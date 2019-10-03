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Калейдоскоп

Daios Cove Luxury Resort & Villas: стиль и элегантность с захватывающим видом на Критское море

Промо
03 октября 2019
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Представьте себе: вы просыпаетесь утром, выходите на балкон с чашкой свежесваренного кофе и перед вами открывается вид не просто на море, а на лазурную бухту, закрытую от посторонних глаз. По темно-синей глади взгляд скользит вдаль, где вода из небольшого окруженного горами залива сливается с бескрайним чистым морем. Отель Daios Cove Luxury Resort & Villas как будто спрятан от всего остального мира: с одной стороны его окружают горы, у подножья которых разместились роскошные двухэтажные виллы, с другой – уютный залив.

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Daios Cove Luxury Resort & Villas

Когда находишься здесь, постепенно пена шумных рабочих дней с ее безумным ритмом отступает, погружая тебя в умиротворение, которое остается с тобой надолго, потому что из него совершенно не хочется выходить.

В отличие от многих крупных отелей здесь нет ощущения того, что все поставлено на поток: нет безликих завтраков, сменяющихся плотными обедами, в промежутке между которыми гиперактивная анимация навязчиво предлагает присоединиться к очередному совместному фитнес-подвигу; несмотря на большое количество проживающих нет шумного гвалта на пляже. Во всем чувствуется индивидуальный подход и очень внимательное отношение к мелочам.

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Daios Cove Luxury Resort & Villas

На пляжных послезакатных lounge – вечеринках звуки этнической музыки уносят тебя куда-то очень далеко; лежа на пуфах возле моря и глядя в это бесконечное звездное небо просто невозможно думать ни о чем суетном и пустом. Сознание раскрывается, пуская в себя только все самое космическое. Все происходящее закручивается в калейдоскоп уводящих за собой звуков, свежего морского ветра, мягко пульсирующей энергии. Дышится легко, а ты кожей ощущаешь, как абсолютно все лишнее улетучивается, как будто ты уже третий час лежишь в шавасане где-нибудь в горах Тибета.

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Daios Cove Luxury Resort & Villas

Несмотря на свою некоторую изолированность от остального мира, отель предоставляет все, что нужно для комфортного отдыха.

Огромный спа-центр площадью 2500 кв. м и включает не только отдельные кабинеты и студии по уходу за лицом и телом, но и финскую сауну, средиземноморскую баню, душ Nimfea. Отдельное удовольствие – поплавать в бассейне с гидромассажем, любуясь видом, открывающимся из панорамных окон.

Для любителей спорта предусмотрен просторный тренажерный зал со всем необходимым оборудованием, а также йога, пилатес и другие разнообразные полезные занятия. Большие возможности есть и для спорта на открытом воздухе: теннисные корты, водные лыжи, скутеры, прогулки на катамаранах и яхтах, дайвинг.

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Daios Cove Luxury Resort & Villas

Отдельного упоминания стоит, безусловно, е одна сильная сторона курорта – это его кухня: международный ресторан Pangea, средиземноморский Ocean, греческий Taverna, а также различные бары.

В 2020 году отель ждут большие перемены, которые затронут не только внешний вид отеля (планируется постройка нового бассейна и переформатирование вилл), но и его внутреннюю составляющую – экологическую. Шагая в ногу с запросом современности,

отель полностью пересмотрел свои отношения с одноразовым пластиком и принял твердое решение от него отказаться. В следующем сезоне исчезнут пластиковые стаканы и трубочки, лишняя упаковка и полиэтиленовые пакеты, и все то лишнее, что так вредит окружающей среде. Особенно остро желание оградить природу от тлетворного влияния человека ощущается здесь, в непосредственной близости от этого чистого моря.

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Daios Cove Luxury Resort & Villas

Насладиться обновленным курортом можно будет уже в 2020 году и нет никаких сомнений в том, что эстетикой и качеством, которым отличается Daios Cove сегодня, он будет радовать еще больше в обновленном формате.