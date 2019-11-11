Дело мастера

В Японии словом «такуми» называют мастеров и ремесленников, которые полностью поглощены выполнением какой-то определенной задачи. Мастера такуми, работающие на полностью автоматизированных и оснащенных по последнему слову техники заводах Lexus, умеют даже в перчатках наощупь определять мельчайшие шероховатости, отклонения и дефекты от заданной формы. Опытные специалисты, они чувствуют и крохотную точку толщиной 0,33 мм, что сопоставимо с тремя сложенными вместе листами бумаги – для Lexus любая мелочь имеет значение.

Философию такуми нередко называют краеугольным камнем концепции бескомпромиссного качества и стремления к совершенству для всего бренда Lexus. Ручной труд высочайшей квалификации задействован как во время дизайна и разработки автомобилей бренда, так и при их производстве – каждый такуми применяет свои навыки на определенном этапе изготовления, где он отличается наивысшим профессионализмом.

Среди более 7700 сотрудников завода Lexus в префектуре Мията (остров Кюсю) всего 19 мастеров такуми – и это звание считается наиболее почетным из всех. И дается оно исключительно за высокие заслуги в своей области, которые в свою очередь – результат как минимум 25-летнего опыта всепоглощающей работы: только по прошествии четверти века и 60 000 рабочих часов в Lexus признают целеустремленность и верность мастера такуми своему делу, которая нередко идет рука об руку с развитой интуицией.

Тактильные ощущения, которые умеет считывать мастер такуми – как и само его умение работать руками – проверяется в ходе многоступенчатого отбора. Один из экзаменов выглядит так – претендента на звание такуми просят создать оригами в форме мордочки кошки, но лишь одной (не доминантной) рукой и максимум за 90 секунд.

Такуми не только ежедневно совершенствуют свое мастерство, но и передают его подрастающему поколению своих коллег – как правило, они возглавляют рабочие группы и помогают не только блюсти традиции Lexus, но и развивать дух новаторства, исходя из поступающих вводных и требований времени. Эталонные стандарты сборки и отделки автомобилей, которые используются на заводах Lexus, были изначально запрограммированы в соответствии с навыками такуми – так создается автоматизация мастерства, но ни в коем случае не замена ручной работе и человеческому труду в целом. И если алгоритмы и роботы, прежде всего, обеспечивают техническую сторону вопроса, то мастера такуми отвечают за базовые ценности и тончайшие эстетические нюансы сходящих с конвейера автомобилей.

Кстати, этим знаменитым японским специалистам даже посвятили целый документальный фильм «Такуми – 60 000 часов борьбы за мастерство человека». Его премьера была приурочена к 30-летнему юбилею бренда Lexus и состоялась в марте этого года в Нью-Йорке на кинофестивале DOC NYC.

«Суть такуми заключается в обретении возвышенного понимания нюансов того или иного искусства, – рассказывает мастер-резчик по бумаге Нахоко Кодзима, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме. – Чтобы сконцентрироваться и тратить бесконечные часы на одну деталь, а потом продолжать работу, требуется освободить разум и одновременно сфокусироваться. В определенном смысле это просто невозможно, если человек все еще нарабатывает тот или иной навык».

Часовую версию киноленты можно посмотреть на takumi-craft.com/ru.