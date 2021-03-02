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«Делать жизнь прекраснее, создавать лучший мир для будущих поколений»

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02 марта 2021

На протяжении многих лет Clarins поддерживает проекты по защите экосистем. Все началось в 1990-е годы с программы по защите природы альпийского региона. За последние 15 лет здесь реализованы пять инициатив французского бренда и спасены около сотни видов растений и животных, находившихся под угрозой исчезновения.

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Фото: Clarins
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Фото: Clarins
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Фото: Clarins

Собственный участок в Альпах — Domaine Clarins — прямое доказательство тому, что ведение сельского хозяйства и деятельность человека могут сочетаться с уважительным и бережным отношением к природе. Это лаборатория под открытым небом и исключительный источник органического сырья. Здесь выращивается 14 видов растений, на основе которых получено 865 образцов для исследований. Часть экстрактов уже используются в составе средств Clarins.

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Очищающий пенящийся крем для очень сухой и чувствительной кожи Soothing Gentle Foaming Cleanser, Clarins
2021_cleansers_purifying_ gentle_foaming_cleanser_and_gentle_complex_activated_packshot_CMYK.png
Очищающий пенящийся крем для комбинированной и жирной кожи Purifying Gentle Foaming Cleanser, Clarins
Фото: Clarins
2021_CLeansers_Hydrating_Gentle_Foaming_Cleanser_Aloe_Vera_Gentiane_Activated_Packshot_CMYK.png
Очищающий пенящийся крем для нормальной и сухой кожи Hydrating Gentle Foaming Cleanser, Clarins
Фото: Clarins
2021_Cleansers_Gentle_Renewing_Cleansing_Mousse_Activated_Packshot CMJN.png
Очищающий пенящийся мусс для любого типа кожи Gentle Renewing Cleansing Mousse, Clarins
Фото: Clarins
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Очищающее молочко для любого типа кожи Velvet Cleansing Milk, Clarins
Фото: Clarins
2020_Cleansers_Softening_Cleansing_Water_Activated_Packshot_Gentiane_Melisse_CMYK.png
Мицеллярная вода для чувствительной кожи Cleansing Micellar Water, Clarins
Фото: Clarins
2020_Cleansers_Purifying_Lotion_Actived_Packshot_Safran_et_Reine des Pres_CMYK.png
Очищающий тоник для комбинированной и жирной кожи Purifying Toning Lotion, Clarins
Фото: Clarins
2020_Cleansers_Hydrating_Toning_Lotion_Activated_Packshot_Safran_Aloe_Vera_CMYK.png
Увлажняющий тоник для нормальной и сухой кожи Hydrating Toning Lotion, Clarins
Фото: Clarins
2020_Cleansers_Cleansing_Jelly_Oil_Activated_Packshot_Gentiane_Melisse_CMYK.png
Очищающее масло для любого типа кожи Total Cleansing Oil, Clarins
Фото: Clarins
2020_Cleansers_Soothing_Toning_Lotion_Activated_Packshot_Safran_Camomille_CMYK.png
Успокаивающий тоник для очень сухой и чувствительной кожи Soothing Toning Lotion, Clarins
Фото: Clarins
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