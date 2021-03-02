«Делать жизнь прекраснее, создавать лучший мир для будущих поколений»

Собственный участок в Альпах — Domaine Clarins — прямое доказательство тому, что ведение сельского хозяйства и деятельность человека могут сочетаться с уважительным и бережным отношением к природе. Это лаборатория под открытым небом и исключительный источник органического сырья. Здесь выращивается 14 видов растений, на основе которых получено 865 образцов для исследований. Часть экстрактов уже используются в составе средств Clarins.