, или реальное обязательство по защите окружающей среды) между Domaine Clarins и заповедником ASTERS, расположенном в регионе Верхняя Савойя во Франции. Domaine Clarins берет на себя обязательства на максимально длительный срок, предусмотренный договором ORE: 99 лет!
Новые экологические критерии, определенные совместно с ASTERS, будут применяться в течение нескольких поколений на территории Domaine площадью 10 гектаров. Среди них:
- глобальное партнерство в области исследований с университетами, расположенными в регионе Савойя Франции и Гренобль-Альпы;
- проекты по предотвращению эрозии совместно с Национальным альпийским ботаническим заповедником;
- исследования аграрно-экологических методов в горных регионах;
- проект по сохранению орхидеи Lady Slipper, растения, которое находится в списке исчезающих видов.