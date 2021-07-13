Clarins: лидер в области ответственной красоты

Есть идеи, которые опережают время. Более полувека назад создатель марки натуральной косметики Clarins Жак Куртен-Кларанс прекрасно осознавал одну вещь: если твоя компания, твое производство основано на использовании природных ресурсов – например, дикорастущих растений – то ты автоматически оказываешься в долгу у природы. Умеешь брать – умей возвращать, восполнять биоразнообразие, восстанавливать баланс экосистемы.

Третий год подряд Clarins поддерживает ChangeNOW, крупнейший на сегодняшний день международный саммит, посвященный проблемам экологии. Поддерживает не только финансово, но и как участник, автор инициатив, разработанных с целью сохранения биоразнообразия нашей планеты. На саммите 2021 года Виржини Куртен-Кларанс, заместитель генерального директора Clarins по вопросам Корпоративной социальной ответственности, и Кристиан Куртен-Кларанс, председатель наблюдательного совета Clarins, представили новые инициативы, направленные на сохранение биоразнообразия.