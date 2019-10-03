Daios Cove Luxury Resort & Villas: стиль и элегантность с захватывающим видом на Критское море

Когда находишься здесь, постепенно пена шумных рабочих дней с ее безумным ритмом отступает, погружая тебя в умиротворение, которое остается с тобой надолго, потому что из него совершенно не хочется выходить.

В отличие от многих крупных отелей здесь нет ощущения того, что все поставлено на поток: нет безликих завтраков, сменяющихся плотными обедами, в промежутке между которыми гиперактивная анимация навязчиво предлагает присоединиться к очередному совместному фитнес-подвигу; несмотря на большое количество проживающих нет шумного гвалта на пляже. Во всем чувствуется индивидуальный подход и очень внимательное отношение к мелочам.