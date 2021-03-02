Калейдоскоп
Партнёрский материал
«Делать жизнь прекраснее, создавать лучший мир для будущих поколений»
На протяжении многих лет Clarins поддерживает проекты по защите экосистем. Все началось в 1990-е годы с программы по защите природы альпийского региона. За последние 15 лет здесь реализованы пять инициатив французского бренда и спасены около сотни видов растений и животных, находившихся под угрозой исчезновения.
Собственный участок в Альпах — Domaine Clarins — прямое доказательство тому, что ведение сельского хозяйства и деятельность человека могут сочетаться с уважительным и бережным отношением к природе. Это лаборатория под открытым небом и исключительный источник органического сырья. Здесь выращивается 14 видов растений, на основе которых получено 865 образцов для исследований. Часть экстрактов уже используются в составе средств Clarins.
Очищающий пенящийся крем для очень сухой и чувствительной кожи Soothing Gentle Foaming Cleanser, Clarins
Очищающий пенящийся крем для комбинированной и жирной кожи Purifying Gentle Foaming Cleanser, Clarins